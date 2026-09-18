ANSA - Jaksa Monza: "Tutup penyelidikan terhadap wasit terkait 'ketukan' di ruang VAR"

Bab yang dibahas adalah soal apa yang disebut sebagai "ketukan" ke ruang VAR di Lissone dalam beberapa pertandingan, antara 2024 dan 2025.





Menurut Kejaksaan, dari berkas-berkas penyelidikan tidak muncul tindakan yang "bersifat curang" maupun "unsur kesengajaan" untuk "mengubah" hasil pertandingan".



