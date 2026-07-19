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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ancaman bagi Spanyol... Kode 36: Senjata Martinez dalam tendangan penalti

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
E. Martinez
Spanyol
Argentina

Tim nasional Argentina dan Spanyol akan bertanding pada Minggu malam ini di final Piala Dunia 2026, di Stadion MetLife, New York.

Lapangan hijau tersebut akan dipenuhi oleh sejumlah bintang sepak bola terkemuka, seperti Lionel Messi, Lamine Yamal, dan Rodri. 

Namun, tugas menghentikan mereka berada di pundak dua kiper terbaik di turnamen ini, yaitu Emiliano Martínez dan Unai Simón.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Emiliano Martínez telah menjadi salah satu kiper terpenting di kancah internasional sejak final Piala Dunia 2022, terutama setelah penyelamatannya yang bersejarah saat menghadapi peluang satu lawan satu Randall Kolo Muani di detik-detik terakhir perpanjangan waktu.

Kiper asal Argentina yang membela Aston Villa ini meraih status prestisius tersebut berkat penampilannya yang luar biasa di lapangan serta kemampuannya yang luar biasa dalam menahan tendangan penalti.

Statistik Depo, terutama dalam pertandingan-pertandingan besar, sangat mengesankan sekaligus menakutkan bagi setiap lawan yang berhadapan dengannya.

  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Kemampuan membaca arah tendangan penalti

    Selama kariernya bersama Arsenal dan Getafe, serta bersama klubnya saat ini, Aston Villa, Martínez telah menampilkan banyak penampilan yang tak terlupakan.

    Salah satu momen paling menonjol terjadi pada musim lalu, ketika Aston Villa di bawah asuhan pelatih Unai Emery harus melalui adu penalti melawan Lille dari Prancis di perempat final Liga Konferensi Eropa, di mana “Dibo” berhasil menahan tendangan penalti penentu, sehingga membawa timnya lolos ke babak berikutnya.

    Statistik Emiliano Martínez bersama “The Villans” mencerminkan kemampuannya yang luar biasa dalam membaca arah tendangan penalti, dengan rata-rata tingkat penyelamatan sebesar 18,25%. Selama kariernya bersama klub Inggris tersebut, ia menghadapi 27 tendangan penalti dan berhasil menahan lima di antaranya.

    Dari kelima tendangan tersebut, ia berhasil menahan empat tendangan saat melompat ke sisi kanannya, sementara hanya satu tendangan yang berhasil ia hentikan setelah melompat ke sisi kirinya.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tendangan penalti bersama tim nasional Argentina

    Dengan seragam tim nasional Argentina, Emiliano Martínez telah menghadapi 25 tendangan penalti; ia berhasil menahan sembilan di antaranya, sementara 13 tendangan masuk ke gawangnya, dan tiga tendangan lainnya meleset dari gawang oleh para pemain lawan.

    Dengan demikian, kiper Argentina ini memiliki persentase penyelamatan yang mengesankan sebesar 36% dari total tendangan penalti yang dihadapinya, dan persentase tersebut meningkat menjadi 48% jika dihitung termasuk semua tendangan yang tidak berujung gol, baik karena berhasil diselamatkannya maupun karena gagal dieksekusi oleh para penendang.

    Di antara momen-momen bersejarahnya yang paling menonjol adalah penampilannya yang gemilang dalam adu penalti melawan Kolombia di Copa América 2021, serta di final Piala Dunia melawan Prancis, di mana ia memimpin timnas negaranya meraih gelar juara dunia.

    Dalam kesempatan-kesempatan tersebut, “Dibo” telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi secara psikologis para penendang penalti, selain juga memiliki teknik yang luar biasa yang membantunya keluar sebagai pemenang dalam situasi-situasi krusial seperti itu.

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