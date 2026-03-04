Anak Wayne Rooney masuk sebagai pemain pengganti dan menginspirasi kemenangan comeback tim U18 Manchester United, sementara tim Darren Fletcher memastikan tempat di final Piala Premier League

Akademi terkenal United kembali menyuguhkan pertandingan sepak bola yang dramatis saat tim U-18 asuhan Darren Fletcher memastikan tempat mereka di final Premier League Cup. Dalam penampilan yang gigih dan mencerminkan semangat era-era terbaik tim utama, para pemain muda Red Devils bangkit dari ketertinggalan awal untuk mengalahkan West Ham 3-1 setelah perpanjangan waktu.

Kemenangan yang diperjuangkan dengan keras ini memicu perayaan meriah di kompleks latihan Carrington. Hasil impresif ini semakin membuktikan bahwa klub terus meneruskan tradisi panjangnya dalam mengembangkan talenta kelas atas, memastikan para pemain muda ini mampu tampil optimal di bawah tekanan tinggi saat taruhannya berada di level tertinggi.