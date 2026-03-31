Aleksandar Dimitrov Sebut Kemenangan Tipis Bulgaria Jadi Bukti Timnas Indonesia Bukan 'Kaleng-Kaleng'
Kualitas Garuda Setara Tim Menengah Eropa
Pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov membalas kritikan sejumlah pundit di negaranya terkait pelaksanaan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, karena dianggap tidak memberikan dampak terhadap tim nasional, mengingat lawan yang dihadapi memiliki kualitas di bawah mereka. Dimitrov menegaskan, kemenangan tipis 1-0, Senin (30/3) malam WIB, membuktikan timnas Indonesia memiliki level setara dengan tim-tim menengah di Eropa, dan meminta publik untuk mulai menghormati perkembangan pesat sepakbola di kawasan Asia Tenggara.
Menerapkan Taktik Bertahan Melawan Indonesia
Dimitrov menerapkan taktik berbeda ketika menghadapi Kepulauan Solomon dan timnas senior. Saat membekap Kepulauan Solomon 10-2, Bulgaria menunjukkan permainan agresif dengan taktik menyerang. Sedangkan ketika meladeni timnas senior, mantan asisten Ivan Kolev di Piala Asia 2007 ini memakai strategi bertahan, dan mengandalkan serangan balik. Kemenangan Bulgaria diperoleh melalui eksekusi penalti Marin Petkov pada menit ke-38. Di lain sisi, timnas Indonesia sebetulnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol, namun penyelesaian akhir yang buruk menjadi kendala.
Pujian Untuk Skuad John Herdman
Dimitrov memberikan apresiasi khusus terhadap cara bermain timnas senior di bawah arahan John Herdman yang memasang target lolos ke Piala Dunia 2030. Menurutnya, Bulgaria harus bekerja ekstra keras untuk membendung agresivitas dan struktur permainan lawan yang sangat disiplin. Kolektivitas tim Garuda membuat anak asuhnya kehilangan kendali permainan.
“Saya puas dengan kemenangan ini, dan setiap orang harus puas dengan dedikasi para pemain. Omong kosong sedang ditulis di Bulgaria mengenai sepakbola Indonesia dan level mereka. Mereka memiliki pemain-pemain bagus, dan merupakan tim selevel tingkat menengah Eropa. Anda tahu di mana dan berapa banyak pemain mereka yang bermain. Ini adalah kemenangan yang signifikan,” tegasnya.
“Kami sangat mengenal para pemain Indonesia, karena sebagian besar dari mereka berkompetisi di liga-liga Eropa. John Herdman menerapkan gayanya dengan sangat baik, dan kami menghadapi tim dengan masa depan cerah. Saya berharap mereka sukses di kualifikasi Piala Dunia.”
Bulgaria Menatap Nations League
Sang pelatih mengaku puas karena bisa mengintegrasikan pemain muda ke dalam skema tim utama di bawah tekanan atmosfer pertandingan yang kompetitif. Fokus tim kini beralih sepenuhnya pada persiapan mereka menghadapi Nations League pada September.
“Saya senang untuk mereka, kerja keras mereka membuahkan hasil. Yang terpenting bagi kami adalah berhasil mengadaptasi banyak pemain muda, dan mempersiapkan mereka untuk Nations League,” ucap Dimitrov.
“Tentu saja emosinya positif. Selalu menyenangkan ketika menang. Namun kami tetap berpijak ke bumi, dan tidak terlena. Kami terus mempersiapkan tim untuk Nations League. Kami bahagia dan punya alasan untuk bersukacita.”