Apakah alasan-alasan ini cukup untuk menutup kisah Arnold di ibu kota Spanyol setelah hanya satu tahun?

Inilah yang dibahas oleh pakar transfer Angelina Kelly di situs talkSPORT dan dikutip oleh Bild, yang menilai bahwa solusi terbaik untuk dilema ini adalah kembalinya Arnold ke klub lamanya, Liverpool.

Menurutnya, Liverpool setidaknya harus mempertimbangkan untuk menyelesaikan transfer ini. Sebab, ada tanda tanya besar di Liverpool, terutama di posisinya.

Ia menegaskan: "Ketika Anda melihat Liverpool, Anda bertanya-tanya: apakah mereka membutuhkan bek kanan baru? Maksud saya, Frimpong tidak meninggalkan kesan yang begitu baik pada musim lalu – saya rasa ia bermain lebih baik di posisi yang lebih menyerang – dan Bradley cedera..." Jadi, pemain berusia 27 tahun itu mungkin menjadi pengganti yang sempurna, bukankah begitu?".

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