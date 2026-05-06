"Saya berbicara dengan semua pemain saya, tapi sejujurnya, saya paling sering berbicara dengan Karim sejak saya berada di sini. Saya sangat menyukainya karena dia adalah sosok yang luar biasa, anak yang hebat, dan orang yang baik," kata pelatih Borussia Dortmund dengan penuh kekaguman tentang anak asuhnya dalam podcast Bild berjudul 'Phrasenmäher'.
Diterjemahkan oleh
"Anak yang hebat": Niko Kovac membantah rumor tentang ketegangan dengan bintang BVB
Berbeda dengan beberapa pemberitaan media, "menurut saya, Adeyemi terkadang terlalu baik hati. Dia tidak memiliki niat jahat. Dan saya sangat yakin bahwa dia bisa menjadi pemain sepak bola hebat jika dia memperbaiki beberapa hal. Namun untuk itu, dia harus lebih mempercayai saya," kata Kovac.
Pemain yang telah 11 kali membela timnas Jerman ini terus-menerus menerima kritik dari publik sepanjang musim ini. Di satu sisi, performa yang naik-turun dan tidak konsisten saat mengenakan seragam BVB menjadi bahan perbincangan, di sisi lain, pemain berusia 24 tahun ini juga mendapat sorotan negatif karena tindakan-tindakan yang tidak dipikirkan matang di luar lapangan, seperti memesan Mystery Box atau meluapkan emosi saat pertandingan melawan Borussia Mönchengladbach.
Selain itu, pemain serang ini dikabarkan memiliki hubungan yang setidaknya tegang dengan Kovac. Itulah salah satu alasan mengapa Adeyemi dilaporkan mempertimbangkan untuk meninggalkan Borussia Dortmund pada jendela transfer mendatang.
- Getty Images Sport
Apakah Karim Adeyemi akan tetap bertahan di BVB setelah musim panas ini?
Sementara itu, masih belum jelas apakah ia akan memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027 bersama tim Kuning-Hitam, atau benar-benar hengkang setelah musim ini berakhir. Ketika ditanya tentang masa depan Adeyemi, Kovac mengatakan dalam konferensi pers beberapa minggu lalu: "Saya tidak bisa berkomentar apa-apa saat ini karena saya tidak tahu sejauh mana pembicaraan tersebut berlangsung. Oleh karena itu, semua itu hanyalah spekulasi belaka. Namun, itu tidak berarti bahwa firasat saya buruk. Masih ada waktu."
Sport Bild baru-baru ini melaporkan bahwa negosiasi antara pemain dan klub saat ini ditunda. Dalam percakapan telepon antara BVB dan agen Adeyemi, Jorge Mendes, telah ditetapkan poin-poin utama yang sebelumnya telah didefinisikan secara internal oleh direktur olahraga Dortmund, Ole Book, bersama bos olahraga Lars Ricken. Namun, keselarasan tampaknya terbatas: Mendes juga secara terbuka menyampaikan pandangannya - dan hasil dari upaya pendekatan awal ini cukup mengecewakan.
Masalahnya terletak jauh di dalam detail. "Kedua belah pihak saat ini memiliki perbedaan yang sangat besar," demikian tertulis dalam laporan tersebut. Titik krusialnya adalah gaji pemain penyerang tersebut di masa depan, di sisi lain terdapat ketidaksepakatan mengenai penyusunan klausul pelepasan yang dapat berlaku mulai musim panas 2027.
Jika negosiasi gagal, kepergiannya pada musim panas bukanlah hal yang mustahil - setidaknya BVB masih bisa mendapatkan dana transfer yang lumayan untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Berbagai klub dari Inggris, Italia, dan Spanyol dilaporkan tertarik pada Adeyemi.