"Anak yang hebat": Niko Kovac membantah rumor tentang ketegangan dengan bintang BVB

Sementara itu, masih belum jelas apakah ia akan memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027 bersama tim Kuning-Hitam, atau benar-benar hengkang setelah musim ini berakhir. Ketika ditanya tentang masa depan Adeyemi, Kovac mengatakan dalam konferensi pers beberapa minggu lalu: "Saya tidak bisa berkomentar apa-apa saat ini karena saya tidak tahu sejauh mana pembicaraan tersebut berlangsung. Oleh karena itu, semua itu hanyalah spekulasi belaka. Namun, itu tidak berarti bahwa firasat saya buruk. Masih ada waktu."

Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa negosiasi antara pemain dan klub saat ini ditunda. Dalam percakapan telepon antara BVB dan agen Adeyemi, Jorge Mendes, telah ditetapkan poin-poin utama yang sebelumnya telah didefinisikan secara internal oleh direktur olahraga Dortmund, Ole Book, bersama bos olahraga Lars Ricken. Namun, keselarasan tampaknya terbatas: Mendes juga secara terbuka menyampaikan pandangannya - dan hasil dari upaya pendekatan awal ini cukup mengecewakan.

Masalahnya terletak jauh di dalam detail. "Kedua belah pihak saat ini memiliki perbedaan yang sangat besar," demikian tertulis dalam laporan tersebut. Titik krusialnya adalah gaji pemain penyerang tersebut di masa depan, di sisi lain terdapat ketidaksepakatan mengenai penyusunan klausul pelepasan yang dapat berlaku mulai musim panas 2027.

Jika negosiasi gagal, kepergiannya pada musim panas bukanlah hal yang mustahil - setidaknya BVB masih bisa mendapatkan dana transfer yang lumayan untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Berbagai klub dari Inggris, Italia, dan Spanyol dilaporkan tertarik pada Adeyemi.