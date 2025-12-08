"Anda Bukan Cristiano Ronaldo Atau Lionel Messi!" - Bintang Liverpool Mohamed Salah Diperingatkan Untuk Tetap Rendah Hati

Ia telah mengisyaratkan akan pindah dari Merseyside pada bulan Januari, mengakui bahwa hubungannya dengan Slot telah runtuh. Komentar tersebut menuai kritik luas, dengan Salah diberitahu bahwa tidak ada yang lebih besar dari klub.

Stan Collymore, yang pernah bermain untuk The Reds, mengunggah di media sosial setelah melihat Salah menyuarakan keluhannya secara terbuka: “Saya rasa saya tahu sedikit tentang LFC, para pendukungnya, dan bagaimana mereka memandang klub mereka. Tentu saja dibentuk oleh [Bill] Shankly, lalu [Bob] Paisley, Kenny [Dalglish], Jurgen [Klopp], dan sekarang Slot. Satu hal yang tetap konstan, mungkin lebih dari klub Inggris lainnya, klub selalu menjadi yang utama dan terakhir, pemain dan manajer menambahkan DNA mereka ke klub, tetapi klub mengalahkan individu."

“Sekarang, Mo Salah telah meninggalkan banyak DNA pemenang di Anfield dan telah mengambil tempatnya di jajaran pemain hebat. Jadi menarik untuk melihat wawancaranya, melemparkan granat ke klub karena jika saya mengenal Liverpool dan para pendukungnya (saya pikir mungkin ada perbedaan generasi dalam tanggapan, yang lebih muda mendukung granat, yang lebih tua menggelengkan kepala) maka reaksi pertama mereka adalah - Klub, pertama dan terakhir, tidak peduli siapa itu. Itu mantra yang hidup dan terus hidup, dan bahkan Mo Salah pun akan kesulitan menghadapinya."

“Nah, mungkinkah Arne Slot kurang bersahabat dengan pemain dibandingkan Jurgen? Tentu saja, dia orang yang tenang, santai, dan agak acuh tak acuh yang, jika Anda ingat, tidak terkesan dengan Trent [Alexander-Arnold] di awal musim dan menunjukkan sikap acuh tak acuh di musim pertama terhadap 'salah satu dari mereka' yang telah memenangkan segalanya. Saya pikir itu mengesankan, tetapi tidak semenakjubkan memenangkan gelar di musim pertama Anda. Jadi dia juga pantas mendapatkan rasa hormatnya."

“Tim bermain bagus dalam beberapa momen, pertahanan yang rapuh, dan pengambilan keputusan di waktu lain. Itu mencakup semua orang, dan jika Anda bertanya kepada 99,9 persen pemain apakah mereka bersedia duduk di bangku cadangan 2 atau 3 pertandingan karena tidak mencapai level yang diinginkan, semua akan menjawab ya. Hanya dalam kegilaan sepakbola modern tahun 2025, sosok penting di ruang ganti tidak mempertanyakan kesimpulan yang masuk akal, 'Anda tidak bermain bagus, ini dia pemain cadangan', tetapi Mo mungkin hampir menipu dirinya sendiri untuk mengangkat dirinya ke status tak tersentuh seperti Messi atau Ronaldo, pemain yang, jika mereka mau, bisa berbuat dan berkata sesuka hati dalam dekade terakhir. Mo bukanlah mereka, dan Liverpool, seperti yang saya katakan, juga bukan klub itu."