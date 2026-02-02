AFP
Alvaro Arbeloa Tak Ambil Pusing Dikritik: Saya Bukan Gandalf Si Penyihir Putih
Arbeloa mendapat kritikan pedas atas performa Madrid
Meski mendapat hasil tidak bagus di ajang piala, Real Madrid mencatat torehan positif di LaLiga sekalipun memperlihatkan perforna tak meyakinkan. Itu termasuk ketika mengalahkan sembilan pemain Rayo Vallecano 2-1 pada akhir pekan kemarin yang dipastikan melalui eksekusi penalti Kylian Mbappe di injury time.
Akibatnya, Alvaro Arbeloa mendapat kritikan pedas atas performa Madrid di pertandingan itu. Bukan itu saja. Tim juga mendapat cemoohan di Santiago Bernabeu. Kendati demikian, Arbeloa tidak mau ambil pusing dengan hal tersebut.
Performa Madrid tidak sesuai harapan melawan Vallecano
Madrid bermain buruk hampir sepanjang pertandingan. Bahkan mereka tidak bisa memanfaatkan situasi sesegera mungkin ketika lawan harus bermain dengan sepuluh orang menyusul kartu merah yang diterima Pathe Ciss pada menit ke-80. Mereka baru bisa memastikan kemenangan lewat penalti Mbappe di menit ke-90+10. Vallecano mengakhiri laga dengan sembilan pemain akibat kartu kuning kedua Pep Chavarria di menit ke-90+13.
Arbeloa memuji determinasi pemain Los Blancos
Arbeloa dilansir laman Tribal Football menegaskan dirinya bukan pesulap yang bisa mengubah segala sesuatu secara mendadak dengan mengatakan: “Saya bukan Gandalf si Penyihir Putih. Apa yang saya inginkan dari para pemain saya adalah apa yang saya lihat: komitmen dan sikap.”
“Saya akan selalu menghormati penonton Bernabeu. Saya mengerti dari mana kami berasal, dan di mana kami berada. Dari sana, para pemain telah menunjukkan mentalitas yang sangat kuat. Kami harus terus bekerja. Tidak ada pilihan lain.”
Mengenai penalti, Arbeloa menambahkan: “Saya setuju dengan kartu merah (Pathe Ciss). Saya juga diberitahu penalti itu jelas, dan sembilan menit waktu tambahan seharusnya lebih lama. Ada tim yang membutuhkan satu menit hanya untuk melakukan tendangan gawang di Bernabeu.”
Madrid akan menjalani pertandingan tidak mudah di Valencia
Arbeloa selanjutnya menegaskan, penggawa Madrid akan melanjutkan komitmen mereka saat bertandang ke Valencia pada akhir pekan nanti. Meski Valencia memperoleh hasil tidak bagus pada musim ini, Arbeloa tidak ingin memandang remeh calon lawan mereka.
“Upaya yang mereka (pemain) tunjukkan harus terus berlanjut. Ini adalah Real Madrid, dan kami perlu melakukan lebih dari tim lain untuk menang. Saya yakin Valencia akan memainkan pertandingan terbaik tahun ini di kandang, dan untuk memenangkannya, kami harus bermain sangat baik,” imbuh Arbeloa.
