Setelah konferensi pers jelang pertandingan besok di Liga Europa melawan Benfica, pelatih AC Milan, Ruben Amorim, juga berbicara kepada mikrofon Sky Sport.
Tentang pertemuan kemarin dengan Ibrahimovic
"Saya sudah beberapa kali berbicara dengan Zlatan. Dia adalah sosok yang mengenal sepak bola Italia dan klub ini. Dia membantu Cardinale dalam banyak hal. Itu adalah percakapan yang menyenangkan - lapor Milannews -. Selalu menyenangkan melihat legenda-legenda Milan, itu adalah kunjungan yang singkat tetapi indah".
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