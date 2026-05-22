Menjelang final Piala DFB melawan VfB Stuttgart pada hari Sabtu, Eberl berbicara mengenai rencana transfer FC Bayern dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bild. "Skuad kami sudah cukup lengkap sehingga kami tidak akan melakukan banyak perubahan, kecuali mungkin untuk satu atau dua posisi," kata Eberl. FC Bayern sangat membutuhkan penyerang baru berkualitas tinggi, terutama karena Nicolas Jackson yang dipinjam dari Chelsea FC tidak akan dikontrak secara permanen.
Anthony Gordon, Kennet Eichhorn, dan John Stones: Max Eberl membicarakan rumor transfer di FC Bayern
"Kami sepakat bahwa kami akan merekrut pemain serang jika hal itu memungkinkan secara finansial," kata Eberl. "Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dan berharap proses ini bisa berlanjut." Tanpa menyebut namanya secara eksplisit, pembicaraan tersebut diduga mengarah pada Anthony Gordon dari Newcastle United.
Pemain Inggris berusia 25 tahun itu, menurut berbagai laporan, dianggap sebagai pemain idaman FC Bayern. Bahkan, dikabarkan bahwa Bayern sudah mencapai kesepakatan dengan Gordon. Namun, negosiasi dengan Newcastle tampaknya lebih sulit. Klub Liga Premier itu dilaporkan meminta sekitar 86 juta euro, angka yang jauh di atas kemampuan Bayern.
Eichhorn ke FC Bayern? "Sekarang kita lihat saja apakah itu cocok"
Setelah kepergian Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro yang bebas transfer, klub ini juga berpotensi mendatangkan seorang gelandang tengah. Kennet Eichhorn menjadi sorotan utama. Bakat muda berusia 16 tahun dari Hertha BSC ini bisa didatangkan dengan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar dua belas juta euro, namun ia juga diminati oleh banyak klub lain.
"Jika Anda melihat Kenny Eichhorn dan FC Bayern tidak menaruh perhatian padanya, maka kami tidak menjalankan tugas kami dengan baik," kata Eberl. "Sekarang kita harus melihat apakah hal ini cocok dan apa pandangan dari dirinya serta manajemennya."
Selain itu, susunan pemain lini belakang di masa depan juga masih belum pasti. Min-Jae Kim dan Hiroki Ito kemungkinan akan meninggalkan klub jika ada tawaran yang sesuai. Dua bek tengah dari Manchester City, Josko Gvardiol (24) dan John Stones (31), baru-baru ini disebut-sebut sebagai calon pemain baru. Setidaknya, Eberl menyebut rumor seputar Stones sebagai "tidak benar". Untuk posisi bek kanan, Givairo Read (19) dari Feyenoord Rotterdam dianggap sebagai kandidat.