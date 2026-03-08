Getty Images Sport
Alisha Lehmann mencetak gol saat tim wanita Swiss menghancurkan Malta dalam kualifikasi Piala Dunia
Lehmann memimpin kemenangan Swiss
Iman Beney membuka skor pada menit kedelapan, dan Lehmann menggandakan keunggulan Swiss hanya dua menit kemudian. Ia berhasil menguasai umpan terobosan yang membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Malta, dan dengan tenang menyelesaikan peluang tersebut dengan tendangan pertama yang luar biasa, mencatatkan gol internasional kesepuluhnya untuk negaranya.
Kekecewaan meskipun skornya
Gol dari Svenja Folmli dan Aurelie Csillag mengunci kemenangan nyaman 4-1 untuk Swiss, namun kapten Lia Walti jauh dari puas dengan efisiensi yang ditunjukkan di lapangan. Menjunjung tinggi standar tinggi tim, Walti berkomentar: "Itu adalah lawan yang harus dikalahkan dengan skor 6-0, 7-0, atau 8-0." Perasaan ini juga dirasakan di seluruh tim saat Swiss kesulitan mempertahankan ritme mencetak gol mereka melawan tim yang peringkatnya ke-88 di dunia.
Statistik mendukung frustrasi Walti, karena Swiss hanya berhasil mencetak gol dari 12 dari 28 tembakan mereka. "Kami melakukan banyak hal dengan benar, tetapi pada akhirnya kami kekurangan ketepatan," tambahnya. Sebuah kelengahan pertahanan pada menit ke-19 memungkinkan Maria Farrugia mencetak gol balasan untuk Malta, gol yang menjadi peringatan bagi tim Rafel Navarro setelah awal yang gemilang.
Membangun menuju Brasil
Csillag juga tidak puas dengan penampilan timnya. "Kami masih memiliki ruang untuk perbaikan," kata pemain berusia 23 tahun itu dalam wawancara pasca-pertandingan. "Kami tahu: untuk lolos ke Piala Dunia, kami harus bermain lebih baik."
Kemenangan ini menempatkan Swiss dalam posisi kuat di Liga B2 setelah kemenangan 2-0 pada pertandingan pembuka melawan Irlandia Utara. Pelatih kepala Navarro telah menuntut "banyak gol" sebelum kick-off, dan meskipun timnya berhasil meraih poin, pengejaran gaya bermain yang lebih agresif tetap menjadi tujuan utama saat sistem taktis terus berkembang di bawah bimbingannya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Swiss?
Tim Swiss kini akan fokus pada dua pertandingan melawan Turki pada April mendatang, di mana mereka kembali menjadi favorit kuat. Pertandingan-pertandingan ini akan memberikan kesempatan lain bagi tim untuk memperbaiki efisiensi mereka dalam mencetak gol, dan Lehmann berharap dapat terus memainkan peran kunci.
Kesediaan Navarro untuk merotasi skuad terlihat jelas dalam pertandingan melawan Malta, di mana ia melakukan empat perubahan pada susunan pemain utama yang mengalahkan Irlandia Utara. Fondasi sedang dibangun untuk perjalanan sukses ke Amerika Selatan, asalkan mereka dapat mempertajam kemampuan finishing kolektif mereka dalam pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang.
