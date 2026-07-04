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Diterjemahkan oleh

"Angibol".. Kisah filosofi Posticoglu yang mempertemukan Guardiola dan Flick serta ditakuti oleh Ronaldo

FEATURES
A. Postecoglou
C. Ronaldo
N. Alaqidi
P. Guardiola
H. Flick
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Australia
Portugal
Arab Saudi
Spanyol
Jerman

Pelatih asal Australia itu akan memimpin Al-Nassr pada musim depan

Tampaknya para pendukung Al-Nassr akan disuguhi filosofi sepak bola yang relatif baru pada musim depan, setelah penunjukan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, sebagai direktur teknis tim.

Klub Al-Nasr mengumumkan, Jumat kemarin, penunjukan Postecoglou sebagai manajer teknis tim, menggantikan pelatih asal Portugal Jorge Jesus, dengan kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada tahun 2028.

  • Angibol... Filsafat yang disukai Yesus

    Pelatih baru Al-Nassr memiliki filosofi tersendiri, hingga disebut sebagai “Angibol”, atau “Sepak Bola Angi”, yang sangat mirip dengan filosofi yang diterapkan oleh pelatih sebelumnya, Jorge Jesus, dengan beberapa perbedaan.

    Istilah tersebut mulai populer saat Postecoglou menjabat sebagai direktur teknis klub Celtic antara tahun 2021 dan 2023, di mana ciri-ciri filosofinya mulai terlihat jelas selama periode tersebut, dan berkontribusi pada keberhasilan tim meraih 5 gelar dalam dua musim, sebelum ia melanjutkan kariernya bersama Tottenham.

    Pelatih asal Australia ini menyukai gagasan untuk mendominasi setiap pertandingan, baik saat menang, seri, maupun kalah, baik dengan skuad lengkap maupun kurang pemain, dan ia menggunakan segala cara yang mungkin untuk mewujudkan dominasi tersebut.

    Ciri-ciri utama filosofi tersebut terlihat jelas dalam proses pembangunan serangan, di mana Postecoglou menerapkan gaya yang berbeda dari kebanyakan pelatih, yaitu membangun serangan dari lini tengah lapangan, bukan dari sayap.

    Hal ini tampak sangat sulit, namun Ange menemukan solusi yang tepat untuk menerapkan filosofi tersebut, yaitu menciptakan kepadatan di lini tengah lapangan, dengan mengandalkan 6 pemain dalam proses pembangunan serangan, yang semuanya berada di jantung lapangan.

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  • Kesempatan emas bagi Al-Aqidi

    Yang pertama dari enam elemen ini adalah penjaga gawang, yang menjadi andalan utama Postojğlu dalam proses pembangunan serangan; tanpa dia, proses tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik.

    Hal ini menjadi peluang emas bagi kiper asal Saudi, Nawaf Al-Aqidi, setelah ia kehilangan posisi starternya sejak pertengahan musim lalu kepada kiper asal Brasil, Pinto, akibat kesalahan yang dilakukannya saat melawan Al-Qadisiyah dan Al-Hilal.

    Al-Aqidi memiliki keunggulan dibandingkan kiper Brasil tersebut dalam hal kemampuannya mengolah bola dengan kaki, hal yang mungkin membuat pelatih asal Australia itu tertarik untuk memainkannya, demi membangun serangan dengan baik, sekaligus memperbaiki kesalahannya dalam menjaga gawang.

  • Krisis Al-Khaibari... dan pengganti Prozorovic

    Dalam proses pembangunannya, Postojoglu juga mengandalkan duet bek tengah, sehingga keduanya harus mampu bermain di bawah tekanan dan mengoper bola dengan akurat—hal yang dimiliki oleh duet Mohammed Simakan dan Iñigo Martínez, serta Abdulilah Al-Omari.

    Demikian pula halnya dengan gelandang bertahan, yang juga harus mampu menerima bola, mempertahankannya di bawah tekanan, dan mengeluarkannya dengan baik—kemampuan yang tidak dimiliki oleh Abdullah Al-Khaibari.

    Jika gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozović, tetap bertahan, ia diharapkan dapat mengisi peran tersebut; namun, semua laporan menegaskan bahwa ia akan hengkang dari tim selama bursa transfer musim panas, setelah kontraknya berakhir.

