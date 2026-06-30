Massimiliano Allegri siap memulai petualangannya sebagai pelatih Napoli. Kemarin, sekitar pukul 15.00, berlangsung pertemuan puncak terakhir yang menjadi konfirmasi tidak langsung; hari ini diperkirakan akan ada pengumuman resmi. Setelah satu musim yang penuh pasang surut bersama Milan—yang minim prestasi dan berakhir tanpa lolos ke Liga Champions musim depan—pelatih asal Livorno ini memilih untuk memulai kembali kariernya bersama Napoli, yang baru saja menutup era Antonio Conte.
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Allegri menolak pesangon, Milan pun menghemat
ALLEGRI MENANDATANGANI KONTRAK TIGA TAHUN
Allegri akan menandatangani kontrak tiga tahun senilai 4,5 juta euro bersih ditambah bonus per musim hari ini, dan akan bertugas membawa Napoli bersaing memperebutkan gelar juara Serie A serta melaju jauh di Liga Champions, tanpa melakukan perombakan besar-besaran pada skuad dan dengan investasi yang terarah di bursa transfer. Pelatih ini akan bertugas mengevaluasi dan, jika memungkinkan, menghidupkan kembali para pemain yang tidak diperhitungkan oleh manajemen sebelumnya: Lang, Lucca, Rafa Marin, dan Marianucci. Bagi De Laurentiis, Allegri selalu menjadi pilihan utama, meskipun telah terjadi lebih dari satu kali pembicaraan dengan Vincenzo Italiano, yang kemudian meninggalkan Bologna untuk bergabung dengan Besiktas.
BERAPA BANYAK YANG DITABUNG OLEH MILAN
Kepergian Allegri dari Napoli juga menjadi kabar baik bagi Milan, karena seperti yang ditulis Repubblica, pemutusan kontrak ini membantu meringankan beban keuangan klub. Hubungan kerja tersebut diakhiri dengan pembayaran gaji terakhir, yaitu gaji bulan Juni, kepada Max dan para anggota staf yang ikut pergi bersamanya (kecuali Maurizio Trombetta dan Aldo Dolcetti). Dalam mediasi terakhir antara kedua belah pihak, opsi pemberian pesangon bagi sang pelatih dilaporkan telah dikesampingkan. Allegri, yang dipecat pada 25 Mei lalu, memiliki kontrak dengan Rossoneri hingga tahun 2027 dengan gaji bersih sebesar 5 juta euro, atau 9 juta euro bruto.