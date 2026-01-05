Alejandro Garnacho secara terbuka menikmati pemecatan Ruben Amorim dari posisinya sebagai pelatih Manchester United setelah masa jabatannya selama 14 bulan berakhir. Amorim mewarisi kendali manajerial di Old Trafford pada November 2024. Dia menjelaskan sejak awal akan menerapkan sistem 3-4-3 yang telah membantunya meraih gelar juara di klub sebelumnya, Sporting.

Formasi tersebut tidak sesuai dengan kekuatan beberapa pemain sayap yang terikat dengan United saat itu. Pemain internasional Brasil Antony, bintang binaan akademi Marcus Rashford, dan penyerang Inggris Jadon Sancho semuanya tersingkir, dan saat ini mereka bermain di luar Manchester.

Garnacho, produk lain dari sistem akademi Setan Merah, juga kesulitan untuk memenangkan hati Amorim. Sikap pemain berusia 21 tahun itu dipertanyakan, dan menjadi jelas di akhir musim 2024/25: tidak ada masa depan baginya di United di bawah pelatih asal Portugal tersebut.