    Oleh karena itu, Al-Nassr harus merekrut pemain pengganti dengan spesifikasi yang sama, agar strategi pelatih asal Australia tersebut dapat berhasil, terutama karena tidak ada pemain lain dalam skuad saat ini yang mampu menjalankan tugas yang sama, bahkan pemain asal Brasil, Angelo sekalipun.

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  • Gagasan-gagasan filosofis Guardiola yang paling terkenal

    Unsur paling menonjol dalam filosofi serangan Postecoglou adalah kedua bek sayapnya, yang memainkan peran berbeda dari yang lazim dilakukan oleh bek sayap mana pun di dunia, melalui filosofi “bek terbalik”.

    Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, mantan manajer teknis Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City, adalah salah satu pelopor utama metode ini, yang seperti namanya, memberikan peran yang terbalik kepada kedua bek sayap dibandingkan dengan yang lazim.

    Menurut filosofi tersebut, kedua bek sayap bergerak ke arah dalam lapangan, bukan ke sayap, guna memperkuat jumlah pemain di lini tengah dan menemukan pemain yang bebas untuk menguasai bola serta membawanya keluar dari sepertiga pertama lapangan.

    Filosofi ini sangat membantu dalam aspek serangan, karena ketika kedua bek sayap maju bersama gelandang bertahan, hal ini memberi kebebasan bagi gelandang lainnya untuk melaju ke depan guna mendukung lini depan, sesuatu yang mungkin dilakukan Angelo dengan sangat baik.

    Namun, kedua bek sayap juga harus memiliki kemampuan mengolah bola dengan kaki yang sangat baik, karena mereka akan dituntut untuk ikut serta dalam membangun serangan dari lini belakang, yang jauh lebih sulit dilakukan daripada saat bermain di sayap.

  • Gaya Hans Flick

    Gaya permainan tersebut mungkin tampak sedikit ekstrem, tetapi yang lebih ekstrem lagi adalah strategi pertahanan, yang dimulai segera setelah kehilangan bola, di mana Postojoglu menuntut para pemainnya untuk melakukan tekanan gila-gilaan demi merebut kembali bola secepat mungkin.

    Mungkin tujuan memasukkan kedua bek sayap ke tengah lapangan adalah untuk membantu menciptakan tekanan balik dan merebut kembali bola secepat mungkin, karena mereka berada lebih dekat ke area permainan lawan, sehingga memudahkan mereka untuk ikut serta dalam proses tekanan tersebut.

    Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa hampir seluruh tim berada di wilayah lawan, di mana Postecoglou mengandalkan pertahanan yang sangat maju, bahkan hingga berdiri di garis tengah lapangan, seperti yang dilakukan pelatih asal Jerman Hans Flick bersama Barcelona.

  • Masalah yang Dihadapi Ronaldo

    Secara umum, pelatih asal Australia ini mengandalkan konsep rotasi terus-menerus di antara semua pemain di lapangan, terutama keempat pemain lini depan, untuk mengacaukan pertahanan lawan dan menetralisir pengaruh penjagaan individu.

    Hal ini bisa menjadi tantangan bagi bintang Portugal Cristiano Ronaldo, terutama mengingat penurunan kondisi fisiknya dalam beberapa tahun terakhir, serta kecenderungannya untuk terus bermain sebagai penyerang murni tanpa bergerak ke sayap.

    Kesulitan Ronaldo semakin terlihat di sisi pertahanan, karena pelatih asal Australia ini tidak membebaskan satupun pemainnya dari tugas melakukan tekanan balik untuk merebut kembali bola dengan cepat, sesuatu yang tidak akan mampu dipenuhi oleh bintang Portugal tersebut.

  • Bencana di Angibul

    Meskipun filosofi tersebut memberi tim Postojoglu kemampuan untuk mendominasi, mengendalikan permainan, dan menguasai lawan, hal itu bisa berakibat fatal jika terjadi kesalahan, terutama dalam proses membangun serangan.

    Saat kedua bek sayap bergerak ke dalam lapangan selama proses pembangunan serangan, kedua sayap menjadi benar-benar kosong, sehingga kehilangan bola pada tahap tersebut sama saja dengan bunuh diri dan mengancam gawang tim secara langsung.

