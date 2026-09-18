Kejaksaan Monza, yang dipimpin Claudio Gittardi, meminta penghentian penyelidikan untuk bagian perkara yang dalam beberapa bulan terakhir dilimpahkan oleh jaksa Milan, yang menempatkan mantan penunjuk wasit Gianluca Rocchi, mantan supervisor VAR Andrea Gervasoni serta mantan petugas VAR Luigi Nasca dan Rodolfo Di Vuolo sebagai terperiksa atas dugaan turut serta dalam penipuan olahraga. Hal itu dilaporkan ANSA.
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Diterjemahkan oleh
ANSA - Jaksa Monza: "Tutup penyelidikan terhadap wasit terkait 'ketukan' di ruang VAR"
Bab yang dibahas adalah soal apa yang disebut sebagai "ketukan" ke ruang VAR di Lissone dalam beberapa pertandingan, antara 2024 dan 2025.
Menurut Kejaksaan, dari berkas-berkas penyelidikan tidak muncul tindakan yang "bersifat curang" maupun "unsur kesengajaan" untuk "mengubah" hasil pertandingan".
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