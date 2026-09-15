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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Amorim: "Kunjungan Ibrahimovic? Selalu menyenangkan melihat legenda AC Milan"

AC Milan
Z. Ibrahimovic
R. Amorim

Pelatih AC Milan juga berbicara tentang Modric

Setelah konferensi pers jelang pertandingan besok di Liga Europa melawan Benfica, pelatih AC Milan, Ruben Amorim, juga berbicara kepada mikrofon Sky Sport.


Tentang pertemuan kemarin dengan Ibrahimovic

"Saya sudah beberapa kali berbicara dengan Zlatan. Dia adalah sosok yang mengenal sepak bola Italia dan klub ini. Dia membantu Cardinale dalam banyak hal. Itu adalah percakapan yang menyenangkan - lapor Milannews -. Selalu menyenangkan melihat legenda-legenda Milan, itu adalah kunjungan yang singkat tetapi indah".


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  • Apakah kritik terhadap Milan pada awal musim ini agak berlebihan?

    "Saya kira menerima kritik adalah hal yang normal. Saya tidak khawatir. Saya ingin melindungi para pemain saya. Hal bagus dari masa-masa sulit di klub lain adalah itu memberi Anda pengalaman. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi pelatih klub besar. Saya memahami semuanya. Ada banyak informasi, Anda harus mengatakan sesuatu... Itu normal bagi saya, saya akan melakukan segala sesuatunya dengan cara saya sendiri: saya kira itu jelas bagi semua orang".


    Bagaimana Modric menyikapi pergantian dirinya saat melawan Lazio?

    "Itu normal. Dia anak yang sangat baik, dia sangat mengerti. Terkadang giliran dia, terkadang orang lain. Dalam hal ini kami semua sama. Jelas dia adalah pemain luar biasa dengan sejarah besar, dia tidak menganggapnya secara pribadi karena dia cerdas".

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