Alexander Isak Alami Cedera, Liverpool Berencana Gaet Striker Paris Saint-Germain Goncalo Ramos

Ramos bukan satu-satunya nama yang masuk radar Liverpool, dengan beberapa nama juga masuk dalam daftar mereka. Ivan Toney dari Al-Ahli dan Dusan Vlahovic dari Juventus sama-sama dikagumi secara internal, tetapi dipandang sebagai target jangka panjang daripada solusi cepat untuk musim ini. Klub waspada terhadap perekrutan permanen di bulan Januari yang dapat mempersulit perencanaan skuad setelah Isak kembali pulih sepenuhnya.

Liverpool juga telah membahas profil penyerang yang lebih serbaguna yang dapat memberikan perlindungan di lini depan. Penyerang Real Madrid Rodrygo telah disebut sebagai opsi kreatif kelas atas yang mampu memainkan berbagai peran, sementara rekan setim Ramos di PSG, Bradley Barcola, dikagumi karena kecepatan dan permainan langsungnya. Alternatif ini akan menawarkan fleksibilitas daripada pengganti langsung untuk Isak.

Dengan Mohamed Salah absen karena tampil di Piala Afrika dan Cody Gakpo juga berjuang dengan cedera, The Reds menyadari bahwa mengandalkan sepenuhnya pada Ekitike membawa risiko. Realita tersebut telah mendorong Liverpool untuk mencari solusi sementara seperti Ramos, yang dapat langsung masuk dan memikul beban mencetak gol selama periode krusial musim ini.