Analisis... Bagaimana Spanyol menghancurkan peluang Donis di hadapan mata dunia?

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, mengejutkan semua orang dengan menerapkan formasi pertahanan yang terdiri dari lima bek, dalam upaya menutup ruang di hadapan lini serang Spanyol, terutama dengan kehadiran Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal di sayap.

Namun, apa yang terjadi di lapangan justru sangat berbeda. Strategi tersebut tidak memberikan ketangguhan pertahanan tambahan; sebaliknya, justru muncul ruang-ruang kosong yang luas di antara para bek dan di belakang mereka. Selain itu, para gelandang juga mengalami kelemahan yang jelas dalam menutup ruang, sehingga tim nasional Spanyol dapat dengan mudah menemukan berbagai cara untuk mencapai gawang Mohammed Al-Owais.

Yang lebih berbahaya lagi, Arab Saudi sepenuhnya kehilangan identitas serangannya; mereka tidak mampu menguasai bola atau melancarkan serangan balik yang sebelumnya menjadi salah satu senjata andalan mereka saat melawan Uruguay, sehingga pertandingan berubah menjadi serangan Spanyol yang terus-menerus dan pertahanan Arab Saudi yang terus berada di bawah tekanan.