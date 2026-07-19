Ancaman bagi Spanyol... Kode 36: Senjata Martinez dalam tendangan penalti

Tim nasional Argentina dan Spanyol akan bertanding pada Minggu malam ini di final Piala Dunia 2026, di Stadion MetLife, New York.

Lapangan hijau tersebut akan dipenuhi oleh sejumlah bintang sepak bola terkemuka, seperti Lionel Messi, Lamine Yamal, dan Rodri.

Namun, tugas menghentikan mereka berada di pundak dua kiper terbaik di turnamen ini, yaitu Emiliano Martínez dan Unai Simón.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Emiliano Martínez telah menjadi salah satu kiper terpenting di kancah internasional sejak final Piala Dunia 2022, terutama setelah penyelamatannya yang bersejarah saat menghadapi peluang satu lawan satu Randall Kolo Muani di detik-detik terakhir perpanjangan waktu.

Kiper asal Argentina yang membela Aston Villa ini meraih status prestisius tersebut berkat penampilannya yang luar biasa di lapangan serta kemampuannya yang luar biasa dalam menahan tendangan penalti.

Statistik Depo, terutama dalam pertandingan-pertandingan besar, sangat mengesankan sekaligus menakutkan bagi setiap lawan yang berhadapan dengannya.