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Italy U21 Press ConferenceGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Antognoni: "Berbeda dengan Baggio, Batistuta, dan Rui Costa, saya tidak pernah mengkhianati Fiorentina"

Fiorentina
Transfers
Serie A

Mantan legenda Fiorentina itu menjelaskan ketidakhadirannya dalam perayaan seratus tahun klub.

Giancarlo Antognoni, legenda Fiorentina, seperti dilansir Gazzetta.it, menjelaskan alasan ketidakhadirannya di perayaan 100 tahun klub ungu tersebut: "Saya mendengar, saya melihat, mereka memberi tahu saya, tetapi keputusan untuk tidak ikut serta sudah saya ambil lima tahun lalu. Saya tidak akan pernah meninggalkan Fiorentina, saya adalah direktur teknik, bekerja bersama direktur umum saat itu Joe Barone dan direktur olahraga Daniele Pradè, meski kemudian perlahan-lahan saya mendapati diri saya terisolasi, jadi pada titik tertentu mereka menawarkan saya jabatan lain, di sektor pemain muda. Itu sebenarnya juga bisa menarik bagi saya, tetapi tidak pada saat itu. Tawaran itu seperti menunjukkan pintu keluar kepada saya. Saat itulah saya memutuskan bahwa saya tidak akan datang ke perayaan seratus tahun Fiorentina".

  • "Perlu diperjelas, saya sebenarnya ingin berpartisipasi demi menghormati para tifosi dan warna-warna ini," lanjut mantan nomor 10 itu, yang membela Fiorentina sebagai pemain dari 1972 hingga 1987. "Lebih dari siapa pun saya seharusnya ada di sana, karena tidak seperti Batistuta, Baggio, Rui Costa, saya tidak pernah mengkhianati Fiorentina, saya tidak pernah ingin meninggalkannya. Saya ingin orang-orang Florence mengetahui hal itu, saya akan menyesal jika mereka berpikir bahwa semua ini bergantung pada saya".

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