Analis Madrid mengkritik para pemain Real Madrid: Tim tanpa semangat... dan Mbappé bukanlah Ronaldo

Real Madrid semakin mempersempit peluangnya dalam perebutan gelar La Liga, setelah kalah 1-2 dari tuan rumah Real Mallorca pada pekan ke-30.

Mallorca kini mengoleksi 31 poin di peringkat ke-17, sementara Real Madrid tetap di posisi kedua La Liga dengan 69 poin.

Real Madrid kini tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Barcelona, yang akan menghadapi Atletico Madrid pada putaran yang sama.

"Bahkan jika Barcelona kalah malam ini, saya rasa Real Madrid sudah kehilangan La Liga," kata Tomás Ronsero, wakil presiden surat kabar AS.

Ronsero menambahkan dalam pernyataan yang diterbitkan AS, "Real Madrid harus percaya pada apa yang mereka lakukan. Tim ini menampilkan dua pertandingan bagus, semua orang kembali bersemangat, penonton kembali percaya pada tim, dan di pertandingan berikutnya mereka terlihat tenang di lapangan, tidak terganggu jika kebobolan gol, tidak marah, tidak protes, tidak menekan wasit atau lawan, tidak menunjukkan bahwa mereka bersemangat, dan membiarkan segala sesuatunya berjalan."

