Analis Madrid meledak: Bintang Real Madrid bukanlah anak-anak... dan harus dijual

Analis Real Madrid, Tomás Roncero, mengkritik penampilan pemain Prancis Eduardo Camavinga, setelah Real Madrid kalah 1-2 dari Mallorca pada pekan ke-30 La Liga.

Roncero, wakil presiden surat kabar AS, menjadi tamu di program Carrusel Deportivo di radio Cadena SER, selama siaran pertandingan tersebut.

Jaringan "Defensa Central" mempublikasikan pernyataan Ronsero, yang menyerang Camavinga dan menuntut agar ia hengkang pada musim panas mendatang.

"Camavinga tidak boleh bertahan di Santiago Bernabéu musim depan karena perilakunya yang mengecewakan," kata Roncero.

    Dia tidak akan ragu untuk menjual Camavinga

    Camavinga, salah satu pemain yang paling bertanggung jawab atas gol pertama Mallorca, karena ia tidak mundur untuk bertahan saat Morlanes melakukan serangan dari belakang. 

    Rüdiger, rekan setim Camavinga, menegurnya atas hal itu, dan Roncero percaya bahwa tindakan tersebut beralasan.

    Dia menambahkan, "Kegagalan mundur saat gol itu membuat saya sangat marah. Camavinga kembali dengan lambat dan mengulangi kesalahan lama seolah-olah tidak ada apa-apa, jadi saya tidak heran Rüdiger marah."

    Roncero menyebutkan bahwa Camavinga sudah merupakan pemain berpengalaman dan bukan anak kecil yang harus dimaklumi.

    Dia menekankan, "Masalahnya, Camavinga sudah bermain selama 3 tahun dan memenangkan Liga Champions sebagai pemain inti. Dia bukan lagi anak muda yang sedang berkembang."

    Dia juga menyebutkan bahwa dia tidak akan ragu untuk menjual Camavinga jika klub menerima tawaran serius dari Paris Saint-Germain, seperti yang dikabarkan belakangan ini.

    • Iklan
