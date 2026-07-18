Maximilian Ibrahimovic, pemain sayap penyerang kelahiran 2006, tidak dipanggil oleh Milan Futuro untuk mengikuti pemusatan latihan karena sedang menjadi subjek negosiasi transfer. Pada pagi ini, AZ Alkmaar mengumumkan melalui saluran resmi mereka kedatangan putra dari keluarga sepak bola tersebut, yang baru saja kembali dari masa peminjaman di Belanda, namun kali ini membela Jong Ajax, yaitu tim cadangan klub asal Amsterdam tersebut.
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Alkmaar, resmi: inilah Maximilian Ibrahimovic dari Milan, pernyataan resmi klub
PERNYATAAN RESMI
Melalui pernyataan resmi, klub Belanda AZ Alkmaar mengumumkan bahwa putra Ibrahimović, Maximilian, akan memulai kariernya kembali bersama Jong AZ Alkmaar. Klub akan menunggu hingga pemain muda tersebut pulih dari cedera sebelum memasukkannya ke dalam skuad. Berikut isi pernyataan tersebut.
"Maximilian Ibrahimović akan memiliki kesempatan untuk pulih dari cedera ringan dan, setelah itu, bergabung dengan Jong AZ. Belum jelas kapan penyerang berusia 19 tahun ini akan kembali ke lapangan. Setelah kembali, ia akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan perkembangannya, dengan keyakinan bahwa ia dapat menjadi aset bagi klub seiring berjalannya waktu."
PERNYATAAN RESMI MILAN
AC Milan mengumumkan bahwa klub telah melepas hak atas jasa olahraga pemain sepak bola Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović secara permanen kepada Alkmaar Zaanstreek.
Klub mengucapkan semoga Maxi meraih kesuksesan terbaik dalam kelanjutan kariernya.
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