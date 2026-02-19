Getty Images Sport
Ange Postecoglou mengungkapkan bahwa Cristian Romero akan 'menakutkan' para pemain Tottenham dalam latihan, namun memuji kapten sebagai 'pemenang'
Intensitas latihan di lapangan latihan Argentina
Mantan manajer Tottenham Hotspur, Postecoglou, telah berbicara secara terbuka tentang kehadiran Romero yang menakutkan di lapangan latihan klub. Pemenang Piala Dunia ini sering dikritik karena catatan disiplinnya dan gaya bermain agresifnya selama pertandingan, dengan menerima delapan kartu kuning dan dua kartu merah di Premier League musim ini. Terbaru, ia menerima kartu merah langsung dalam kekalahan 2-0 melawan Manchester United. Ia diusir dari lapangan tepat sebelum menit ke-30 karena pelanggaran terhadap Casemiro. Akibatnya, ia kini dijatuhi hukuman larangan bermain empat pertandingan.
Namun, Postecoglou mengungkapkan bahwa "ketegangan" ini merupakan ciri khas karakter sang bek, bahkan di balik pintu tertutup di Hotspur Way. Pelatih asal Australia itu mengakui bahwa pendekatan tanpa basa-basi Romero sering membuat rekan setimnya cemas selama sesi latihan mingguan. Alih-alih melihat ini sebagai hal negatif, Postecoglou menerima gesekan tersebut, menyatakan bahwa mentalitas elit sang bek tengah正是 yang dibutuhkan klub untuk beralih dari penantang gelar menjadi juara.
"Saya suka dia, bro, dan dia memang bermain agresif, tapi dia benar-benar menakutkan orang-orang dalam latihan," kata Postecoglou kepada The Overlap. "Saya suka cara dia berbicara. Sekarang, apakah dia melewati batas? Ya, dia melakukannya. Kadang-kadang dia melewati batas dalam latihan, dan para pelatih berkata, 'Oh, kamu tahu,' saya berkata, 'Baiklah, kalian yang bilang padanya. Saya tidak akan bilang padanya.'"
Mengoptimalkan semangat juara
Pertahanan yang teguh dari Postecoglou terhadap pemain internasional Argentina menyoroti pentingnya "penegak hukum" dalam sepak bola modern. Membandingkan dengan kapten legendaris United, Roy Keane, pelatih tersebut berargumen bahwa memiliki pemain yang benar-benar ditakuti oleh lawan dan dihormati oleh rekan setimnya adalah prasyarat bagi tim mana pun yang memiliki ambisi serius untuk meraih trofi.
Manajer tersebut mengingat bagaimana penolakan Romero untuk merasa terintimidasi memainkan peran kunci dalam kesuksesan Tottenham di Liga Europa. Ia mencatat bahwa perang psikologis sang bek dimulai jauh sebelum peluit pertama dibunyikan, dengan mengutip contoh spesifik di mana Romero menunjukkan dominasi atas Manchester United selama persiapan final yang krusial.
"Maksudku, apakah kamu lebih suka memiliki Roy di timmu atau melawanmu? Kami tidak akan pernah menang di final itu tanpa Romero," jelas Postecoglou. "Sebelum kick-off, dia membawa tim kami ke setengah lapangan Manchester United untuk huddle karena pendukung kami berada di sisi itu. Dia tidak takut pada apa pun, kawan. Dia seorang pemenang. Saya suka pemenang."
Faktor ketakutan dan ekspektasi elit
"Mereka sangat menghormatinya, mereka takut padanya, kamu tahu, kamu tidak ingin [membuatnya marah]," kata Postecoglou saat membahas sikap rekan setim Romero terhadapnya. Dia menekankan bahwa meskipun Romero adalah figur populer di ruang ganti, rekan setimnya sadar akan konsekuensi jika mereka menurunkan standar di dekatnya.
"Tapi kamu butuh mentalitas seperti itu dalam sebuah tim. Sekarang, bagaimana kamu mengendalikan itu? Kamu harus memanfaatkan itu, kamu berharap dia [tidak sepenuhnya melampaui batas]. Kamu harus ingat bahwa keberadaannya bukan hanya Tottenham. Dia juga seorang warga negara Argentina. Dia pernah memenangkan Piala Dunia.
"Dia bergaul dengan pemain seperti [Enzo] Fernandez dan [Emi] Martinez, dan dia berpikir: 'Mereka merekrut pemain, kenapa kita tidak?'" tambah Postecoglou.
Memimpin pertahanan untuk klub dan negara
Romero tetap menjadi tulang punggung pertahanan Tottenham saat mereka terus berjuang untuk menghindari zona degradasi, saat ini berada di peringkat ke-16 klasemen dan hanya lima poin di atas zona degradasi. Kepemimpinannya di lapangan dianggap tak tergantikan, terutama saat klub menghadapi jadwal pertandingan yang padat, termasuk Liga Champions dan kompetisi domestik.
Bek ini juga akan fokus pada tugasnya bersama Argentina, di mana ia tetap menjadi pemain inti bagi Lionel Scaloni. Mempertahankan kebugarannya sambil menyeimbangkan gaya bermainnya yang intens akan menjadi kunci agar ia tetap tersedia untuk Spurs dan kampanye Piala Dunia 2026 Argentina.
Tottenham akan kembali beraksi di Premier League akhir pekan ini saat mereka bersiap menghadapi Arsenal di Emirates Stadium dalam Derby London Utara pada Minggu, namun mereka harus melakukannya tanpa bek mereka yang sedang dihukum.
