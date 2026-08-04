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Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

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Ancaman baru setelah musim yang ingin dilupakan: apakah Arnold akan kembali ke Liverpool?

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T. Alexander-Arnold
D. Dumfries
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
Liverpool
Inggris
Belanda
Spanyol

Segalanya tidak berjalan sesuai rencana bagi Trent Alexander-Arnold (27 tahun) pada musim pertamanya bersama Real Madrid. Faktanya, pemain Inggris itu berharap bisa membuat lompatan besar bersama Los Blancos, tetapi pada musim lalu di La Liga Spanyol, bek Inggris tersebut hanya tampil dalam 14 pertandingan sebagai starter, mencatatkan empat assist, dan tidak mencetak satu gol pun.

Setelah pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mencoretnya dari partisipasi di Piala Dunia, penderitaan Arnold semakin berlipat ganda dengan kedatangan Real Madrid yang merekrut pesaing berat di posisi yang sama, yaitu pemain Belanda Denzel Dumfries.

  • Apakah Sudah Saatnya Menutup Kisah Arnold di Madrid?

    Apakah alasan-alasan ini cukup untuk menutup kisah Arnold di ibu kota Spanyol setelah hanya satu tahun?

    Inilah yang dibahas oleh pakar transfer Angelina Kelly di situs talkSPORT dan dikutip oleh Bild, yang menilai bahwa solusi terbaik untuk dilema ini adalah kembalinya Arnold ke klub lamanya, Liverpool.

    Menurutnya, Liverpool setidaknya harus mempertimbangkan untuk menyelesaikan transfer ini. Sebab, ada tanda tanya besar di Liverpool, terutama di posisinya.

    Ia menegaskan: "Ketika Anda melihat Liverpool, Anda bertanya-tanya: apakah mereka membutuhkan bek kanan baru? Maksud saya, Frimpong tidak meninggalkan kesan yang begitu baik pada musim lalu – saya rasa ia bermain lebih baik di posisi yang lebih menyerang – dan Bradley cedera..." Jadi, pemain berusia 27 tahun itu mungkin menjadi pengganti yang sempurna, bukankah begitu?".

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  • Masalah Besar

    Masalahnya: banyak penggemar Liverpool yang tak memaafkan kepergian Alexander-Arnold. Mereka melepasnya di Anfield ketika itu dengan sorakan cemoohan. Bagaimana mungkin ia meninggalkan klub masa mudanya dengan cara seperti ini? Namun Kelly berkata: "Saya tahu bagaimana rasanya ketika seorang pemain mengkhianati klubnya, apalagi klub asalnya, terutama jika ia adalah putra Liverpool. Saya memahami hal itu. Tapi ketika Real Madrid mengetuk pintu, sulit bagimu untuk mengatakan tidak."

    Ia menambahkan: "Jadi mengapa tidak semua orang memikul sedikit tanggung jawab... dan memberikan beberapa penjelasan, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali dan berbahagia?".
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  • Kesempatan Kedua

    Kelly percaya pada kesempatan kedua, karena itu ia berkata: "Saya rasa ada jalan untuk kembali, dan pasti ada penggemar Liverpool yang mendengarkan saya sekarang dan menginginkan kepulangannya – tidak mungkin saya satu-satunya yang menginginkan hal itu. Mereka harus membawanya kembali, karena meski di atas kertas segalanya berjalan keliru, selalu ada jalan untuk kembali." Lantas, apakah hal ini juga berlaku bagi Alexander-Arnold dan Liverpool?

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