Antoine Griezmann Semakin Dekat Hijrah Ke MLS, Begini Tanggapan Dingin Bos Atletico Madrid Diego Simeone

Masa depan Griezmann menjadi topik utama di Wanda Metropolitano seiring dengan laporan yang menyebutkan bahwa penyerang internasional Prancis tersebut tengah dalam negosiasi lanjutan dengan klub MLS Orlando City. Tim asal Amerika Serikat itu dikabarkan mendorong transfer sensasional sebelum bursa transfer utama MLS ditutup pada 26 Maret mendatang, sebuah lini masa yang bisa memaksa Griezmann meninggalkan Madrid lebih awal.
Jika transfer ini terealisasi sesuai jadwal tersebut, legenda hidup Los Colchoneros itu akan hengkang dua bulan sebelum musim Eropa berakhir. Skenario ini tentu menjadi kerugian besar bagi Atletico, mengingat mereka berpotensi kehilangan servis Griezmann dalam laga krusial seperti final Copa del Rey dan fase gugur Liga Champions yang menentukan.
Menanggapi keriuhan media menjelang laga kontra Real Oviedo, Simeone mencoba meredam suasana meski mengakui beratnya situasi yang dihadapi timnya. Pelatih asal Argentina tersebut menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah performa di lapangan hijau, bukan urusan manajerial di ruang direksi yang tengah memanas akibat tawaran dari Florida.
Simeone secara tegas menolak untuk terlibat dalam skenario hipotetis mengenai kepergian Griezmann dan meminta semua pihak untuk memberikan ruang bagi sang pemain. Manajer tersebut sadar betul bahwa gangguan di luar lapangan dapat merusak harmoni skuad, terutama saat Atletico dihadapkan pada jadwal padat.
Dalam konferensi persnya, El Cholo berkali-kali menekankan betapa vitalnya peran pemilik nomor punggung tujuh itu bagi skema permainannya. Tetapi, ia enggan mengulang narasi yang sama setiap hari dan memilih untuk mengalihkan pembicaraan pada tantangan besar yang sudah menanti di depan mata demi menjaga mentalitas para pemainnya tetap stabil.
"Saya memahami pertanyaan Anda, saya sudah cukup jelas beberapa waktu lalu, saya fokus pada pertandingan besok dan betapa pentingnya Antoine bagi kami," ujar Simeone dikutip dari Marca. "Saya tidak akan berbicara tentang subjek yang kita belum tahu apa yang akan terjadi, atau mengulangi betapa pentingnya Antoine bagi kami."
"Saya katakan lagi, kami sedang berbicara dengan Antoine dan kami tidak seharusnya memberikan tekanan padanya atau berbicara terlalu banyak. Antoine sudah tahu betapa pentingnya dia bagi kami dan kami fokus pada hal-hal besar yang akan datang: Oviedo, Barcelona, Real Madrid, Tottenham… tidak ada ruang untuk hal lain," tambah Simeone.
Sementara itu, Alemany mengambil pendekatan yang lebih klinis dengan merujuk pada realitas kontrak sang pemain di klub. Direktur Olahraga Atletico tersebut menegaskan bahwa Griezmann masih terikat komitmen formal dengan klub dan menganggap kabar yang beredar hanyalah kebisingan media yang tidak mencerminkan sikap resmi manajemen saat ini.
"Ini adalah topik yang menghasilkan banyak spekulasi media. Antoine memiliki sisa kontrak dua tahun lagi bersama kami, dia fokus pada apa yang ada di depan, dan performanya sangat bagus," tegas Alemany.
"Sejauh yang kami pedulikan, kami fokus pada dirinya untuk membantu kami besok, membantu kami pada hari Selasa, membantu kami di Liga Champions, membantu kami hingga akhir musim, dan tidak lebih dari itu. Segala hal lainnya hanyalah spekulasi."
Keputusan akhir kini berada di tangan Griezmann, apakah ia akan memilih mengejar trofi terakhir bersama Atletico atau mengambil langkah finansial yang menggiurkan ke AS. Pekan-pekan mendatang akan menjadi krusial untuk melihat apakah ia akan tetap memimpin lini depan Atleti saat mereka menghadapi jadwal padat di kancah domestik dan Eropa.
Jika Griezmann memilih bertahan, ia akan menjadi tumpuan utama dalam babak 16 besar Liga Champions melawan Tottenham Hotspur. Namun, jika ia memaksakan kepindahan di bulan Maret, penampilannya melawan Real Sociedad pekan depan bisa menjadi laga perpisahan emosional bagi sang penyerang di hadapan publik Wanda Metropolitano.