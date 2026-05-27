Andy Robertson menyetujui kepindahannya ke Tottenham setelah menolak tawaran Juventus

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Tottenham berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Robertson. Spurs sebelumnya telah berusaha mendatangkan bek kiri tersebut pada Januari, namun kesepakatan itu gagal karena Liverpool tidak berhasil merekrut pengganti yang langsung siap. Kini, setelah musim berakhir dan perpisahan emosionalnya dalam laga imbang 1-1 melawan Brentford pada Minggu lalu, pemain berusia 32 tahun itu siap bergabung dengan skuad De Zerbi di London Utara.

Transfer ini menandai keberhasilan besar bagi Tottenham, yang berhasil menangkis persaingan sengit dari Juventus di akhir-akhir ini. Bianconeri telah mengidentifikasi bek tersebut sebagai pilihan utama untuk memperkuat lini belakang mereka dan memberikan kepemimpinan yang berharga, dengan harapan dapat memboyongnya ke Italia.