Alex Oxlade-Chamberlain Balik Ke Arsenal! Ungkap Pembicaraan Kontrak
Agen bebas: Mengapa Oxlade-Chamberlain tanpa klub
Oxlade-Chamberlain melihat kontraknya diputuskan oleh Besiktas selama musim panas. Dia telah menghabiskan hampir dua tahun di Istanbul, menjadi pemenang Piala Turki di sepanjang jalan. Kesuksesan di Liga Premier, Liga Champions, dan Piala FA sebelumnya telah dinikmatinya bersama Liverpool dan Arsenal.
Pemain berusia 32 tahun ini siap menyambut tantangan baru, dengan tuduhan rentan cedera dibantah. Dia fit dan ingin menjaga dirinya tetap tajam sambil bekerja bersama para calon akademi di London utara - dengan mantan rekan setim Gunners Mikel Arteta senang membuka pintu di sana.
Oxlade-Chamberlain sudah menarik minat, tetapi dia tidak lagi siap untuk merentangkan sayapnya sejauh Eropa daratan. Dia bertunangan dengan mantan bintang pop Little Mix, Perrie Edwards, dengan terungkap pada bulan September bahwa pasangan ini mengharapkan anak kedua mereka bersama.
Ke mana selanjutnya? Tawaran ditolak oleh mantan bintang Inggris
Dengan keluarga dalam pikiran, Oxlade-Chamberlain mengatakan kepada Ben Foster di podcast Fozcast ketika ditanya apakah ada pendekatan untuk jasanya yang telah dilakukan: "Ya, tetapi sejujurnya, kebanyakan dari mereka berasal dari Eropa, jauh dari rumah. Bagi saya, saya sudah dua tahun pergi, yang saya anggap sulit pada tingkat keluarga. Saya pergi 6-8 minggu tanpa melihat anak dan istri saya. Ibu dan ayah bahkan tidak sempat bertemu karena jika saya pulang untuk satu atau dua hari, itu akan untuk melihat mereka [anak dan tunangannya]. Itu sulit, dan saya tahu bahwa saya tidak ingin melakukan itu lagi - saya ingin kembali ke Inggris. Ini hanya menunggu hal yang tepat muncul di sini, yang masuk akal untuk keluarga saya.
"Setelah Anda memiliki anak, segalanya berubah - itu tidak hanya tentang saya sekarang, atau tentang sepak bola, itu harus sesuai dengan mereka juga. Saya telah menerima tawaran, dan saya harus menolak karena mereka tidak tepat untuk saya dan untuk kami. Ini tentang menunggu proyek yang tepat, sesuatu yang bisa saya jadikan semangat, untuk memasukinya dan langsung beraksi."
Latihan Arsenal: Oxlade-Chamberlain tetap tajam
Sementara Oxlade-Chamberlain lebih suka bermain saat ini, dia melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan bahwa dia akan siap untuk bergerak cepat ketika kesempatan yang tepat datang.
Dia menambahkan ketika ditanya seperti apa jadwalnya saat ini: "Hanya banyak menunggu, berlatih, dan menjaga kebugaran diri. Semua hal menyenangkan yang sebenarnya tidak terlalu menyenangkan! Ini situasi yang berbeda bagi saya, saya mengalaminya di Liverpool ketika saya menjadi agen bebas, saya menghabiskan kontrak saya di sana. Saya mengalaminya selama sebulan atau dua, dan kemudian saya menandatangani kontrak di Turki pada 14 Agustus, jadi tidak seperti sekarang. Sekarang musim ini sudah benar-benar dimulai, dan ada saat yang canggung untuk menunggu dan Anda kehilangan kesempatan dan ingin bermain.
"Ini berbeda - ini bukan situasi yang menyenangkan bagi pemain sepak bola mana pun, tetapi saya cukup beruntung telah menempatkan diri saya dalam situasi untuk memilih apa yang terbaik bagi saya, dan saya telah mengatakan tidak pada beberapa hal. Ada lebih banyak pertimbangan sekarang - keluarga, anak-anak, saya menjadi sedikit lebih selektif. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah saya ingin kembali bermain secepat mungkin.
"Jelas ada hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk menjadi lebih proaktif, mungkin bahkan mencari peluang atau memberi tahu orang bahwa Anda terbuka untuk peluang. Pada akhirnya, itu di luar kendali Anda. Anda duduk menunggu telepon, menunggu tim memutuskan mereka membutuhkan Anda dan bahwa Anda dapat memberikan nilai. Ini banyak waktu menunggu."
Radar transfer EFL: Saints & Brady dikaitkan dengan minat
Pindah ke jajaran EFL telah dispekulasikan untuk Oxlade-Chamberlain, ketika dia berusaha mencari waktu bermain reguler dan menempatkan dirinya kembali pada radar perekrutan yang lebih menonjol, dengan mantan timnya Southampton dan Tom Brady's Birmingham di antara mereka yang dikabarkan tertarik.
