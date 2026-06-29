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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Aljazair Terbelah karena Zidane... dan Petković Siapkan Langkah Berani

Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
World Cup
V. Petkovic
L. Zidane
M. Mastil
O. Benbot
Aljazair

Keputusan terbaru Vladimir Petković, pelatih tim nasional Aljazair, untuk menempatkan kiper Luka Zidane di bangku cadangan saat melawan Austria, telah menimbulkan kegemparan di kalangan para “Pejuang Gurun” dalam beberapa jam terakhir.

Petković kemudian menurunkan kiper Osama Ben Bout selama pertandingan melawan Austria pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia, yang berakhir dengan skor imbang 3-3.

Timnas Aljazair saat ini sedang bersiap menghadapi Swiss di babak 32 besar, Jumat mendatang, tepat pukul enam pagi waktu Makkah.

"Surat Kabar AS" dalam laporannya menyebutkan bahwa pencoretan Zidane dari susunan pemain inti, karena penampilannya, memicu kontroversi luas di Aljazair, sementara penggantinya juga gagal meyakinkan para pendukung saat melawan Austria.

"Ketidakhadiran Luka Zidane dalam susunan pemain inti disebabkan oleh penampilannya dalam dua pertandingan pertama," kata Petković.

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    Kritik pedas terhadap duo penjaga gawang

    Kiper Granada itu sempat menimbulkan keraguan setelah kekalahan telak dari Argentina, dan penampilannya pun tidak meyakinkan meski timnya menang atas Yordania, namun Petković membelanya saat itu.

    Namun, setelah pertandingan melawan Austria, Petković secara langsung mengkritik Zidane, menjelaskan bahwa keputusan untuk mencoretnya diambil karena performanya.

    Namun, rencana Petković tidak membuahkan hasil yang diharapkan, karena penggantinya, Osama Ben Bout, juga mendapat kritik tajam akibat gol-gol yang kebobolan saat melawan timnas Austria.

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    3 Pilihan yang Dimiliki Petković Menjelang Pertandingan Melawan Swiss

    Beberapa media tidak menutup kemungkinan bahwa Petković akan memberikan kesempatan kepada kiper ketiga, Melvin Mastel—yang baru tampil dalam dua pertandingan internasional dan bermain di liga divisi dua Swiss—untuk menjadi kiper utama saat menghadapi tim nasional Swiss.

    Fluktuasi di posisi penjaga gawang ini kembali menjadi pukulan bagi Luka Zidane, yang sejak memutuskan membela timnas "Pejuang Gurun" terus berada di bawah sorotan tajam suporter Aljazair.

    Kini, bola ada di tangan Petković, yang harus mengambil keputusan krusial mengenai identitas kiper utama menjelang laga melawan Swiss: apakah ia akan mengembalikan Luka Zidane ke susunan pemain inti, memperbarui kepercayaannya pada Osama Ben Bout, ataukah mengambil risiko dengan menurunkan kiper yang kurang berpengalaman di level internasional?

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