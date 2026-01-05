Getty/GOAL
Ruben Amorim Dipecat, Alejandro Garnacho Kasih Jempol
Bomb squad: Garnacho, Rashford & Sancho disingkirkan
Alejandro Garnacho secara terbuka menikmati pemecatan Ruben Amorim dari posisinya sebagai pelatih Manchester United setelah masa jabatannya selama 14 bulan berakhir. Amorim mewarisi kendali manajerial di Old Trafford pada November 2024. Dia menjelaskan sejak awal akan menerapkan sistem 3-4-3 yang telah membantunya meraih gelar juara di klub sebelumnya, Sporting.
Formasi tersebut tidak sesuai dengan kekuatan beberapa pemain sayap yang terikat dengan United saat itu. Pemain internasional Brasil Antony, bintang binaan akademi Marcus Rashford, dan penyerang Inggris Jadon Sancho semuanya tersingkir, dan saat ini mereka bermain di luar Manchester.
Garnacho, produk lain dari sistem akademi Setan Merah, juga kesulitan untuk memenangkan hati Amorim. Sikap pemain berusia 21 tahun itu dipertanyakan, dan menjadi jelas di akhir musim 2024/25: tidak ada masa depan baginya di United di bawah pelatih asal Portugal tersebut.
Garnacho mengungkapkan kekecewaan setelah final Liga Europa
Transfer senilai £40 juta ke Chelsea kemudian diselesaikan, memungkinkan Garnacho untuk memulai kembali di Stamford Bridge. Meski tantangan baru itu telah diterima, pemain sayap lincah ini terus memantau perkembangan di Old Trafford.
Lalu pada 5 Januari, terungkap Amorim telah dipaksa untuk meninggalkan Manchester. Dia hanya memimpin 63 pertandingan dan telah membayar mahal atas inkonsistensi di lapangan dan kritik publik terhadap dewan direksi United di luar lapangan. Garnacho mengisyaratkan siap untuk meninggalkan kepemimpinan Amorim di Manchester selepas United dikalahkan Tottenham Hotspur 1-0. Dia berkata: “Saya bermain di setiap pertandingan membantu tim sampai final, dan hari ini saya hanya bermain 20 menit, saya tidak tahu. Final akan memengaruhi [keputusan saya] atas seluruh musim, situasi di klub. Saya akan mencoba menikmati musim panas, dan melihat apa yang terjadi setelahnya.”
Saudaranya, Roberto, memposting di media sosial: “Bekerja lebih keras dari siapa pun, membantu di setiap pertandingan, mencetak dua gol di dua final terakhir, hanya untuk berada di lapangan selama 19 menit, dan dikorbankan.”
Garnacho menyukai unggahan pengumum pemecatan Amorim
Garnacho tidak siap untuk memaafkan dan melupakan Amorim. Fans dengan cepat menyadari dia telah menyukai unggahan Instagram dari pakar transfer Fabrizio Romano yang mengkonfirmasi kepergian manajer lain dari kursi pelatih United.
Garnacho mengatakan tentang pemutusan hubungan dengan United ketika bergabung dengan Enzo Maresca di Chelsea: “Terkadang dalam hidup Anda harus mengubah sesuatu untuk mungkin melangkah maju, atau untuk meningkatkan diri sebagai pemain. Itu adalah momen yang tepat, juga klub yang tepat, jadi itu adalah keputusan yang mudah.”
“Saya berbicara dengan [Maresca sebelum bergabung], dia menjelaskan semuanya kepada saya. Sekarang bekerja bersama, saya pikir kami melakukannya dengan baik, kami akan berkembang seiring waktu. Dia mempercayai saya. Jadi itu yang terpenting, kami memiliki kepercayaan diri, dan kami akan berkembang.”
“Hal terpenting [yang dapat diberikan seorang pelatih] adalah kepercayaan diri. Dia berbicara dengan saya setiap pekan, dan saya pikir kami akan menjadi lebih baik seiring waktu, baik sebagai pemain dan tim secara keseluruhan. Ada kepercayaan antara manajer dan pemain.”
Chelsea dan Man Utd di Pasaran untuk Manajer Bar
Garnacho tidak lagi bekerja dengan Maresca, karena pelatih asal Italia itu adalah salah satu dari mereka yang dipecat oleh klub raksasa Premier League pada awal tahun 2026. The Blues diperkirakan akan menyerahkan kendali kepada mantan bos Derby dan Hull City, Liam Rosenior, yang akan bersemangat untuk melihat apa yang dapat ditawarkan Garnacho.
United telah mengumumkan Darren Fletcher akan mengambil alih urusan tim utama di Old Trafford untuk sementara waktu. Maresca termasuk di antara nama-nama yang dikaitkan dengan Setan Merah, dengan kemungkinan dia akan segera kembali ke manajemen liga utama di Inggris.
