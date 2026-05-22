Anthony Gordon, Kennet Eichhorn, dan John Stones: Max Eberl membicarakan rumor transfer di FC Bayern

Setelah kepergian Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro yang bebas transfer, klub ini juga berpotensi mendatangkan seorang gelandang tengah. Kennet Eichhorn menjadi sorotan utama. Bakat muda berusia 16 tahun dari Hertha BSC ini bisa didatangkan dengan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar dua belas juta euro, namun ia juga diminati oleh banyak klub lain.

"Jika Anda melihat Kenny Eichhorn dan FC Bayern tidak menaruh perhatian padanya, maka kami tidak menjalankan tugas kami dengan baik," kata Eberl. "Sekarang kita harus melihat apakah hal ini cocok dan apa pandangan dari dirinya serta manajemennya."

Selain itu, susunan pemain lini belakang di masa depan juga masih belum pasti. Min-Jae Kim dan Hiroki Ito kemungkinan akan meninggalkan klub jika ada tawaran yang sesuai. Dua bek tengah dari Manchester City, Josko Gvardiol (24) dan John Stones (31), baru-baru ini disebut-sebut sebagai calon pemain baru. Setidaknya, Eberl menyebut rumor seputar Stones sebagai "tidak benar". Untuk posisi bek kanan, Givairo Read (19) dari Feyenoord Rotterdam dianggap sebagai kandidat.