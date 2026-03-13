Di akhir musim, jalan Leon Goretzka dan Bayern Munich akan berpisah; pemain kelahiran 1995 ini kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang, dan klub Jerman tersebut telah mengumumkan bahwa sang pemain akan hengkang secara gratis. Perhatikan bursa transfer, karena pemain sepenting ini yang tersedia secara gratis bisa menjadi peluang hemat biaya bagi banyak klub selama bursa transfer musim panas. Di antara klub-klub yang telah menyoroti gelandang ini, ada juga Milan, yang telah memulai kontak dengan tim manajemennya.
Alasan Milan menginginkan Goretzka: gaji, persaingan, dan kontak dengan agennya
IDE GORETZKA
Goretzka yang berstatus bebas transfer menjadi peluang penting di bursa transfer musim panas ini; Milan telah mengincarnya sebagai calon pemain baru untuk lini tengah musim 2026/27 dengan rencana untuk mencoba melakukan kesepakatan serupa dengan yang membawa Luka Modric ke Rossoneri musim panas lalu: ini akan menjadi rekrutan yang berpengalaman dan berkualitas di lini tengah, serta akan membawa kepribadian dan kepemimpinan di ruang ganti. Persaingan untuk mendapatkan pemain ini sangat ketat, Inter dan klub-klub asing juga tertarik padanya, dengan Arsenal berada di posisi terdepan.
ANGKA-ANGKA DALAM KASUS GORETZKA
Kedua klub asal Milan tersebut sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi langkah selanjutnya; hingga saat ini, hambatan dalam negosiasi tersebut mungkin terletak pada tuntutan finansial Goretzka dan agennya: gaji bersih sebesar 7 juta euro, yang kurang lebih sama dengan gaji yang ia terima saat ini di Bayern Munich, bonus sebesar 8 hingga 10 juta euro saat penandatanganan kontrak, ditambah komisi untuk agennya. Investasi yang signifikan, terutama untuk seorang pemain yang akan bebas transfer, mengingat total biaya transaksi ini diperkirakan akan mendekati 20 juta euro.