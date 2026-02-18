Anthony Gordon bergabung dengan Harry Kane di klub eksklusif Liga Champions setelah gol-gol terbarunya untuk Newcastle

Mengingat performa Newcastle yang tidak konsisten sepanjang musim 2025-26 hingga saat ini, perjalanan ke Azerbaijan pada Rabu lalu diperkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit bagi The Magpies yang berusaha memulai babak playoff dengan kuat.

Namun, babak pertama ternyata menjadi dominasi mutlak bagi tim tamu, yang memimpin pada menit ketiga saat Gordon mencetak gol pertamanya malam itu dengan penyelesaian yang apik. Malick Thiaw segera menyusul dengan sundulan untuk membuat skor menjadi 2-0 sebelum tuan rumah runtuh menjelang menit ke-30.

Gordon dengan percaya diri mengeksekusi penalti pada menit ke-32 dan kemudian berlari bebas untuk mencetak gol lagi beberapa saat kemudian, membawa skor menjadi 4-0. Tim Howe kemudian mendapat penalti lagi, dengan Gordon kembali mengambil tanggung jawab dan mencetak gol melewati kiper yang kewalahan, Mateusz Kochalski.