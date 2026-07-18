Alkmaar, resmi: inilah Maximilian Ibrahimovic dari Milan, pernyataan resmi klub

Melalui pernyataan resmi, klub Belanda AZ Alkmaar mengumumkan bahwa putra Ibrahimović, Maximilian, akan memulai kariernya kembali bersama Jong AZ Alkmaar. Klub akan menunggu hingga pemain muda tersebut pulih dari cedera sebelum memasukkannya ke dalam skuad. Berikut isi pernyataan tersebut.

"Maximilian Ibrahimović akan memiliki kesempatan untuk pulih dari cedera ringan dan, setelah itu, bergabung dengan Jong AZ. Belum jelas kapan penyerang berusia 19 tahun ini akan kembali ke lapangan. Setelah kembali, ia akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan perkembangannya, dengan keyakinan bahwa ia dapat menjadi aset bagi klub seiring berjalannya waktu."