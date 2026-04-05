Analis Real Madrid, Tomás Roncero, mengkritik penampilan pemain Prancis Eduardo Camavinga, setelah Real Madrid kalah 1-2 dari Mallorca pada pekan ke-30 La Liga.
Roncero, wakil presiden surat kabar AS, menjadi tamu di program Carrusel Deportivo di radio Cadena SER, selama siaran pertandingan tersebut.
Jaringan "Defensa Central" mempublikasikan pernyataan Ronsero, yang menyerang Camavinga dan menuntut agar ia hengkang pada musim panas mendatang.
"Camavinga tidak boleh bertahan di Santiago Bernabéu musim depan karena perilakunya yang mengecewakan," kata Roncero.
