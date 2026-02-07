Ambisi Besar Michael Carrick: Dapatkan Pekerjaan Permanen Di Manchester United!

Michael Carrick akhirnya memberikan indikasi kuat pertama bahwa ia memiliki keinginan untuk tetap menjabat sebagai manajer Manchester United melampaui akhir musim ini. Sejak ditunjuk sebagai penerus sementara Ruben Amorim pada 13 Januari lalu, Carrick cenderung menutup rapat segala spekulasi mengenai masa depan jangka panjangnya di Old Trafford.

Sikap rendah hati ini memang menjadi ciri khas Carrick yang berbeda dengan pendahulunya. Ia bukan tipe pelatih yang gemar mencari sorotan media atau membicarakan isu internal sensitif yang seharusnya tetap menjadi rahasia klub. Namun, keheningan tersebut pecah saat ia merespons pertanyaan mengenai rencana musim panas United dan sejauh mana keterlibatan dirinya dalam proses tersebut.

Dalam penjelasannya, Carrick menekankan bahwa prioritas utamanya adalah memperkuat pondasi tim demi kesuksesan klub di masa depan. Meskipun ia menyatakan tidak bisa mengendalikan keputusan manajemen, penegasan bahwa ia ingin melihat United sukses - baik di bawah kepemimpinannya maupun orang lain - dianggap sebagai sinyal keterbukaan untuk mengambil peran permanen.