Alvaro Arbeloa menanggapi kemungkinan pertandingan melawan Manchester City setelah Real Madrid mengalahkan Benfica untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions

Setelah meraih kemenangan 1-0 dalam leg pertama yang tegang di Lisbon pekan lalu, Madrid mengalami ketegangan di babak pertama leg kedua di Spanyol. Rafa Silva membawa Eagles unggul pada malam itu dan menyamakan kedudukan, namun Aurelien Tchouameni membawa Madrid kembali memimpin dua menit kemudian. Secara pantas, gol Vinicius Junior pada menit ke-80 memastikan timnya lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi City atau Sporting CP.

“Saya hanya senang bisa masuk undian, yang menjadi tujuan malam ini,” kata Arbeloa kepada wartawan. “Orang-orang sudah terbiasa dengan pertandingan melawan Manchester City, karena ini sudah enam atau tujuh tahun berturut-turut. Itu banyak, tapi saya yakin kita akan menghadapi mereka lagi. Lawan tidak masalah karena ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, terutama karena kita akan bermain leg kedua di kandang lawan. Kedua lawan akan sulit dikalahkan.”

Dia menambahkan: "Tim-tim Portugal memiliki kualitas yang tinggi, selalu sangat kompetitif, dan bermain leg kedua di sana akan sangat menantang. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Jumat. Jika saya tidak salah, tim Liga Muda kami juga bertemu Sporting de Portugal. Mari kita lihat apa yang dibawa oleh undian. Jika kita harus kembali ke Portugal, saya akan senang kembali ke negara tetangga yang memiliki hubungan baik dengan kami, dan kota itu membawa kenangan indah bagi saya. Itu akan selalu istimewa bagi semua penggemar Madrid. Itu pasti akan menjadi pertandingan yang hebat.”