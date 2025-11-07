Alex Oxlade-Chamberlain Balik Ke Arsenal! Ungkap Pembicaraan Kontrak

Sementara Oxlade-Chamberlain lebih suka bermain saat ini, dia melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan bahwa dia akan siap untuk bergerak cepat ketika kesempatan yang tepat datang.

Dia menambahkan ketika ditanya seperti apa jadwalnya saat ini: "Hanya banyak menunggu, berlatih, dan menjaga kebugaran diri. Semua hal menyenangkan yang sebenarnya tidak terlalu menyenangkan! Ini situasi yang berbeda bagi saya, saya mengalaminya di Liverpool ketika saya menjadi agen bebas, saya menghabiskan kontrak saya di sana. Saya mengalaminya selama sebulan atau dua, dan kemudian saya menandatangani kontrak di Turki pada 14 Agustus, jadi tidak seperti sekarang. Sekarang musim ini sudah benar-benar dimulai, dan ada saat yang canggung untuk menunggu dan Anda kehilangan kesempatan dan ingin bermain.

"Ini berbeda - ini bukan situasi yang menyenangkan bagi pemain sepak bola mana pun, tetapi saya cukup beruntung telah menempatkan diri saya dalam situasi untuk memilih apa yang terbaik bagi saya, dan saya telah mengatakan tidak pada beberapa hal. Ada lebih banyak pertimbangan sekarang - keluarga, anak-anak, saya menjadi sedikit lebih selektif. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah saya ingin kembali bermain secepat mungkin.

"Jelas ada hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk menjadi lebih proaktif, mungkin bahkan mencari peluang atau memberi tahu orang bahwa Anda terbuka untuk peluang. Pada akhirnya, itu di luar kendali Anda. Anda duduk menunggu telepon, menunggu tim memutuskan mereka membutuhkan Anda dan bahwa Anda dapat memberikan nilai. Ini banyak waktu menunggu."