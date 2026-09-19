Kekalahan Al Ahli dari Sundowns bukan disebabkan oleh keunggulan taktis yang jelas dari sang juara Afrika, melainkan ditentukan oleh detail-detail kecil, setelah tim Arab Saudi itu tampil sangat baik di beberapa periode, tetapi menyia-nyiakan peluang mereka dan tidak menangani umpan silang serta bola-bola di dalam kotak penalti dengan cara yang semestinya.

Marino Pusic memulai laga dengan baik, membiarkan penguasaan bola untuk Sundowns, sambil mengandalkan serangan balik dan memanfaatkan ruang di lini tengah serta pertahanan lawan, sebuah cara yang memberi Al Ahli lebih dari satu peluang untuk mencapai gawang tim Afrika Selatan itu.

Namun pelatih asal Belanda itu tidak mempertahankan pendekatan yang sama sepanjang pertandingan, karena Al Ahli lebih banyak menarik diri ke belakang pada babak kedua, dan mulai kehilangan ruang-ruang yang mereka incar di awal, sebelum sejumlah pergantian pemain datang untuk menambah kesulitan tugas tersebut, terutama dengan keterlambatan memasukkan Galeno.

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