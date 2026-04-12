Antara Maroko dan Prancis... Mengapa Ayub Bouadi belum juga mengambil keputusan?

Tanda-tanda yang dinantikan menjelang Piala Dunia

Meskipun telah bermain di semua level tim nasional Prancis untuk kategori usia muda, gelandang Lille yang berusia 18 tahun, Ayoub Bouadi, juga menjadi incaran tim nasional Maroko yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026.

Meskipun ada upaya terus-menerus dari pihak Prancis dan Maroko untuk meyakinkannya, Bouadi belum mengambil keputusan.

  • Masa depan yang cerah... Masuk ke tim nasional Prancis

    Jaringan RMC Sport Prancis pada hari Minggu menerbitkan sebuah laporan dengan judul: "Prancis atau Maroko? Mengapa Ayoub Bouadi belum memutuskan pilihannya hingga saat ini?"

    Jaringan tersebut menegaskan bahwa masa depan Bouadi tampak menjanjikan, sambil menambahkan: "Gelandang Lille ini menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk pemain berusia 18 tahun, dan sudah memiliki pengalaman yang cukup besar. Ia telah tampil dalam 58 pertandingan di Liga Prancis (mencetak dua gol), 9 pertandingan di Liga Champions, dan 10 pertandingan di Liga Europa."

    Dan ditambahkan: "Penampilannya yang luar biasa bersama Lille membuatnya layak bergabung dengan tim nasional Prancis U-16: U-16 (8 pertandingan), U-17 (5 pertandingan), U-18 (3 pertandingan), U-20 (1 pertandingan), dan baru-baru ini bersama tim U-21, di mana ia tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak satu gol.

  • Pesona Maroko

    Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa "status pemain kelahiran Senlis ini sangat diminati di Maroko, tanah kelahiran orang tuanya".

    Dia melanjutkan: "Timnas Atlas Blacks sedang berupaya keras untuk meyakinkan Bouadi agar bergabung dengan mereka, terutama dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar dua bulan lagi."

    Sementara itu, pemain muda Lille tersebut mengatakan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Minggu di program "Téléfoot": "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menerima tawaran dari kedua tim nasional tersebut."

    Dia melanjutkan: "Saya pikir memiliki kewarganegaraan (olahraga) baru adalah keuntungan. Tim nasional adalah pilihan penting dalam karier seorang pemain, dan tidak boleh terburu-buru atau dipaksakan, melainkan harus datang secara spontan dan alami."

