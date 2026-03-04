Getty
Diterjemahkan oleh
Anak Wayne Rooney masuk sebagai pemain pengganti dan menginspirasi kemenangan comeback tim U18 Manchester United, sementara tim Darren Fletcher memastikan tempat di final Piala Premier League
United memastikan tempat terakhir setelah perpanjangan waktu.
Akademi terkenal United kembali menyuguhkan pertandingan sepak bola yang dramatis saat tim U-18 asuhan Darren Fletcher memastikan tempat mereka di final Premier League Cup. Dalam penampilan yang gigih dan mencerminkan semangat era-era terbaik tim utama, para pemain muda Red Devils bangkit dari ketertinggalan awal untuk mengalahkan West Ham 3-1 setelah perpanjangan waktu.
Kemenangan yang diperjuangkan dengan keras ini memicu perayaan meriah di kompleks latihan Carrington. Hasil impresif ini semakin membuktikan bahwa klub terus meneruskan tradisi panjangnya dalam mengembangkan talenta kelas atas, memastikan para pemain muda ini mampu tampil optimal di bawah tekanan tinggi saat taruhannya berada di level tertinggi.
- Instagram (@kairooney.10)
Kai Rooney melanjutkan warisan keluarganya.
Momen puncak malam itu tak diragukan lagi milik nama yang sudah tak asing lagi di Manchester, saat Kai Rooney, putra legenda United Wayne, masuk dari bangku cadangan dan memainkan peran krusial. Dengan pertandingan yang berlangsung sengit dan berakhir imbang 1-1 setelah waktu normal, remaja berusia 16 tahun yang menjanjikan itu dimasukkan sebagai pengganti strategis untuk Louie Bradbury.
Dampak Rooney terhadap pertandingan langsung terasa dan menentukan, membuktikan bahwa ia memiliki mentalitas besar yang sama yang membantu ayahnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Dengan ketenangan yang luar biasa melebihi usianya, penyerang muda ini berhasil mengecoh kiper lawan dengan penyelesaian brilian, mengamankan kemenangan krusial bagi tuan rumah.
JJ Gabriel memicu perubahan krusial.
Jalan menuju final prestisius ini awalnya jauh dari mulus, karena tim West Ham yang tangguh berhasil memimpin lebih dulu, membuat tim muda Red Devils terdesak. Namun, respons gigih United dipimpin dengan brilian oleh talenta muda berbakat JJ Gabriel, seorang pemain muda yang telah menjadi sorotan di lingkaran sepak bola muda elit musim ini.
Gabriel mencetak gol penyeimbang yang krusial untuk menjaga harapan United tetap hidup, sekaligus membangun dasar yang diperlukan untuk aksi heroik di menit-menit akhir selama 30 menit tambahan. Saat pertandingan memasuki waktu tambahan, winger kanan Nathaniel Junior-Brown akhirnya menjadi bintang utama, melepaskan tendangan keras yang membawa tuan rumah unggul dan sepenuhnya mengubah momentum pertandingan ke pihak mereka.
- jim-ratcliffe
Sir Jim Ratcliffe menonton sambil menunggu Palace.
Kemenangan yang signifikan tersebut ditekankan secara kuat oleh kehadiran menonjol dari salah satu pemilik United, Sir Jim Ratcliffe, yang secara langsung memantau jalannya pertandingan di Carrington. Tycoon Ineos tersebut, yang dilaporkan telah menyiapkan jet pribadinya untuk segera terbang ke Newcastle setelah pertandingan, telah menunjukkan minat yang besar dan aktif terhadap tim muda sejak ia membeli saham olahraga di klub tersebut.
Menjelang ke depan, United akan menghadapi Crystal Palace dalam final Premier League Cup yang sangat dinantikan, setelah The Eagles berhasil mengalahkan Tottenham dalam laga semifinal mereka pada Rabu pagi. Undian resmi akan menentukan tim mana yang akan menjadi tuan rumah pertandingan prestisius tersebut di stadion utama mereka, memberikan tim Fletcher kesempatan besar untuk meraih trofi muda yang diidamkan.
Iklan