Getty/GOAL
"Anda Bukan Cristiano Ronaldo Atau Lionel Messi!" - Bintang Liverpool Mohamed Salah Diperingatkan Untuk Tetap Rendah Hati
Salah tidak bahagia: Bintang Liverpool angkat bicara setelah dicadangkan
Komentar mengejutkan Salah muncul setelah dimasukkan ke dalam daftar pemain pengganti oleh bos The Reds Arne Slot untuk pertandingan ketiga berturut-turut. Ia gagal masuk dalam starting XI melawan West Ham dan Sunderland, sebelum kembali tidak mendapatkan kesempatan bermain dalam hasil imbang 3-3 yang mendebarkan di Leeds.
Pemain berusia 33 tahun itu, yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di Anfield pada musim panas, memilih untuk mengungkapkan rasa frustrasinya di depan umum setelah terpaksa menonton dari pinggir lapangan saat Liverpool kehilangan dua poin lagi pada malam dramatis di Elland Road.
- Getty
Tak ada yang lebih besar dari klub: Salah bukanlah Messi atau Ronaldo
Ia telah mengisyaratkan akan pindah dari Merseyside pada bulan Januari, mengakui bahwa hubungannya dengan Slot telah runtuh. Komentar tersebut menuai kritik luas, dengan Salah diberitahu bahwa tidak ada yang lebih besar dari klub.
Stan Collymore, yang pernah bermain untuk The Reds, mengunggah di media sosial setelah melihat Salah menyuarakan keluhannya secara terbuka: “Saya rasa saya tahu sedikit tentang LFC, para pendukungnya, dan bagaimana mereka memandang klub mereka. Tentu saja dibentuk oleh [Bill] Shankly, lalu [Bob] Paisley, Kenny [Dalglish], Jurgen [Klopp], dan sekarang Slot. Satu hal yang tetap konstan, mungkin lebih dari klub Inggris lainnya, klub selalu menjadi yang utama dan terakhir, pemain dan manajer menambahkan DNA mereka ke klub, tetapi klub mengalahkan individu."
“Sekarang, Mo Salah telah meninggalkan banyak DNA pemenang di Anfield dan telah mengambil tempatnya di jajaran pemain hebat. Jadi menarik untuk melihat wawancaranya, melemparkan granat ke klub karena jika saya mengenal Liverpool dan para pendukungnya (saya pikir mungkin ada perbedaan generasi dalam tanggapan, yang lebih muda mendukung granat, yang lebih tua menggelengkan kepala) maka reaksi pertama mereka adalah - Klub, pertama dan terakhir, tidak peduli siapa itu. Itu mantra yang hidup dan terus hidup, dan bahkan Mo Salah pun akan kesulitan menghadapinya."
“Nah, mungkinkah Arne Slot kurang bersahabat dengan pemain dibandingkan Jurgen? Tentu saja, dia orang yang tenang, santai, dan agak acuh tak acuh yang, jika Anda ingat, tidak terkesan dengan Trent [Alexander-Arnold] di awal musim dan menunjukkan sikap acuh tak acuh di musim pertama terhadap 'salah satu dari mereka' yang telah memenangkan segalanya. Saya pikir itu mengesankan, tetapi tidak semenakjubkan memenangkan gelar di musim pertama Anda. Jadi dia juga pantas mendapatkan rasa hormatnya."
“Tim bermain bagus dalam beberapa momen, pertahanan yang rapuh, dan pengambilan keputusan di waktu lain. Itu mencakup semua orang, dan jika Anda bertanya kepada 99,9 persen pemain apakah mereka bersedia duduk di bangku cadangan 2 atau 3 pertandingan karena tidak mencapai level yang diinginkan, semua akan menjawab ya. Hanya dalam kegilaan sepakbola modern tahun 2025, sosok penting di ruang ganti tidak mempertanyakan kesimpulan yang masuk akal, 'Anda tidak bermain bagus, ini dia pemain cadangan', tetapi Mo mungkin hampir menipu dirinya sendiri untuk mengangkat dirinya ke status tak tersentuh seperti Messi atau Ronaldo, pemain yang, jika mereka mau, bisa berbuat dan berkata sesuka hati dalam dekade terakhir. Mo bukanlah mereka, dan Liverpool, seperti yang saya katakan, juga bukan klub itu."
Bagaimana Liverpool dapat memperbaiki masalah Salah?
Collymore melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana Liverpool dapat memperbaiki situasi yang tidak menguntungkan yang tidak terduga sebelumnya: “Solusi untuk apa yang sekarang menjadi luka yang sangat terbuka ini sederhana (agak): 1. Pemain dan manajer berbicara secara pribadi. 2. Manajer memberi tahu pemain apa yang diinginkannya dari pemain. 3. Pemain berkomitmen atau memberi tahu manajer bahwa ia ingin keluar. 4. Jika pemain ingin keluar, segera wujudkan. Jika tidak, pilih pemain dan biarkan ia dinilai berdasarkan penampilannya yang berkelanjutan. Jika mereka buruk, manajer tidak boleh kalah, 'Sudah kubilang'. Jika mereka hebat, manajer tidak boleh kalah. Jadi, memainkan Mo adalah titik awal yang sangat baik, terutama karena dua pemain yang sangat besar belum menjadikan Mo 'orang kemarin'."
“Arne Slot dapat sedikit membantu dirinya sendiri dengan menggunakan keterbukaan alaminya untuk mengatakan 'mungkin saya bukan Jurgen, tetapi saya mencintai para pemain saya dan mereka tidak mungkin memenangkan gelar spektakuler musim lalu tanpa bereaksi terhadap saya dan metode saya sedikit pun, tetapi saya mendengar komentar Mo dan saya dapat memberi tahu Anda semua sekarang, saya juga mencintainya. Dia milik kita semua dan kita akan menjaganya.' Itu mencegah para senior dengan granat serupa untuk dilempar."
"Tapi satu hal yang pasti, saya rasa tidak akan pernah ada pemain Liverpool di masa lalu, sekarang, atau masa depan dengan keluhan yang akan membahayakan etos 'klub pertama dan terakhir' Liverpool, dan mereka yang memiliki kekhawatiran yang sah, saya yakin, mengungkapkannya di waktu yang tepat, bukan wawancara singkat saat emosi sedang tinggi. Liverpool FC telah melakukan hal yang sama untuk setiap pemain yang bermain untuk mereka seperti yang telah dilakukan para pemain untuk klub, jadi institusi ini pantas mendapatkan kritik pribadi, alih-alih publik. Siapa pun orangnya."
- Getty
Bursa transfer Januari: Salah dikabarkan akan meninggalkan Anfield
Liverpool saat ini sedang dalam proses memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap Salah, dengan kemungkinan ia akan menghadapi hukuman karena berbicara menentang klub. Pertanyaan juga akan terus diajukan tentang masa depannya dalam jangka panjang.
Ia dijadwalkan mewakili Mesir di Piala Afrika mendatang, dengan bursa transfer musim dingin dibuka selama turnamen tersebut. Telah ada pembicaraan mengenai minat baru dari Saudi Pro League, dengan tim-tim yang menghabiskan banyak uang di sana siap menawarkan Salah tempat utama dan awal yang baru jika hubungannya di Anfield terbukti tidak dapat diperbaiki.
Iklan