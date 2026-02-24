Alasan Gianluca Prestianni terkait pelecehan terhadap Vinicius Junior kemungkinan akan ditolak, dengan winger Benfica mengklaim bahwa bintang Real Madrid tersebut menggunakan kata hinaan "kerdil"

Benfica terus mendukung Prestianni, dengan Presiden Rui Costa mengecam keputusan untuk melarang pemain berusia 20 tahun itu bermain di leg kedua.

Dia mengatakan: "Saya tidak berada di lapangan untuk tahu apa yang dikatakan atau tidak dikatakan; dalam situasi seperti itu, banyak hal bisa dikatakan. Kami percaya pada kata-kata pemain kami, yang dituduh sebagai rasialis, tetapi dia sama sekali bukan rasialis.

"Kami selalu membela pemain, kami selalu memberitahukan pemain tentang segala hal yang kami lakukan, dan saya hanya berbicara sekarang karena ada keputusan, meskipun belum final dan meskipun tidak adil menurut perspektif kami. Tidak pantas bagi presiden untuk berbicara sebelum proses selesai. Pada akhirnya, tidak ada hukuman, hanya ada skorsing, tetapi tidak ada gunanya membicarakan masalah yang masih dalam proses."

Pernyataan Prestianni bahwa dia menggunakan bahasa homofobik bukan rasis telah dikecam oleh kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, yang menyatakan: "Itu sama seriusnya karena itu adalah hinaan homofobik... Saya juga melihat gambar dari tribun Benfica selama pertandingan dan saya pikir itu memalukan untuk dilihat di stadion.

"Anda mungkin lebih suka atau kurang suka pada seorang pemain, tetapi melakukan gestur seperti itu adalah memalukan... Saya belum melihat apakah mereka telah mengatakan sesuatu tentang mengejar para penggemar yang melakukan gestur monyet tersebut.

"Tapi dengan segala yang telah terjadi, banyak hal yang belum dilakukan dengan baik. Saya pikir rasisme, homofobia - semua hal ini - kita tidak bisa menerimanya, dan hinaan itu sama seriusnya."