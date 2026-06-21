Analisis... Bagaimana Spanyol menghancurkan peluang Donis di hadapan mata dunia?

Kekalahan tim nasional Arab Saudi dari Spanyol bukan sekadar kegagalan biasa saat menghadapi salah satu kandidat terkuat untuk menjuarai Piala Dunia 2026, melainkan sebuah pertandingan yang mengungkap banyak masalah teknis dan taktis yang dialami “Al-Akhdar” sepanjang 90 menit.
Sejak peluit kick-off dibunyikan, terlihat jelas bahwa tim nasional Spanyol datang dengan strategi serangan yang agresif dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan pertandingan lebih awal, sementara “Al-Akhdar” tampil sangat jauh dari penampilan yang mereka tunjukkan saat melawan Uruguay di babak pertama, baik dalam hal organisasi pertahanan, kemampuan menguasai bola, maupun dalam melaksanakan transisi serangan.