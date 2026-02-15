Getty
"Anak-anak mungkin akan menyebutnya perbudakan!" - Patrice Evra mengklaim membersihkan sepatu Cristiano Ronaldo adalah "hadiah" di Manchester United
Bintang akademi diperlakukan seperti pemain senior profesional di era modern.
Selama beberapa generasi, pemain tim muda diharapkan untuk merawat bintang-bintang tim utama. Itu berarti membersihkan sepatu mereka setelah bermain di lapangan yang berlumpur. Mereka akan menerima bonus pada Natal dan diberi gambaran awal tentang dedikasi yang diperlukan untuk mencapai puncak.
Bintang-bintang akademi saat ini memiliki kesepakatan sepatu sendiri, dapat menandatangani kontrak menguntungkan, dan setiap keinginan mereka dipenuhi di fasilitas modern yang membuat mereka merasa seperti profesional berpengalaman sebelum mereka melakukan debut di tim senior.
Pemain tim muda ingin membersihkan sepatu bola Ronaldo & Keane.
Evra tidak yakin bahwa perubahan tersebut seharusnya dianggap sebagai hal yang baik. Ia telah menceritakan kepada The Telegraph tentang bagaimana bintang-bintang masa depan dibentuk selama masa kejayaan Sir Alex Ferguson di Old Trafford: “Dulu, anak-anak membersihkan sepatu kami – tapi itu seperti hadiah. ‘Oh my god, saya sedang membersihkan sepatu Ronaldo atau [Roy] Keane atau [Ryan] Giggsy. Jika hal ini dilakukan hari ini, anak-anak mungkin akan menyebutnya perbudakan. Itu bukan salah mereka, tapi karena kita memberi mereka segalanya. Pendidikan yang berbeda, orang tua yang berbeda. Dulu kita belajar dengan cara yang keras, dan itulah yang kita ketahui, dan itulah di mana kita tampil terbaik.
“Jika Ferguson memberi beberapa anak itu ‘hairdryer’, aku tidak yakin mereka akan datang dan berlatih keesokan harinya. Bisakah aku menyalahkan mereka? Tidak. Karena ini generasi yang berbeda. Ini masyarakat. Ini lebih besar dari sepak bola.”
Bagaimana Ferguson membaca Evra untuk pertemuan dengan Messi
Evra selalu senang menerima instruksi langsung dari Ferguson, dengan salah satu pembicaraan tim yang paling berkesan disampaikan menjelang pertandingan semifinal Liga Champions melawan Lionel Messi dan Barcelona pada tahun 2008.
Evra, yang saat itu bermain bersama Ronaldo pemenang Ballon d’Or lima kali, menambahkan tentang menghadapi legenda lain: “Ferguson, di hadapan semua orang, memulai pertemuan dengan kata-kata ini: ‘Oh teman-teman, hari ini adalah pertandingan penting dan jika kita kalah, itu karena Patrice’. Kami saling menatap dan saya berpikir, ‘Oke, ini tekanan yang besar’. Ferguson berkata: ‘Patrice, saya tidak peduli Messi adalah pemain sepak bola terbaik di dunia, apa pun itu. Jika kita kalah – jika kita tidak bisa menghentikan Messi – saya akan menyalahkanmu’. Dia mengenal saya dan tahu cara mengelola saya.
“Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu pendidikan saya. Saya tahu di mana saya dibesarkan. Saya tidak pernah ingin Alex Ferguson berkata, ‘Bagus, kamu bermain bagus’. Saya ingin Alex Ferguson membunuh saya dan berkata, ‘Kamu melewatkan umpan sialan itu’. Karena saya ingin menjadi sempurna.”
Evra menjajaki MMA sementara Ronaldo terus bermain di usia 41 tahun.
Semangat profesionalnya membuat Evra tetap berlatih lima jam sehari sambil menempuh jalur olahraga yang berbeda. Ia kini menekuni seni bela diri campuran (MMA) dan berharap suatu saat bisa bertarung di dalam oktagon - setelah pertandingan di Paris tahun lalu dibatalkan karena lawannya mundur.
Mantan pemain internasional Prancis, Evra, mengatakan tentang keinginannya untuk terus menantang diri sendiri: “Saya tumbuh besar menonton film Bruce Lee dan pernah berlatih kickboxing saat masih kecil. Saya sangat tertarik untuk masuk ke dalam oktagon dan menghadapi lawan. Merasakan ketakutan saat menerima pukulan di wajah—atau tidak takut. Sulit untuk dijelaskan.
“Orang-orang akan mengatakan itu kekerasan, tapi sebenarnya MMA adalah permainan kejar-kejaran. Semua tentang teknik dan cara Anda menangkap lawan. Bukan tentang kekuatan. Satu sesi latihan MMA seperti bermain sepak bola selama 90 menit.”
Evra kini menonton dari jauh saat mantan rekan setimnya, Ronaldo, memperpanjang karier bermainnya yang memecahkan rekor di usia 41 tahun. Ikon Portugal itu dikabarkan akan pindah dari Al-Nassr setelah mogok bermain di Liga Pro Saudi – dengan penyerang veteran itu masih mengejar 1.000 gol karier.
