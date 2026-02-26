AFP
Alvaro Arbeloa menanggapi kemungkinan pertandingan melawan Manchester City setelah Real Madrid mengalahkan Benfica untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions
Kota yang tak terhindarkan: Arbeloa menghadapi lawan Eropa yang sudah familiar.
Setelah meraih kemenangan 1-0 dalam leg pertama yang tegang di Lisbon pekan lalu, Madrid mengalami ketegangan di babak pertama leg kedua di Spanyol. Rafa Silva membawa Eagles unggul pada malam itu dan menyamakan kedudukan, namun Aurelien Tchouameni membawa Madrid kembali memimpin dua menit kemudian. Secara pantas, gol Vinicius Junior pada menit ke-80 memastikan timnya lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi City atau Sporting CP.
“Saya hanya senang bisa masuk undian, yang menjadi tujuan malam ini,” kata Arbeloa kepada wartawan. “Orang-orang sudah terbiasa dengan pertandingan melawan Manchester City, karena ini sudah enam atau tujuh tahun berturut-turut. Itu banyak, tapi saya yakin kita akan menghadapi mereka lagi. Lawan tidak masalah karena ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, terutama karena kita akan bermain leg kedua di kandang lawan. Kedua lawan akan sulit dikalahkan.”
Dia menambahkan: "Tim-tim Portugal memiliki kualitas yang tinggi, selalu sangat kompetitif, dan bermain leg kedua di sana akan sangat menantang. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Jumat. Jika saya tidak salah, tim Liga Muda kami juga bertemu Sporting de Portugal. Mari kita lihat apa yang dibawa oleh undian. Jika kita harus kembali ke Portugal, saya akan senang kembali ke negara tetangga yang memiliki hubungan baik dengan kami, dan kota itu membawa kenangan indah bagi saya. Itu akan selalu istimewa bagi semua penggemar Madrid. Itu pasti akan menjadi pertandingan yang hebat.”
Meningkatkan diri melalui cobaan dan rintangan
Madrid harus bekerja keras untuk meraih kemenangan melawan Benfica yang disiplin dan berusaha mengganggu tuan rumah. Arbeloa mengakui timnya kesulitan di awal pertandingan, tetapi menemukan ritme mereka setelah jeda. “Tidak setiap hari babak kedua lebih baik daripada babak pertama,” katanya. “Mungkin pembicaraan saya di jeda lebih baik daripada pembicaraan sebelum pertandingan. Saya harus memeriksa itu. Di leg pertama, kami memiliki babak pertama yang hebat, dan hari ini Benfica menekan kami dengan keras dan membuat segalanya sangat sulit bagi kami. Beruntung, kami berhasil menyamakan skor dengan cepat, dan sayang sekali gol Güler yang dianulir. Kami terus membaik seiring berjalannya pertandingan. Memang benar bahwa setiap kali kami menyesuaikan sesuatu yang mengganggu kami, kami berhasil memperbaikinya di babak kedua, dan itu juga kabar baik.”
Pelatih juga membahas tantangan taktis dalam menembus formasi pertahanan, area yang menurutnya skuad bintang timnya masih bisa diperbaiki. “Formasi pertahanan rendah menyulitkan setiap tim, bukan hanya Real Madrid,” jelas Arbeloa. “Formasi pertahanan rendah dengan sepuluh pemain di ruang sempit membuat serangan menjadi sangat sulit. Kami masih memiliki ruang untuk perbaikan di area tersebut, terlepas dari karakteristik pemain kami dan fakta bahwa mereka bisa tampil maksimal saat diberi ruang. Kami perlu meningkatkan dengan konsep dan ide global yang membantu kami menyerang lebih baik, lebih terorganisir, memiliki kelancaran yang lebih besar dalam permainan kami, dan hampir bermain dengan mata tertutup, yang dibutuhkan saat menyerang formasi pertahanan rendah. Saya sangat optimis dan berharap dapat membantu mereka berkembang.”
Kekhawatiran cedera Mbappe dan kehebatan Vini Jr
Kemenangan tersebut menjadi lebih mengesankan karena absennya beberapa tokoh kunci, terutama Kylian Mbappe, yang absen karena masalah fisik. Arbeloa diminta untuk menjelaskan status pemain Prancis tersebut. “Dia harus meninggalkan latihan kemarin, dan pada hari-hari lain dia merasa tidak nyaman,” ungkap pelatih tersebut. “Setelah latihan kemarin, saya berbicara dengannya, dan kami berkonsultasi dengan tim medis. Kami percaya lebih baik baginya untuk berhenti dan pulih 100%, sehingga dia bisa kembali dalam kondisi terbaik dan percaya diri tanpa rasa tidak nyaman untuk apa yang akan datang. Dia sangat penting, dan mulai sekarang, kita akan menunggu. Mari kita lihat apakah ini masalah beberapa hari, dan semoga tidak terlalu lama, tetapi kita akan mengambil waktu yang diperlukan agar Mbappé bisa kembali percaya diri dan rasa tidak nyaman hilang.”
Ketika ditanya apakah ini masalah kecil atau hambatan yang lebih serius, Arbeloa tetap berhati-hati namun optimis. “Saya tidak bisa membedakan antara ketidaknyamanan dan cedera. Ketika dia berhenti, itu karena kami percaya itu perlu karena dia tidak merasa nyaman atau tenang. Jika dia tidak bermain, itu karena saya mengerti dia cedera. Ketika ketidaknyamanan menghalangi Anda untuk bermain, jika kita ingin menyebutnya cedera, kita bisa menyebutnya cedera, tetapi sepertinya, dan saya harap demikian, itu bukan cedera serius, hanya masalah kecil, dan dia bisa kembali dalam beberapa hari atau minggu. Kami memiliki diagnosis, tetapi saya bukan orang yang berwenang untuk mengungkapkan data kesehatan pemain. Kami sangat jelas tentang apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang terjadi sekarang. Kami ingin dia pulih sepenuhnya, dan itulah mengapa kami memutuskan dia harus berhenti.”
Kekuatan dalam kedalaman tim meskipun tanpa Mbappe
Tanpa Mbappe dan bintang-bintang lainnya, Vinícius menjadi sorotan utama dan mendapat pujian tinggi dari manajernya. “Saya senang dengan gol hebat yang dia cetak, karena dia pantas mendapatkannya dan karena performa yang dia tunjukkan,” kata Arbeloa. “Tanpa Mbappe, dia menjadi lebih penting, dan saya sangat senang untuknya karena saya pikir dia benar-benar pantas mendapatkannya.” Pelatih menyoroti ketangguhan tim, mencatat, “Tanpa Mbappe, tanpa [Jude] Bellingham, tanpa [Eder] Militao, tanpa Rodrygo. Tanpa semua pemain penting ini, yang fundamental dengan kualitas luar biasa. Itulah mengapa pertandingan hari ini semakin penting, dan lolos dalam pertandingan ini melawan tim hebat yang berhasil kami kalahkan dalam kedua pertandingan adalah hal yang lebih berarti. Hal ini memperkuat tim secara signifikan, menunjukkan bahwa meskipun tanpa semua pemain ini, kami tetap bisa bersaing dan memenangkan pertandingan seperti hari ini.”
