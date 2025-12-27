Getty Images Sport
Alexander Isak Alami Cedera, Liverpool Berencana Gaet Striker Paris Saint-Germain Goncalo Ramos
Cedera Isak membuat lini serang Liverpool menumpul
Musim Liverpool yang direncanakan dengan cermat, namun tidak terorganisir, terguncang ketika Isak mengalami cedera serius melawan Tottenham, membuatnya absen lama setelah menjalani operasi. Kemunduran ini telah menghilangkan titik fokus utama Slot di lini depan pada saat kedalaman skuad sudah diuji. Akibatnya, The Reds dilaporkan telah mulai menjajaki pasar untuk menutupi absennya Isak dengan mencari pemain pinjaman pada Januari. Transfer ini direncanakan meskipun Hugo Ekitike sedang dalam performa luar biasa, karena klub Meryseyside tersebut ingin memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk sisa musim ini.
- AFP
Liverpool mempertimbangkan untuk merekrut Ramos
Menurut CaughtOffside, salah satu nama dalam daftar Liverpool Januari ini adalah striker Paris Saint-Germain Ramos, yang mungkin tersedia dengan status pinjaman jangka pendek. Ketertarikan The Reds pada pemain internasional Portugal tersebut mencerminkan keinginan untuk mendapatkan striker siap pakai yang dapat berkontribusi langsung tanpa mengubah rencana jangka panjang. Penyerang Les Parisiens, yang telah mencetak sembilan gol musim ini, dipandang sebagai pilihan jangka pendek yang ideal karena kemampuannya dalam memberikan tekanan kepada lawan dan instingnya di kotak penalti. Peminjaman akan memungkinkan Liverpool untuk tetap kompetitif sambil menghindari komitmen finansial dari transfer besar lainnya setelah pengeluaran besar di musim panas 2025.
Opsi lain
Ramos bukan satu-satunya nama yang masuk radar Liverpool, dengan beberapa nama juga masuk dalam daftar mereka. Ivan Toney dari Al-Ahli dan Dusan Vlahovic dari Juventus sama-sama dikagumi secara internal, tetapi dipandang sebagai target jangka panjang daripada solusi cepat untuk musim ini. Klub waspada terhadap perekrutan permanen di bulan Januari yang dapat mempersulit perencanaan skuad setelah Isak kembali pulih sepenuhnya.
Liverpool juga telah membahas profil penyerang yang lebih serbaguna yang dapat memberikan perlindungan di lini depan. Penyerang Real Madrid Rodrygo telah disebut sebagai opsi kreatif kelas atas yang mampu memainkan berbagai peran, sementara rekan setim Ramos di PSG, Bradley Barcola, dikagumi karena kecepatan dan permainan langsungnya. Alternatif ini akan menawarkan fleksibilitas daripada pengganti langsung untuk Isak.
Dengan Mohamed Salah absen karena tampil di Piala Afrika dan Cody Gakpo juga berjuang dengan cedera, The Reds menyadari bahwa mengandalkan sepenuhnya pada Ekitike membawa risiko. Realita tersebut telah mendorong Liverpool untuk mencari solusi sementara seperti Ramos, yang dapat langsung masuk dan memikul beban mencetak gol selama periode krusial musim ini.
- Getty Images
Peminjaman Ramos tetap bergantung pada PSG
Liverpool diperkirakan akan segera memutuskan apakah akan meresmikan pembicaraan dengan Paris Saint-Germain mengenai kesepakatan pinjaman untuk Ramos. Setiap langkah akan bergantung pada kesediaan klub Prancis tersebut untuk menyetujui kepergian sementara dan keterbukaan pemain untuk pindah dalam jangka pendek. Untuk saat ini, The Reds harus menyeimbangkan urgensi dengan kehati-hatian saat mereka berupaya melewati periode kritis tanpa pemain termahal mereka.
Iklan