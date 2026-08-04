Segalanya tidak berjalan sesuai rencana bagi Trent Alexander-Arnold (27 tahun) pada musim pertamanya bersama Real Madrid. Faktanya, pemain Inggris itu berharap bisa membuat lompatan besar bersama Los Blancos, tetapi pada musim lalu di La Liga Spanyol, bek Inggris tersebut hanya tampil dalam 14 pertandingan sebagai starter, mencatatkan empat assist, dan tidak mencetak satu gol pun.
Setelah pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mencoretnya dari partisipasi di Piala Dunia, penderitaan Arnold semakin berlipat ganda dengan kedatangan Real Madrid yang merekrut pesaing berat di posisi yang sama, yaitu pemain Belanda Denzel Dumfries.