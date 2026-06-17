Amorim bergabung dengan Milan, komentar positif di grup obrolan para pemain

Amorim telah menandatangani kontrak dengan Milan hingga tahun 2029, dengan gaji sekitar 3,5 juta euro ditambah bonus. Menurut laporan ABola, pelatih asal Portugal tersebut diperkirakan akan tiba di Milan dalam beberapa hari ke depan, sementara itu ia telah memilih staf kepelatihannya. Ia akan membawa tim yang telah mendampinginya dalam beberapa tahun terakhir ke klub Rossonero: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido, dan pelatih kiper Jorge Vital, yang pernah bekerja bersamanya saat masih di Sporting Braga.