    Selain itu, pertahanan tinggi yang bisa mencapai garis tengah lapangan berpotensi merusak pertahanan tim, jika lawan berhasil mengirim umpan-umpan panjang yang akurat kepada pemain-pemain yang memiliki kecepatan tanpa terjebak dalam perangkap offside.

    Masalah-masalah inilah yang secara spesifik menjadi kelemahan jelas dalam filosofi Pochettino, yang membuat tim-tim yang dilatihnya tampak tajam dalam serangan namun rapuh dalam pertahanan.

  • Antara fleksibilitas dan kekakuan

    Masalah terbesar yang berpotensi memperparah permasalahan filosofi tersebut adalah kesan stagnasi yang ditunjukkan oleh pelatih asal Australia itu, melalui kegigihannya untuk bermain dengan cara yang sama di setiap pertandingan, terlepas dari perbedaan kondisi yang ada.

    Itulah yang terjadi saat Postecoglou bersama mantan timnya, Tottenham, kalah 1-4 dari Chelsea pada November 2023, ketika ia terpaksa menyelesaikan pertandingan dengan hanya 9 pemain.

    Meskipun bermain dengan skuad yang kurang lengkap, pelatih asal Australia itu menolak mengubah gaya bermainnya, dan tetap bersikeras menerapkan tekanan tinggi serta menggeser barisan pertahanan hingga ke garis tengah lapangan, hal yang saat itu membuat semua orang heran.

    Anehnya, Postecoglou justru membela keputusan tersebut setelah pertandingan, dengan mengatakan: “Inilah cara kami bermain, dan kami akan selalu melakukannya,” yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kekakuan yang lebih merugikan tim daripada menguntungkannya.

    Namun, Postecoglou melepaskan sikap keras kepala tersebut dalam perjalanan Tottenham menuju gelar Liga Europa 2025, di mana ia bermain dengan gaya yang lebih hati-hati, terutama pada pertandingan final melawan Manchester United, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai perubahan penting dalam kepribadiannya.

  • Bagaimana gaya permainan Al-Nassr di bawah kepemimpinan Postojğlu?

    Postojğlu selalu mengandalkan formasi 4-3-3 atau 4-4-1-1, dan formasi yang terakhir tampaknya paling mungkin diterapkan di Al-Nassr, mengingat komposisi pemain yang dimilikinya.

    Dan berdasarkan pemain yang tersedia di Al-Nassr saat ini, tampaknya Postecoglou akan mengandalkan Nawaf Al-Aqidi sebagai kiper utama pada musim depan, guna membantu membangun serangan.

    Duo bek tengah akan terdiri dari Muhammad Simakan dan Iñigo Martínez, dengan Nawaf Bushel ditempatkan sebagai bek kanan, serta Ayman Yahya atau Saad Al-Nasser sebagai bek kiri, mengingat kemampuan mereka yang lebih baik dalam mengontrol bola saat membangun serangan.

    Di lini tengah, Al-Nassr membutuhkan pemain pengganti untuk Brozović dengan karakteristik serupa, guna turut serta dalam proses pembangunan serangan, sementara Angelo akan bermain di sampingnya dengan peran yang lebih bebas.

    Sedangkan kuartet penyerang akan tetap sama seperti yang bersinar musim lalu, yang terdiri dari pemain Senegal Sadio Mané di sayap kiri, pemain Prancis Kingsley Coman di sayap kanan, serta pemain Portugal João Félix di posisi penyerang tengah di bawah rekan senegaranya Cristiano Ronaldo.

    Pertanyaan terbesar tetap seputar seberapa besar kemampuan Ronaldo untuk beradaptasi dengan ide-ide ekstrem Postecoglou, baik dalam hal rotasi terus-menerus dengan trio penyerang, maupun tekanan kuat untuk merebut kembali bola.

  • Susunan pemain Al-Nasr yang diperkirakan di bawah kepemimpinan Postojğlu

    Penjaga gawang: Nawaf Al-Aqidi

    Barisan pertahanan: Nawaf Bushel - Muhammad Simakan - Iñigo Martínez - Saad Al-Nasser

    Lini tengah: Kingsley Coman - Badil Brozović - Angelo - Sadio Mané

    Lini depan: João Félix - Cristiano Ronaldo