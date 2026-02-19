Mantan manajer Tottenham Hotspur, Postecoglou, telah berbicara secara terbuka tentang kehadiran Romero yang menakutkan di lapangan latihan klub. Pemenang Piala Dunia ini sering dikritik karena catatan disiplinnya dan gaya bermain agresifnya selama pertandingan, dengan menerima delapan kartu kuning dan dua kartu merah di Premier League musim ini. Terbaru, ia menerima kartu merah langsung dalam kekalahan 2-0 melawan Manchester United. Ia diusir dari lapangan tepat sebelum menit ke-30 karena pelanggaran terhadap Casemiro. Akibatnya, ia kini dijatuhi hukuman larangan bermain empat pertandingan.

Namun, Postecoglou mengungkapkan bahwa "ketegangan" ini merupakan ciri khas karakter sang bek, bahkan di balik pintu tertutup di Hotspur Way. Pelatih asal Australia itu mengakui bahwa pendekatan tanpa basa-basi Romero sering membuat rekan setimnya cemas selama sesi latihan mingguan. Alih-alih melihat ini sebagai hal negatif, Postecoglou menerima gesekan tersebut, menyatakan bahwa mentalitas elit sang bek tengah正是 yang dibutuhkan klub untuk beralih dari penantang gelar menjadi juara.

"Saya suka dia, bro, dan dia memang bermain agresif, tapi dia benar-benar menakutkan orang-orang dalam latihan," kata Postecoglou kepada The Overlap. "Saya suka cara dia berbicara. Sekarang, apakah dia melewati batas? Ya, dia melakukannya. Kadang-kadang dia melewati batas dalam latihan, dan para pelatih berkata, 'Oh, kamu tahu,' saya berkata, 'Baiklah, kalian yang bilang padanya. Saya tidak akan bilang padanya.'"