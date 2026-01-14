Alvaro Arbeloa Disebut 'Pengkhianat'?! Tujuan Florentino Perez Adalah Memulangkan Jose Mourinho Ke Real Madrid

Jurnalis Relano mengklaim bahwa Perez mungkin akan mempertimbangkan untuk mengangkat kembali Mourinho, yang saat ini melatih Benfica. Arbeloa sebenarnya adalah anggota skuad Mourinho di Madrid ketika pelatih asal Portugal itu memimpin, antara tahun 2010 dan 2013. Selama masa jabatannya di klub tersebut, Mourinho memenangkan La Liga dan Copa del Rey.

Relano mengatakan kepada COPE: "Tujuan utamanya adalah untuk membawa kembali Mourinho, yang saat ini sedang menimbulkan kontroversi di Benfica, justru agar mereka memecatnya."

Sementara itu, Arbeloa menegaskan bahwa ia tidak akan meniru gaya Mourinho, dan mengatakan kepada wartawan: "Saya belum berbicara dengannya [Mourinho]. Bagi saya, merupakan suatu kehormatan untuk dilatih olehnya, seseorang yang memiliki pengaruh besar pada saya. Saya akan menjadi Arbeloa; saya tidak takut gagal, tetapi jika saya mencoba untuk menjadi seperti Mourinho, saya akan gagal total."

"Saya telah memiliki banyak pelatih. Mereka sangat penting dalam karier saya, pengaruh yang besar. Anda memiliki cara Anda sendiri dan Anda mengambil yang terbaik dari masing-masing. Banyak yang merupakan legenda, mereka telah memenangkan segalanya di sepakbola. Saya harap saya bisa berprestasi setengah sebaik mereka."