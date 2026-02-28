Antoine Griezmann Semakin Dekat Hijrah Ke MLS, Begini Tanggapan Dingin Bos Atletico Madrid Diego Simeone

Masa depan Griezmann menjadi topik utama di Wanda Metropolitano seiring dengan laporan yang menyebutkan bahwa penyerang internasional Prancis tersebut tengah dalam negosiasi lanjutan dengan klub MLS Orlando City. Tim asal Amerika Serikat itu dikabarkan mendorong transfer sensasional sebelum bursa transfer utama MLS ditutup pada 26 Maret mendatang, sebuah lini masa yang bisa memaksa Griezmann meninggalkan Madrid lebih awal.

Jika transfer ini terealisasi sesuai jadwal tersebut, legenda hidup Los Colchoneros itu akan hengkang dua bulan sebelum musim Eropa berakhir. Skenario ini tentu menjadi kerugian besar bagi Atletico, mengingat mereka berpotensi kehilangan servis Griezmann dalam laga krusial seperti final Copa del Rey dan fase gugur Liga Champions yang menentukan.

Menanggapi keriuhan media menjelang laga kontra Real Oviedo, Simeone mencoba meredam suasana meski mengakui beratnya situasi yang dihadapi timnya. Pelatih asal Argentina tersebut menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah performa di lapangan hijau, bukan urusan manajerial di ruang direksi yang tengah memanas akibat tawaran dari Florida.