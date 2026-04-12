Antara Maroko dan Prancis... Mengapa Ayub Bouadi belum juga mengambil keputusan?

Jaringan RMC Sport Prancis pada hari Minggu menerbitkan sebuah laporan dengan judul: "Prancis atau Maroko? Mengapa Ayoub Bouadi belum memutuskan pilihannya hingga saat ini?"

Jaringan tersebut menegaskan bahwa masa depan Bouadi tampak menjanjikan, sambil menambahkan: "Gelandang Lille ini menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk pemain berusia 18 tahun, dan sudah memiliki pengalaman yang cukup besar. Ia telah tampil dalam 58 pertandingan di Liga Prancis (mencetak dua gol), 9 pertandingan di Liga Champions, dan 10 pertandingan di Liga Europa."

Dan ditambahkan: "Penampilannya yang luar biasa bersama Lille membuatnya layak bergabung dengan tim nasional Prancis U-16: U-16 (8 pertandingan), U-17 (5 pertandingan), U-18 (3 pertandingan), U-20 (1 pertandingan), dan baru-baru ini bersama tim U-21, di mana ia tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak satu gol.

