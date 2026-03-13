Alasan Milan menginginkan Goretzka: gaji, persaingan, dan kontak dengan agennya

Goretzka yang berstatus bebas transfer menjadi peluang penting di bursa transfer musim panas ini; Milan telah mengincarnya sebagai calon pemain baru untuk lini tengah musim 2026/27 dengan rencana untuk mencoba melakukan kesepakatan serupa dengan yang membawa Luka Modric ke Rossoneri musim panas lalu: ini akan menjadi rekrutan yang berpengalaman dan berkualitas di lini tengah, serta akan membawa kepribadian dan kepemimpinan di ruang ganti. Persaingan untuk mendapatkan pemain ini sangat ketat, Inter dan klub-klub asing juga tertarik padanya, dengan Arsenal berada di posisi terdepan.