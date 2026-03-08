Gol dari Svenja Folmli dan Aurelie Csillag mengunci kemenangan nyaman 4-1 untuk Swiss, namun kapten Lia Walti jauh dari puas dengan efisiensi yang ditunjukkan di lapangan. Menjunjung tinggi standar tinggi tim, Walti berkomentar: "Itu adalah lawan yang harus dikalahkan dengan skor 6-0, 7-0, atau 8-0." Perasaan ini juga dirasakan di seluruh tim saat Swiss kesulitan mempertahankan ritme mencetak gol mereka melawan tim yang peringkatnya ke-88 di dunia.

Statistik mendukung frustrasi Walti, karena Swiss hanya berhasil mencetak gol dari 12 dari 28 tembakan mereka. "Kami melakukan banyak hal dengan benar, tetapi pada akhirnya kami kekurangan ketepatan," tambahnya. Sebuah kelengahan pertahanan pada menit ke-19 memungkinkan Maria Farrugia mencetak gol balasan untuk Malta, gol yang menjadi peringatan bagi tim Rafel Navarro setelah awal yang gemilang.