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من مباراة الأهلي وصن داونزX/AlAhli_FC
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Diterjemahkan oleh

Analisis: Al Ahly Bunuh Diri, Sundowns Manfaatkan Kesalahan Fatal Posic!

FEATURES
Mamelodi Sundowns FC vs Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
Afrika Selatan
Arab Saudi
Belanda

Sang bangsawan di ujung tanduk!

Kekalahan Al Ahli dari Sundowns bukan disebabkan oleh keunggulan taktis yang jelas dari sang juara Afrika, melainkan ditentukan oleh detail-detail kecil, setelah tim Arab Saudi itu tampil sangat baik di beberapa periode, tetapi menyia-nyiakan peluang mereka dan tidak menangani umpan silang serta bola-bola di dalam kotak penalti dengan cara yang semestinya.

Marino Pusic memulai laga dengan baik, membiarkan penguasaan bola untuk Sundowns, sambil mengandalkan serangan balik dan memanfaatkan ruang di lini tengah serta pertahanan lawan, sebuah cara yang memberi Al Ahli lebih dari satu peluang untuk mencapai gawang tim Afrika Selatan itu.

Namun pelatih asal Belanda itu tidak mempertahankan pendekatan yang sama sepanjang pertandingan, karena Al Ahli lebih banyak menarik diri ke belakang pada babak kedua, dan mulai kehilangan ruang-ruang yang mereka incar di awal, sebelum sejumlah pergantian pemain datang untuk menambah kesulitan tugas tersebut, terutama dengan keterlambatan memasukkan Galeno.

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  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bosic memainkan ruang

    Al Ahli mengandalkan umpan-umpan berkelanjutan di sepertiga akhir lapangan Sundowns, dengan pergerakan salah satu pemain yang datang dari belakang untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan, sebuah ide yang muncul lebih dari sekali melalui Francisco Trincao, dan juga Ziyad Al Johani.

    Pergerakan-pergerakan ini memaksa pertahanan Sundowns untuk terus bergerak, dan memberi Al Ahli kesempatan mencapai area-area berbahaya, tetapi masalahnya ada pada sentuhan akhir dan penyia-nyiaan peluang, yang membuat tim gagal menerjemahkan keunggulannya menjadi gol yang lebih banyak.

    Seharusnya Al Ahli mempertahankan pendekatan ini untuk waktu yang lebih lama, terutama karena Sundowns maju dengan jumlah pemain yang banyak dan meninggalkan ruang yang jelas di belakangnya, ruang yang bisa dieksploitasi Al Ahli dengan kecepatan dan transisi.

    Namun seiring berjalannya waktu, Al Ahli semakin mundur ke belakang, dan menjadi kurang mampu memanfaatkan ruang yang ada pada awal pertandingan, yang memberi Sundowns kesempatan untuk lebih memaksakan iramanya.

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  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Tony meninggalkan kotak untuk Al-Braikan

    Bosic bekerja untuk menukar peran antara Ivan Toney dan Firas Al-Braikan, guna memanfaatkan kecepatan pemain terakhir serta kemampuannya berlari di ruang-ruang kosong, sesuatu yang tampak jelas pada momen gol Al Ahli.

    Pada saat yang sama, Toney berubah menjadi pengatur serangan di banyak fase pertandingan, di mana ia keluar dari kotak penalti dan meninggalkan ruang bagi para pemain yang datang dari belakang, hal yang memberikan Al Ahli fleksibilitas lebih besar dalam membangun serangan dan menjangkau gawang Sundowns.

    Ide ini berhasil dengan sangat baik pada babak pertama, tetapi Al Ahli tidak memanfaatkannya secara memadai akibat membuang peluang, kemudian pengaruhnya menurun seiring berkurangnya laju maju tim ke depan serta berkurangnya jumlah pemain yang mampu memanfaatkan ruang-ruang kosong.

    Di sinilah muncul sisi lain dari keputusan-keputusan Bosic, sebab ia terlambat memasukkan Galeno, pemain yang mampu memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Sundowns, namun ketika ia turun, lawan sudah mencetak gol kedua dan mundur ke belakang, sehingga ruang-ruang kosong yang seharusnya ia manfaatkan pun hilang.

  • Sundowns temukan titik lemah Al Ahly

    Sundowns menguasai penguasaan bola, namun tidak sekadar mengalirkan bola, melainkan berfokus secara jelas ke sisi sayap dan melepaskan umpan-umpan silang, setelah tampaknya mereka menemukan adanya masalah pada Al Ahly dalam menghadapi bola-bola yang datang dari kedua sisi.

    Gol pertama tercipta dengan cara ini, setelah Sundowns mengirimkan bola ke belakang lini pertahanan, dan Nuno Santos memanfaatkan tidak adanya penjagaan untuk mencetak gol keunggulan, sebelum skenario tersebut terulang di babak kedua melalui umpan silang dari sisi kanan.

    Di sinilah tampak perbedaan antara kedua tim; Al Ahly memiliki ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan, tetapi mereka tidak melanjutkan serangan dengan intensitas yang sama, sementara Sundowns terus menekan dari sisi sayap dan memanfaatkan titik lemah yang tampak pada pertahanan Al Ahly.

    Menurunnya penampilan Al Ahly di babak kedua menjadi faktor tambahan yang meningkatkan tekanan Sundowns, karena tim itu menjadi lebih condong bertahan di areanya sendiri ketimbang mengancam gawang lawan, hal yang membuat ancaman secara bertahap berpindah ke gawang Al Ahly.

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  • Sundowns memanfaatkan bencana Al Ahly

    Masuknya Mohamed Abdel Rahman menjadi titik penentu dalam pertandingan, setelah ia tampil menggantikan Said Bakati, dan hanya beberapa detik berlalu sebelum Al Ahli kebobolan gol kedua melalui Nuno Santos.

    Abdel Rahman gagal mengawal Santos di dalam kotak penalti, sehingga pemain Sundowns itu menemukan ruang yang tepat untuk mengubah umpan silang menjadi gol keduanya, dan memastikan kemenangan bagi timnya.

    Abdel Rahman tidak bisa disalahkan sendirian atas kekalahan ini, tetapi momen tersebut menegaskan bahwa masalah Al Ahli terletak pada penanganan umpan silang dan pengawalan, terlebih Sundowns mengulang skenario yang sama dua kali.

    Pada akhirnya, Bosic memulai pertandingan dengan ide-ide bagus dan berhasil memanfaatkan ruang serta memaksimalkan Toney, Al Buraikan, dan Trincao, tetapi ia merugikan Al Ahli di babak kedua akibat penarikan mundur dan pergantian yang tidak melayani tim sebagaimana mestinya.

    Terutama keterlambatan memasukkan Galeno. Ketika pemain itu masuk, Sundowns sudah mencetak gol kedua dan menarik diri ke belakang, sehingga ruang-ruang yang tadinya bisa dimanfaatkan Galeno menghilang, membuat kartu serangan itu terlambat dari waktu yang tepat.

    Baca juga: Video: Sundowns menghajar Al Ahli Saudi dan dinobatkan sebagai juara setengah dunia

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