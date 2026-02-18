Getty Images
Anthony Gordon bergabung dengan Harry Kane di klub eksklusif Liga Champions setelah gol-gol terbarunya untuk Newcastle
Gordon mencetak empat gol saat Newcastle melaju mulus di Baku.
Mengingat performa Newcastle yang tidak konsisten sepanjang musim 2025-26 hingga saat ini, perjalanan ke Azerbaijan pada Rabu lalu diperkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit bagi The Magpies yang berusaha memulai babak playoff dengan kuat.
Namun, babak pertama ternyata menjadi dominasi mutlak bagi tim tamu, yang memimpin pada menit ketiga saat Gordon mencetak gol pertamanya malam itu dengan penyelesaian yang apik. Malick Thiaw segera menyusul dengan sundulan untuk membuat skor menjadi 2-0 sebelum tuan rumah runtuh menjelang menit ke-30.
Gordon dengan percaya diri mengeksekusi penalti pada menit ke-32 dan kemudian berlari bebas untuk mencetak gol lagi beberapa saat kemudian, membawa skor menjadi 4-0. Tim Howe kemudian mendapat penalti lagi, dengan Gordon kembali mengambil tanggung jawab dan mencetak gol melewati kiper yang kewalahan, Mateusz Kochalski.
Kane didampingi rekan senegaranya di klub pencetak gol Liga Champions.
Berkat penampilan gemilangnya dalam mencetak gol, Gordon kini bergabung dengan kapten Inggris Kane dalam klub eksklusif terkait jumlah gol di Eropa. Kane menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak sembilan gol atau lebih dalam satu musim Liga Champions, setelah mencetak 11 gol musim lalu, namun Gordon kini menjadi bagian dari kelompok tersebut berkat penampilannya pada Rabu malam. Meskipun pemain berusia 24 tahun ini mengalami kesulitan di Premier League musim ini, dengan hanya mencetak tiga gol, situasinya berbeda di kompetisi Eropa.
Mantan bintang Everton ini memulai dengan mencetak gol dalam kekalahan Newcastle 2-1 dari Barcelona, diikuti dengan dua gol dalam kemenangan 4-0 atas Union Saint-Gilloise, dan satu gol lagi dalam kemenangan 3-0 atas Benfica.
Setelah dua pertandingan tanpa gol, Gordon mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut melawan Bayer Leverkusen dan PSV Eindhoven, namun tidak berhasil mencetak gol selama 23 menit penampilannya sebagai pengganti dalam hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam pertandingan terakhir fase liga Newcastle.
Gordon memecahkan rekor Newcastle milik Shearer.
Berkat semua usaha tersebut, Gordon juga telah memecahkan rekor Alan Shearer untuk jumlah gol terbanyak di Liga Champions dalam satu musim untuk Newcastle United dan rekor terbanyak oleh seorang pemain Inggris untuk klub Inggris dalam satu musim.
Dia juga menjadi pemain kedua dalam sejarah Liga Champions yang mencetak empat gol di babak pertama sebuah pertandingan, dengan Luiz Adriano menjadi yang pertama berkat penampilan klinisnya untuk Shakhtar Donetsk melawan BATE Borisov pada Oktober 2014.
Newcastle akan melaju ke babak 16 besar sebelum kembalinya Premier League.
Setelah menghancurkan Qarabag di babak pertama, Newcastle kini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions, meskipun leg kedua masih belum dimainkan. Mereka harus tampil maksimal lagi di babak berikutnya, asalkan mereka berhasil menyelesaikan tugas ini, karena mereka akan menghadapi Chelsea atau Barcelona untuk memperebutkan tempat di perempat final.
Sementara itu, akhir pekan mendatang akan melihat Newcastle kembali ke Premier League saat mereka berusaha memperbaiki posisi mereka saat ini di peringkat kesepuluh. Namun, mereka menghadapi tugas berat, dengan Manchester City asuhan Pep Guardiola menanti di Etihad Stadium pada Sabtu malam. Newcastle memiliki rekor buruk saat bertandang ke City, dengan kemenangan terakhir mereka di sana terjadi pada 2014 dalam kemenangan 2-0 di Piala Liga. Kemenangan terakhir mereka di Premier League terjadi pada 2000, saat Shearer mencetak gol tunggal dalam pertandingan tersebut.
