"Anak-anak mungkin akan menyebutnya perbudakan!" - Patrice Evra mengklaim membersihkan sepatu Cristiano Ronaldo adalah "hadiah" di Manchester United

Evra selalu senang menerima instruksi langsung dari Ferguson, dengan salah satu pembicaraan tim yang paling berkesan disampaikan menjelang pertandingan semifinal Liga Champions melawan Lionel Messi dan Barcelona pada tahun 2008.

Evra, yang saat itu bermain bersama Ronaldo pemenang Ballon d’Or lima kali, menambahkan tentang menghadapi legenda lain: “Ferguson, di hadapan semua orang, memulai pertemuan dengan kata-kata ini: ‘Oh teman-teman, hari ini adalah pertandingan penting dan jika kita kalah, itu karena Patrice’. Kami saling menatap dan saya berpikir, ‘Oke, ini tekanan yang besar’. Ferguson berkata: ‘Patrice, saya tidak peduli Messi adalah pemain sepak bola terbaik di dunia, apa pun itu. Jika kita kalah – jika kita tidak bisa menghentikan Messi – saya akan menyalahkanmu’. Dia mengenal saya dan tahu cara mengelola saya.

“Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu pendidikan saya. Saya tahu di mana saya dibesarkan. Saya tidak pernah ingin Alex Ferguson berkata, ‘Bagus, kamu bermain bagus’. Saya ingin Alex Ferguson membunuh saya dan berkata, ‘Kamu melewatkan umpan sialan itu’. Karena saya ingin menjadi sempurna.”