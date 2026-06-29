Aljazair Terbelah karena Zidane... dan Petković Siapkan Langkah Berani

Keputusan terbaru Vladimir Petković, pelatih tim nasional Aljazair, untuk menempatkan kiper Luka Zidane di bangku cadangan saat melawan Austria, telah menimbulkan kegemparan di kalangan para “Pejuang Gurun” dalam beberapa jam terakhir.

Petković kemudian menurunkan kiper Osama Ben Bout selama pertandingan melawan Austria pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia, yang berakhir dengan skor imbang 3-3.

Timnas Aljazair saat ini sedang bersiap menghadapi Swiss di babak 32 besar, Jumat mendatang, tepat pukul enam pagi waktu Makkah.

"Surat Kabar AS" dalam laporannya menyebutkan bahwa pencoretan Zidane dari susunan pemain inti, karena penampilannya, memicu kontroversi luas di Aljazair, sementara penggantinya juga gagal meyakinkan para pendukung saat melawan Austria.

"Ketidakhadiran Luka Zidane dalam susunan pemain inti disebabkan oleh penampilannya dalam dua pertandingan pertama," kata Petković.