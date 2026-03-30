Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, mengungkapkan bahwa mantan pemain Juventus, Danilo, akan masuk dalam skuad yang akan berlaga di Piala Dunia: "Seorang pemain yang sangat penting, tidak hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan." Mantan pelatih AC Milan ini sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai seluruh skuad Brasil yang akan bertanding di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan diumumkan secara resmi pada 18 Mei.
Ancelotti: "Skuad Brasil sudah ditentukan, Danilo akan ikut"
PERNYATAAN
"Danilo adalah pemain yang sangat penting, tidak hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Danilo pasti akan masuk dalam daftar akhir 26 pemain karena saya menyukainya. Karakternya, kepribadiannya, dan gaya permainannya. Dia bisa bermain di semua posisi pertahanan. Danilo akan menjadi salah satu dari 9 bek. Sekarang kami sudah memiliki gambaran yang sangat jelas; susunan pemain untuk pertandingan pertama sudah cukup pasti, dan susunan pemain untuk daftar akhir juga sudah cukup pasti. Terkadang saya bosan membicarakan hal-hal yang sudah pernah saya bicarakan."