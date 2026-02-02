Alvaro Arbeloa Tak Ambil Pusing Dikritik: Saya Bukan Gandalf Si Penyihir Putih

Arbeloa dilansir laman Tribal Football menegaskan dirinya bukan pesulap yang bisa mengubah segala sesuatu secara mendadak dengan mengatakan: “Saya bukan Gandalf si Penyihir Putih. Apa yang saya inginkan dari para pemain saya adalah apa yang saya lihat: komitmen dan sikap.”

“Saya akan selalu menghormati penonton Bernabeu. Saya mengerti dari mana kami berasal, dan di mana kami berada. Dari sana, para pemain telah menunjukkan mentalitas yang sangat kuat. Kami harus terus bekerja. Tidak ada pilihan lain.”

Mengenai penalti, Arbeloa menambahkan: “Saya setuju dengan kartu merah (Pathe Ciss). Saya juga diberitahu penalti itu jelas, dan sembilan menit waktu tambahan seharusnya lebih lama. Ada tim yang membutuhkan satu menit hanya untuk melakukan tendangan gawang di Bernabeu.”