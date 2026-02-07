Getty Images Sport
Ambisi Besar Michael Carrick: Dapatkan Pekerjaan Permanen Di Manchester United!
Ambisi Carrick
Michael Carrick akhirnya memberikan indikasi kuat pertama bahwa ia memiliki keinginan untuk tetap menjabat sebagai manajer Manchester United melampaui akhir musim ini. Sejak ditunjuk sebagai penerus sementara Ruben Amorim pada 13 Januari lalu, Carrick cenderung menutup rapat segala spekulasi mengenai masa depan jangka panjangnya di Old Trafford.
Sikap rendah hati ini memang menjadi ciri khas Carrick yang berbeda dengan pendahulunya. Ia bukan tipe pelatih yang gemar mencari sorotan media atau membicarakan isu internal sensitif yang seharusnya tetap menjadi rahasia klub. Namun, keheningan tersebut pecah saat ia merespons pertanyaan mengenai rencana musim panas United dan sejauh mana keterlibatan dirinya dalam proses tersebut.
Dalam penjelasannya, Carrick menekankan bahwa prioritas utamanya adalah memperkuat pondasi tim demi kesuksesan klub di masa depan. Meskipun ia menyatakan tidak bisa mengendalikan keputusan manajemen, penegasan bahwa ia ingin melihat United sukses - baik di bawah kepemimpinannya maupun orang lain - dianggap sebagai sinyal keterbukaan untuk mengambil peran permanen.
Tetapkan target jangka panjang di Old Trafford
Carrick menegaskan bahwa rencana besar klub tidak boleh terpengaruh oleh hasil jangka pendek semata, baik itu kemenangan gemilang maupun masalah yang perlu diselesaikan. Baginya, konsistensi adalah kunci, dan ia memperingatkan agar manajemen tidak mengambil keputusan reaktif hanya berdasarkan tren performa beberapa pertandingan terakhir.
Di sisi lain, United dikabarkan sedang melakukan penilaian mendalam terhadap kandidat-kandidat potensial untuk menggantikan Amorim secara permanen. Muncul kekhawatiran dari sumber internal mengenai risiko merekrut manajer yang saat ini masih memimpin tim nasional menjelang Piala Dunia, mengingat potensi publisitas negatif yang dapat muncul dari negara yang bersangkutan.
Stabilitas yang dibawa Carrick sejak mengambil alih tongkat estafet dari Darren Fletcher bulan lalu mulai membuahkan hasil positif dengan tiga kemenangan beruntun. Meski situasi ini meningkatkan nilai tawarnya, mantan gelandang Setan Merah tersebut tetap berusaha untuk rendah hati sambil menikmati perannya saat ini di klub yang sudah dianggapnya sebagai rumah sendiri.
"Kami ingin sukses!"
"Sejujurnya tidak ada yang berubah. Saya sadar sepenuhnya akan peran yang saya jalankan di sini dan tanggung jawab yang saya emban. Kami ingin menjadi sukses, dan saya ingin klub ini sukses melampaui akhir musim ini - entah itu bersama saya atau orang lain," ujar Carrick dikutip dari BBC.
"Pada tahap ini, saya tidak bisa mengontrol hal tersebut dan kita akan lihat apa yang terjadi, namun ini jelas tentang upaya meningkatkan tim dan membuat Manchester United lebih kuat. Hasil dalam periode singkat tidak mengubah fakta tersebut. Jika itu sampai berubah, berarti ada sesuatu yang salah."
Mengenai tren positif tiga kemenangan beruntun yang diraihnya, Carrick tetap bersikap netral namun penuh apresiasi terhadap situasi saat ini. "Saya mencintai apa yang saya lakukan. Saya berada di sini dan saya merasa betah, namun saya memahami sepenuhnya situasi yang ada, jadi saya tidak ingin terlalu terbawa suasana," ungkapnya.
Apa selanjutnya?
Fokus utama Carrick saat ini adalah menjaga momentum kemenangan tim di tengah jadwal yang padat. Sambil menunggu keputusan final dari petinggi klub mengenai posisi manajer permanen, sang manajer akan berupaya untuk membawa Setan Merah mengamankan tiga poin ketika menjamu Tottenham Hotspur pada lanjutan Liga Primer, Sabtu (7/2) malam WIB.
