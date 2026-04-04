Analis Madrid mengkritik para pemain Real Madrid: Tim tanpa semangat... dan Mbappé bukanlah Ronaldo

Real Madrid kehilangan gelar La Liga

Real Madrid semakin mempersempit peluangnya dalam perebutan gelar La Liga, setelah kalah 1-2 dari tuan rumah Real Mallorca pada pekan ke-30.

Mallorca kini mengoleksi 31 poin di peringkat ke-17, sementara Real Madrid tetap di posisi kedua La Liga dengan 69 poin.

Real Madrid kini tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Barcelona, yang akan menghadapi Atletico Madrid pada putaran yang sama.

"Bahkan jika Barcelona kalah malam ini, saya rasa Real Madrid sudah kehilangan La Liga," kata Tomás Ronsero, wakil presiden surat kabar AS.

Ronsero menambahkan dalam pernyataan yang diterbitkan AS, "Real Madrid harus percaya pada apa yang mereka lakukan. Tim ini menampilkan dua pertandingan bagus, semua orang kembali bersemangat, penonton kembali percaya pada tim, dan di pertandingan berikutnya mereka terlihat tenang di lapangan, tidak terganggu jika kebobolan gol, tidak marah, tidak protes, tidak menekan wasit atau lawan, tidak menunjukkan bahwa mereka bersemangat, dan membiarkan segala sesuatunya berjalan."

    Real Madrid perlu merombak separuh skuadnya

    Roncero melanjutkan, "Tim yang membiarkan segala sesuatunya berjalan begitu saja adalah tim yang kehilangan semangat. Seberapa pun kualitas yang dimilikinya, itu tidak cukup."

    Dia menekankan, "Saya ingin pemimpin. Orang-orang yang tidak hanya berteriak, tetapi juga memotivasi orang lain untuk bertindak. Apa yang kita lihat dari Valverde pada hari melawan City sangat jelas. Dia tipe orang yang berteriak dan marah jika La Liga terancam hilang."

    Dia menambahkan, "Saya sering memaafkan Mbappé, karena dia mencetak banyak gol dan menyelamatkan kami dalam beberapa pertandingan, tapi di hari-hari seperti hari ini, ketika dia memiliki 3 peluang dan menyia-nyiakannya hingga kiper tampil gemilang, saya tidak melihatnya memberontak. Saya tidak melihatnya berkata 'Saya di sini' seperti yang pernah dikatakan Cristiano."

    Dia menambahkan, "Kualitas para pemain mulai membuat saya lelah. Saya tidak tahu apakah saya menginginkan semua kualitas ini. Yang saya inginkan adalah para pemenang, dan Real Madrid membutuhkan para pemenang. Mereka perlu mengganti setengah dari skuad."

    Dia menyimpulkan, "Kami tidak punya pemenang, kami punya pemain-pemain yang bagus secara individu, tapi mereka tidak punya semangat yang menggerakkan ruang ganti. Mereka tidak bisa memukul lemari di ruang ganti.. Mereka akan terus menatap ponsel mereka, untuk melihat apakah Atletico menang malam ini, dan tidak masalah, karena mereka akan kalah nanti melawan Girona. Inilah yang mereka lakukan sepanjang tahun. Saya minta maaf."

