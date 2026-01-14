Getty Images
Alvaro Arbeloa Disebut 'Pengkhianat'?! Tujuan Florentino Perez Adalah Memulangkan Jose Mourinho Ke Real Madrid
Keputusan besar Real Madrid
Real Madrid mengambil keputusan mengejutkan dengan memecat Xabi Alonso hanya delapan bulan setelah kedatangannya dari Bayer Leverkusen, menyusul kekalahan mereka di final Piala Super Spanyol melawan Barcelona. Mantan gelandang Los Blancos dan Spanyol itu dilaporkan telah menghadapi ketidakstabilan di ruang ganti sepanjang masa jabatannya. Sekarang, klub tersebut dikaitkan dengan kemungkinan menunjuk Jurgen Klopp, yang dikabarkan terbuka untuk meninggalkan perannya sebagai Kepala Sepakbola Global di Red Bull.
Sementara itu, Arbeloa telah ditunjuk, naik jabatan dari perannya sebagai pelatih Castilla, yang awalnya ia emban pada musim panas. Pria Spanyol tersebut, yang juga pernah bermain di Real Madrid dan Liverpool, telah menghabiskan seluruh karier kepelatihannya hingga saat ini di akademi muda Real Madrid.
Rencana untuk memulangkan Mourinho?
Jurnalis Relano mengklaim bahwa Perez mungkin akan mempertimbangkan untuk mengangkat kembali Mourinho, yang saat ini melatih Benfica. Arbeloa sebenarnya adalah anggota skuad Mourinho di Madrid ketika pelatih asal Portugal itu memimpin, antara tahun 2010 dan 2013. Selama masa jabatannya di klub tersebut, Mourinho memenangkan La Liga dan Copa del Rey.
Relano mengatakan kepada COPE: "Tujuan utamanya adalah untuk membawa kembali Mourinho, yang saat ini sedang menimbulkan kontroversi di Benfica, justru agar mereka memecatnya."
Sementara itu, Arbeloa menegaskan bahwa ia tidak akan meniru gaya Mourinho, dan mengatakan kepada wartawan: "Saya belum berbicara dengannya [Mourinho]. Bagi saya, merupakan suatu kehormatan untuk dilatih olehnya, seseorang yang memiliki pengaruh besar pada saya. Saya akan menjadi Arbeloa; saya tidak takut gagal, tetapi jika saya mencoba untuk menjadi seperti Mourinho, saya akan gagal total."
"Saya telah memiliki banyak pelatih. Mereka sangat penting dalam karier saya, pengaruh yang besar. Anda memiliki cara Anda sendiri dan Anda mengambil yang terbaik dari masing-masing. Banyak yang merupakan legenda, mereka telah memenangkan segalanya di sepakbola. Saya harap saya bisa berprestasi setengah sebaik mereka."
Arbeloa dicap sebagai 'pengkhianat'
Relano melontarkan kritik pedas kepada Arbeloa, dengan menegaskan bahwa ia pernah dikenal sebagai "pengkhianat", dan "bukan sosok yang menginspirasi siapa pun".
Terlepas dari tuduhan itu, Arbeloa mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan pendahulunya, Alonso, untuk membahas fakta bahwa ia sekarang bertanggung jawab.
Ia menambahkan: "Setelah saya mengetahui keputusan klub dan Xabi untuk mencapai kesepakatan bersama untuk berpisah, Anda semua tahu hubungan saya dengan Xabi, yang sangat dekat. Tentu saja saya berbicara dengannya setelah itu."
"Jelas, apa yang saya diskusikan dengan Xabi akan tetap menjadi rahasia di antara kami. Saya sangat antusias untuk memulai pertandingan pertama saya, di mana kami akan bermain dengan mempertaruhkan segalanya. Saya senang memiliki skuad yang berkualitas tinggi. Dan sangat bersemangat. Tidak ada yang menghalangi hubungan kami sama sekali. Dia mendoakan yang terbaik untuk saya, seperti halnya saya mendoakan hal yang sama untuknya. Kami memiliki persahabatan yang melampaui segalanya. Dia mendoakan yang terbaik untuk saya. Dia melakukannya dengan sangat baik, dan kami akan selalu bersama."
Apa selanjutnya?
Real Madrid akan menghadapi tim Segunda Division Albacete di Copa del Rey, Kamis (15/1) dini hari WIB. Kemudian mereka akan menghadapi Levante di La Liga akhir pekan ini. Los Blancos berada empat poin di belakang pemimpin klasemen Barcelona.
