Antoine Griezmann bersiap untuk perpisahan dengan Atletico Madrid saat penyerang Prancis itu mendekati transfer ke Orlando City sebelum jendela transfer MLS ditutup
Griezmann mendekati kepindahan mengejutkan ke MLS di tengah musim.
Griezmann dilaporkan akan segera mengakhiri karier legendarisnya di Atletico Madrid untuk mewujudkan impian lamanya bermain di Major League Soccer. Pemenang Piala Dunia ini semakin dekat dengan transfer sensasional ke Orlando City, dengan kesepakatan diharapkan akan diselesaikan sebelum jendela pendaftaran MLS saat ini ditutup, menurut Cadena SER. Meskipun menjadi sosok kunci bagi Diego Simeone musim ini, pemain berusia 34 tahun ini tampaknya siap meninggalkan Metropolitano untuk menikmati sinar matahari Florida.
Dilaporkan bahwa negosiasi telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Meskipun minat Griezmann terhadap Amerika Serikat tidak pernah menjadi rahasia, timing perpindahan ini mengejutkan banyak pihak mengingat Atleti masih memiliki komitmen di Liga Champions dan kompetisi piala domestik. Namun, daya tarik proyek Amerika tampaknya akhirnya mengalahkan keinginan untuk menyelesaikan kampanye Eropa.
Informasi terbaru tentang kepergian Griezmann
Meskipun pembicaraan telah mencapai tahap yang cukup maju, perpisahan Griezmann telah direncanakan dengan cermat untuk memungkinkan perpisahan yang penuh makna. Pemain Prancis ini diperkirakan akan tampil dalam tiga pertandingan lagi bersama Los Rojiblancos sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Jadwal tersebut mencakup pertandingan melawan Oviedo dan leg kedua semifinal Copa del Rey yang krusial melawan Barcelona. Penampilan terakhirnya dijadwalkan pada 7 Maret di Metropolitano melawan Real Sociedad - klub tempat karier profesionalnya dimulai - menandai momen penutup yang sempurna bagi kariernya di Spanyol.
Pengejaran Orlando City telah berlangsung tanpa henti, dengan direktur olahraga Ricardo Pereira melakukan beberapa perjalanan ke Spanyol untuk menuntaskan detail kesepakatan. Meskipun Inter Miami sebelumnya dikaitkan dengan penyerang tersebut, ketidakmampuan mereka untuk mengosongkan slot Pemain Desainasi membuka pintu bagi The Lions. Kompleksitas kesepakatan tetap tinggi karena Atleti sedang berada di tengah-tengah perjuangan di Liga Champions dan kompetisi domestik, tetapi momentum menunjukkan kesepakatan akan segera tercapai untuk memenuhi tujuan pribadi pemain.
Simeone memberikan restu transfer.
Diego Simeone, yang telah menjadi arsitek kesuksesan terbesar Griezmann di Madrid, telah mengambil sikap filosofis terkait kemungkinan kepergiannya. Setelah kesuksesan Eropa terbaru, manajer Argentina itu ditanya secara langsung tentang kabar hubungannya dengan Orlando City. Alih-alih menghalangi transfer tersebut, Simeone memberikan restu yang penuh emosi, mengatakan: "Saya harap dia memilih apa yang terbaik untuknya, dan apa yang dia inginkan dengan tulus, dia pantas mendapatkan apa yang dia inginkan." Nada reflektif ini menunjukkan bahwa klub siap menghormati keinginan ikon terbesar mereka di era modern.
Bos Atleti tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap perkembangan pemain Prancis tersebut, sebelumnya ia mencatat: "Saya berterima kasih kepada Antoine dan waktunya di Atletico Madrid. Dia telah mencetak 200 gol, yang luar biasa. Saya ingat saat dia datang. Dia adalah sayap kiri yang pendek, dan kami mengajaknya bermain satu lawan satu dan sebagai gelandang serang, dan dia berkembang menjadi juara dunia. Dia selalu menjadi teladan karena usahanya dan kerja kerasnya, dan hari ini dia menerima ucapan terima kasih yang pantas dia dapatkan. Kami bersyukur atas segala yang telah dia berikan kepada kami dan segala yang dia berikan dan akan terus berikan kepada kami, karena talenta tidak mengenal usia."
Mengapa Orlando City menjadi destinasi yang dipilih
Franchise berbasis di Florida dilaporkan telah berusaha keras selama berminggu-minggu untuk mempercepat proses penandatanganan pemain Prancis tersebut, menurut laporan terbaru. Griezmann sering kali mengungkapkan kecintaannya pada budaya Amerika, khususnya passion-nya terhadap NBA dan NFL, dan sering berlibur di Amerika Serikat. Meskipun klub-klub MLS besar seperti Inter Miami atau Los Angeles FC pernah dikaitkan dengan Griezmann di masa lalu, Orlando City berhasil menempatkan diri di posisi terdepan dengan menawarkan peran utama dalam proyek mereka.
Bagi Madrid, kehilangan pemain andalan mereka di tengah musim merupakan pukulan besar bagi formasi taktis Simeone. Griezmann telah menjadi pemain paling konsisten tim musim ini, melampaui ekspektasi tentang peran yang lebih kecil. Namun, sepertinya klub bersedia menghormati keinginan pemain yang telah memberikan tahun-tahun terbaiknya untuk klub. Seiring jendela transfer MLS mendekati penutupan, dunia sepak bola kini menanti konfirmasi resmi tentang apa yang akan menjadi salah satu kepergian tengah musim paling mencolok dalam ingatan baru-baru ini.
