Allegri menolak pesangon, Milan pun menghemat

Allegri akan menandatangani kontrak tiga tahun senilai 4,5 juta euro bersih ditambah bonus per musim hari ini, dan akan bertugas membawa Napoli bersaing memperebutkan gelar juara Serie A serta melaju jauh di Liga Champions, tanpa melakukan perombakan besar-besaran pada skuad dan dengan investasi yang terarah di bursa transfer. Pelatih ini akan bertugas mengevaluasi dan, jika memungkinkan, menghidupkan kembali para pemain yang tidak diperhitungkan oleh manajemen sebelumnya: Lang, Lucca, Rafa Marin, dan Marianucci. Bagi De Laurentiis, Allegri selalu menjadi pilihan utama, meskipun telah terjadi lebih dari satu kali pembicaraan dengan Vincenzo Italiano, yang kemudian meninggalkan Bologna untuk bergabung dengan Besiktas.