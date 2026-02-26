Antoine Griezmann bersiap untuk perpisahan dengan Atletico Madrid saat penyerang Prancis itu mendekati transfer ke Orlando City sebelum jendela transfer MLS ditutup

Diego Simeone, yang telah menjadi arsitek kesuksesan terbesar Griezmann di Madrid, telah mengambil sikap filosofis terkait kemungkinan kepergiannya. Setelah kesuksesan Eropa terbaru, manajer Argentina itu ditanya secara langsung tentang kabar hubungannya dengan Orlando City. Alih-alih menghalangi transfer tersebut, Simeone memberikan restu yang penuh emosi, mengatakan: "Saya harap dia memilih apa yang terbaik untuknya, dan apa yang dia inginkan dengan tulus, dia pantas mendapatkan apa yang dia inginkan." Nada reflektif ini menunjukkan bahwa klub siap menghormati keinginan ikon terbesar mereka di era modern.

Bos Atleti tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap perkembangan pemain Prancis tersebut, sebelumnya ia mencatat: "Saya berterima kasih kepada Antoine dan waktunya di Atletico Madrid. Dia telah mencetak 200 gol, yang luar biasa. Saya ingat saat dia datang. Dia adalah sayap kiri yang pendek, dan kami mengajaknya bermain satu lawan satu dan sebagai gelandang serang, dan dia berkembang menjadi juara dunia. Dia selalu menjadi teladan karena usahanya dan kerja kerasnya, dan hari ini dia menerima ucapan terima kasih yang pantas dia dapatkan. Kami bersyukur atas segala yang telah dia berikan kepada kami dan segala yang dia berikan dan akan terus berikan kepada kami, karena talenta tidak mengenal usia."