Alvaro Arbeloa: Real Madrid Imbang Saja Dianggap Tragedi, Ini Menyakitkan

Pelatih berusia 42 tahun ini memadukan pemain muda akademi dengan beberapa penggawa senior, serta mengistirahatkan sejumlah bintang, di pertandingan tersebut.

“Di klub ini, hasil imbang selalu buruk, sebuah tragedi. Ini menyakitkan, dan saya yakin semua fans kami juga merasakan sakit hati. Kami tahu betapa sulitnya, kami melihatnya saat melawan Talavera. Saya yang bertanggung jawab, dan patut disalahkan. Mengenai susunan pemain dan perubahan, saya hanya bisa berterima kasih kepada para pemain. Sekarang saatnya untuk memulihkan diri untuk hari Sabtu,” tutur Arbeloa dinukil laman AS.

“Saya tidak menyesal [menyimpan pemain bintang], saya akan melakukan hal yang sama lagi. Saya memiliki skuad yang fantastis, merupakan suatu kehormatan untuk melatih mereka. Saya yakin pemilihan skuad sudah tepat, dan saya akan melakukannya lagi seribu kali.”

“Saya memiliki skuad hebat yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Dengan hanya satu hari sebagai pelatih baru, sulit untuk melakukan semua yang saya minta dari mereka. Kami memiliki banyak pemain yang perlu kembali ke kondisi fisik puncak mereka.”