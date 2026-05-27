Andy Robertson menyetujui kepindahannya ke Tottenham setelah menolak tawaran Juventus
Menang dalam pertandingan melawan Juventus
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Tottenham berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Robertson. Spurs sebelumnya telah berusaha mendatangkan bek kiri tersebut pada Januari, namun kesepakatan itu gagal karena Liverpool tidak berhasil merekrut pengganti yang langsung siap. Kini, setelah musim berakhir dan perpisahan emosionalnya dalam laga imbang 1-1 melawan Brentford pada Minggu lalu, pemain berusia 32 tahun itu siap bergabung dengan skuad De Zerbi di London Utara.
Transfer ini menandai keberhasilan besar bagi Tottenham, yang berhasil menangkis persaingan sengit dari Juventus di akhir-akhir ini. Bianconeri telah mengidentifikasi bek tersebut sebagai pilihan utama untuk memperkuat lini belakang mereka dan memberikan kepemimpinan yang berharga, dengan harapan dapat memboyongnya ke Italia.
Keajaiban yang menyelamatkan Spurs
Robertson bergabung dengan klub yang baru saja lolos dari degradasi dengan cara yang nyaris ajaib. De Zerbi mengambil alih kendali pada 31 Maret, mewarisi skuad yang tengah dilanda krisis parah. Namun, pelatih asal Italia itu berhasil membawa Tottenham selamat dari degradasi dalam tujuh pertandingan terakhir musim Liga Premier. Di bawah kepemimpinannya, klub ini meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, yang pada akhirnya memastikan kelangsungan mereka di liga dengan selisih dua poin yang menegangkan di atas zona degradasi.
Kebangkitan luar biasa ini terjadi sementara rival mereka di London, West Ham, harus terdegradasi. Meskipun bergabung dari Hull City pada 2017 dan memenangkan dua gelar liga, pemain internasional Skotlandia ini kini menyambut proyek pembangunan kembali ini. Ia telah mencatatkan 60 assist di kasta tertinggi Inggris, menunjukkan kualitas elit yang ia bawa ke N17.
Akhir dari sebuah era bagi Liverpool
Kepergian bek sayap veteran ini menandai perubahan besar di Anfield, karena ia bergabung dengan daftar bintang-bintang ternama yang semakin panjang yang tengah bersiap hengkang. Mohamed Salah telah resmi mengucapkan selamat tinggal, dengan memainkan pertandingan terakhirnya pada hari Minggu bersama rekan setimnya asal Skotlandia itu.
Selain itu, Juventus tetap sangat tertarik untuk mendatangkan kiper Alisson Becker, sementara bek Ibrahima Konate diperkirakan akan segera mengumumkan keputusannya terkait perpanjangan kontraknya. Pergi-pergi penting ini membuat manajer Arne Slot menghadapi ketidakpastian yang sangat besar. Liverpool kini dihadapkan pada proyek pembangunan ulang yang luas untuk mengimbangi kehilangan-kehilangan besar ini setelah musim yang sangat mengecewakan di mana mereka terpuruk ke peringkat kelima, padahal mereka memenangkan liga musim lalu.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Spurs dan The Reds?
Tottenham telah mendatangkan seorang pemain yang terbukti mampu membawa kemenangan dan akan langsung memperkuat lini pertahanan mereka. Robertson diperkirakan akan resmi bergabung dengan skuad asuhan De Zerbi yang berhasil selamat secara ajaib menjelang persiapan pramusim mereka. Sementara itu, Liverpool harus segera terjun ke bursa transfer untuk menyempurnakan strategi pertahanan jangka panjang mereka, sementara Slot berusaha membentuk era baru yang kompetitif di tengah musim panas yang penuh transisi dan belum pernah terjadi sebelumnya di Anfield.