Alami Cedera Serius, Bos Barcelona Hansi Flick Beri Kabar Terbaru Kondisi Pedri

Barca tampil mengagumkan melawan Slavia Praha, dengan Fermin Lopez kembali tampil mengesankan setelah sebelumnya mencetak hat-trick di Liga Champions melawan Olympiakos pada bulan Oktober - dengan pemain berusia 22 tahun itu melampaui angka dua digit untuk gol di semua kompetisi musim ini.

Flick memberikan pujian penuh kepada jebolan akademi La Masia tersebut, dengan mengatakan: “Fermin adalah pemain yang fantastis. Sangat penting baginya dan klub bahwa ia tetap di sini musim panas lalu karena ia tumbuh di Barcelona, ia hidup untuk Barca. Saya sangat menghargai apa yang saya lihat hari ini.”

Barcelona telah naik ke posisi kesembilan di klasemen Liga Champions, dengan delapan tim teratas otomatis lolos ke babak 16 besar. Mereka memiliki satu pertandingan tersisa untuk menembus babak tersebut, melawan FC Copenhagen yang akan bertandang ke Camp Nou pada 29 Januari.

Flick sangat ingin melihat timnya menang dalam pertandingan tersebut, dengan harapan kemenangan akan memastikan Blaugrana tetap berada di jalur yang benar dan terhindar dari bertarung di babak play-off.

Flick berkata: “Tidak akan mudah untuk mengalahkan Copenhagen. Kita tidak tahu apakah Ferran [Torres] akan kembali, mungkin Pedri tidak akan bermain sekarang, Frenkie [de Jong] akan diskors. Tapi Lamine [Yamal] kembali, itu benar, dan kita memiliki peluang bagus untuk masuk delapan besar. Kita tidak memulai Liga Champions dengan baik, tetapi dengan satu pertandingan tersisa, kita masih memiliki kesempatan untuk berada di tempat yang kita inginkan.”