Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alasan Gianluca Prestianni terkait pelecehan terhadap Vinicius Junior kemungkinan akan ditolak, dengan winger Benfica mengklaim bahwa bintang Real Madrid tersebut menggunakan kata hinaan "kerdil"
Prestianni ditangguhkan sementara di tengah badai tuduhan rasisme.
Prestianni telah dijatuhi sanksi skorsing sementara oleh UEFA setelah dituduh melakukan pelecehan rasial terhadap Vinicius selama pertandingan Benfica melawan Real Madrid pekan lalu. Pemain Argentina itu terlihat berbicara dengan kausnya menutupi mulutnya sebelum Vinicius berbicara dengan wasit Francois Letexier, yang kemudian mengaktifkan protokol anti-rasisme.
Prestianni sendiri membantah tuduhan tersebut, dengan klaim bahwa lawan Brasilnya salah mendengarkan apa yang dia katakan selama konfrontasi mereka.
Insiden tersebut terjadi tak lama setelah Vinicius mencetak gol tunggal dalam pertandingan di Estadio da Luz, dengan Jose Mourinho kemudian menyatakan bahwa winger tersebut bersalah karena merayakan gol di depan pendukung tuan rumah, dan bahwa Benfica tidak bisa menjadi klub rasis karena legenda klub Eusebio adalah orang kulit hitam.
Komentar Mourinho dan keputusan Benfica untuk mendukung Prestianni telah mendapat kritik luas di dunia sepak bola dalam seminggu terakhir, sementara bintang-bintang Real Madrid telah menyatakan dukungan mereka untuk Vinicius dan mengecam rasisme.
- AFP
Winger mengklaim Vinicius memanggilnya kerdil.
Menurut The Times, Prestianni akan menuduh Vinicius mengejeknya karena tinggi badannya dan menggunakan kata "maricon" - sebuah hinaan homofobik - sebagai respons, bukan "mono" - yang berarti monyet - seperti yang telah dinyatakan oleh Vinicius dan rekan setimnya di Los Blancos, Kylian Mbappe, yang juga mengaku mendengar hinaan tersebut.
Penggunaan bahasa rasialis atau homofobik melanggar Pasal 14 aturan disiplin UEFA dan dapat mengakibatkan sanksi larangan bertanding yang panjang bagi pemain atau pejabat yang terbukti bersalah. Komentar mengenai karakteristik fisik seperti tinggi badan atau ukuran tubuh tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.
Benfica tetap mendukung Prestianni sementara Courtois menyebut tindakan tersebut 'tidak dapat diterima'.
Benfica terus mendukung Prestianni, dengan Presiden Rui Costa mengecam keputusan untuk melarang pemain berusia 20 tahun itu bermain di leg kedua.
Dia mengatakan: "Saya tidak berada di lapangan untuk tahu apa yang dikatakan atau tidak dikatakan; dalam situasi seperti itu, banyak hal bisa dikatakan. Kami percaya pada kata-kata pemain kami, yang dituduh sebagai rasialis, tetapi dia sama sekali bukan rasialis.
"Kami selalu membela pemain, kami selalu memberitahukan pemain tentang segala hal yang kami lakukan, dan saya hanya berbicara sekarang karena ada keputusan, meskipun belum final dan meskipun tidak adil menurut perspektif kami. Tidak pantas bagi presiden untuk berbicara sebelum proses selesai. Pada akhirnya, tidak ada hukuman, hanya ada skorsing, tetapi tidak ada gunanya membicarakan masalah yang masih dalam proses."
Pernyataan Prestianni bahwa dia menggunakan bahasa homofobik bukan rasis telah dikecam oleh kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, yang menyatakan: "Itu sama seriusnya karena itu adalah hinaan homofobik... Saya juga melihat gambar dari tribun Benfica selama pertandingan dan saya pikir itu memalukan untuk dilihat di stadion.
"Anda mungkin lebih suka atau kurang suka pada seorang pemain, tetapi melakukan gestur seperti itu adalah memalukan... Saya belum melihat apakah mereka telah mengatakan sesuatu tentang mengejar para penggemar yang melakukan gestur monyet tersebut.
"Tapi dengan segala yang telah terjadi, banyak hal yang belum dilakukan dengan baik. Saya pikir rasisme, homofobia - semua hal ini - kita tidak bisa menerimanya, dan hinaan itu sama seriusnya."
- Getty Images Sport
Leg kedua yang dinanti-nantikan akan digelar pada Rabu.
Dengan segala yang terjadi selama leg pertama dan dalam seminggu terakhir, pertandingan pada Rabu di Bernabeu dipastikan akan berlangsung dalam suasana tegang dan penuh ketegangan. Keunggulan Real Madrid hanya tipis dengan skor 1-0, namun para pemain Alvaro Arbeloa akan semakin termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan lolos ke babak 16 besar mengingat apa yang diduga dialami Vinicius dalam pertandingan pertama.
Prestianni, bagaimanapun, menghadapi larangan bermain selama sekitar sepuluh pertandingan jika terbukti bersalah dan tidak akan bermain dalam pertandingan Rabu ini karena suspensi sementara yang dijatuhkan padanya.
Iklan