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Lobotka Napoli Bologna Getty

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Allegri menang tipis dan mengusir bayang-bayang: Napoli, 1-0 atas Bologna

SSC Napoli vs Bologna
SSC Napoli
Bologna
Serie A

Saksikan kembali bersama kami LIVE pekan keempat Serie A.

Pekan ke-4 Serie A

Napoli-Bologna 1-0

Pencetak gol: 66' Lobotka (N)



Tiga poin dengan margin tipis. Napoli asuhan Massimiliano Allegri tidak punya alternatif lain, setelah tiga kekalahan beruntun di liga, melawan Como dan Inter, serta di Liga Champions, melawan Arsenal, dan satu-satunya kemenangan susah payah kontra Genoa pada pekan pertama: pada pukul 18.00 di Maradona Bologna dikalahkan 1-0 berkat gol Lobotka dari assist Favasuli, pemain terbaik di lapangan. Bologna asuhan Domenico Tedesco, yang datang usai hasil imbang dramatis kontra Sassuolo, menelan kekalahan ketiga dalam laga pekan keempat Serie A. Napoli kini mengoleksi 6 poin.




  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-BOLOGNAAFP

    Gol dan momen-momen penting

    89' - Favasuli kembali menggila, menusuk dari sisi kanan dan mencoba tembakan diagonal: ditepis Pessina.


    86' - Bologna mencoba menyamakan kedudukan: Libra membebaskan Mbangula, tembakan mantan pemain Juventus itu namun masih mengarah tepat ke tengah.


    70' - Peluang bagi Napoli untuk menggandakan keunggulan: Pessina tampil sangat baik dengan menggagalkan cungkilan Hojlund, yang menerima umpan matang dari Lobotka.


    66' - NAPOLI MEMECAH KEBUNTUAN, LOBOTKA! Umpan silang indah dari sisi kanan oleh Favasuli, gelandang Slovakia itu dengan sekali sentuh mendahului Libra dan menaklukkan Pessina, mengubah skor menjadi 1-0.


    51' - Favasuli melaju luar biasa di sisi kanan, mengirim umpan silang ke tengah dan Heggem tampil sangat baik dengan memotong bola di detik terakhir sebelum Hojlund, yang sudah siap melakukan tap-in.


    46' - Lang, yang baru masuk, langsung mencoba peruntungannya: tembakan kaki kanan keras namun bola melebar.


    39' - Bernardeschi mencoba tendangan bebas kejutan, Milinkovic-Savic berhasil menepisnya.


    18' - Napoli nyaris unggul: umpan silang kaki kiri dari sisi kanan oleh Politano, Pessina salah mengantisipasi saat keluar dan Hojlund menyambut lebih dulu dengan sundulan, tetapi bola melenceng sangat tipis.


    14' - Napoli kembali berbahaya: tembakan keras dari luar kotak penalti oleh De Bruyne, bola melambung di atas mistar.,


    8' - Gol keunggulan Bologna dianulir! Umpan silang kaki kiri dari situasi tendangan bebas di area sepertiga akhir lapangan oleh Ferguson, Theate menanduk bola tanpa kawalan di tengah kotak penalti dan menaklukkan Milinkovic-Savic. VAR memanggil wasit, yang kemudian menganulir gol itu karena posisi awal bek Belgia tersebut sudah offside, hanya beberapa sentimeter saja.


    3' - Peluang besar untuk Napoli! De Bruyne mengirim umpan silang dari kanan, Vergara menyundul bola lebih dulu daripada Holm dan mengarahkannya sedikit di atas mistar.

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  • SUSUNAN PERTANDINGAN

    Napoli-Bologna 1-0

    Pencetak gol: 66' Lobotka (N)


    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne (88' Olivera); Politano (46' Favasuli), Hojlund (75' Lucca), Vergara (46' Lang). Pelatih: Allegri

    BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega (46' Libra), Ferguson, Amondarain (66' Moro); Bernardeschi (82' Mbangula), Piccoli (58' Odgaard), Cambiaghi (82' Enem). Pelatih: Tedesco


    Kartu kuning: Amondarain (B)

    Kartu merah: -

    Assist: Favasuli (N)

    Wasit: Bonacina

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