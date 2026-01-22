Getty
Alami Cedera Serius, Bos Barcelona Hansi Flick Beri Kabar Terbaru Kondisi Pedri
Pesta enam gol: Barcelona menang di Praha
Pedri memainkan perannya dalam pertandingan yang penuh drama yang berlangsung pada malam yang dingin membeku di ibu kota Ceko. Barca tertinggal lebih dulu, sebelum Fermin Lopez membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol dalam waktu delapan menit di babak pertama.
Pertandingan berakhir imbang saat jeda, setelah Robert Lewandowski mencetak gol bunuh diri. Pedri, yang mengatur permainan di lini tengah, harus digantikan oleh Dani Olmo pada menit ke-61.
Barca kembali unggul kurang dari dua menit kemudian, ketika Olmo langsung memberikan dampak, sebelum Lewandowski membalas gol bunuh dirinya dan mencetak gol untuk membawa timnya meraih kemenangan 4-2.
Pedri alami cedera serius
Pedri akan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut di Catalan, tetapi Flick mengakui bahwa prospeknya tampak suram. Dia mengatakan kepada wartawan ketika ditanya tentang perkembangan terbaru pemain berusia 23 tahun itu: “Saya tidak tahu persis apa yang dialaminya, tetapi itu adalah hamstring. Begitulah adanya. Terkadang hal-hal seperti ini terjadi. Saya tidak tahu berapa lama dia akan absen. Ini bukan kabar baik. Kita akan lihat [pada hari Kamis].”
Pedri mengalami sejumlah masalah cedera di awal kariernya di Barca, dengan masalah otot yang terbukti sulit diatasi. Dia sebenarnya telah menghindari meja perawatan secara teratur selama masa kepemimpinan Flick.
Masalah hamstring bukanlah hal yang jarang terjadi, dengan lima pertandingan yang dilewati pada bulan Oktober karena cedera semacam itu, sebelum absen satu pertandingan pada bulan Desember karena masalah betis. Masih harus dilihat berapa lama ia akan absen kali ini.
Fermin Lopez bersinar lagi untuk Barca di Liga Champions
Barca tampil mengagumkan melawan Slavia Praha, dengan Fermin Lopez kembali tampil mengesankan setelah sebelumnya mencetak hat-trick di Liga Champions melawan Olympiakos pada bulan Oktober - dengan pemain berusia 22 tahun itu melampaui angka dua digit untuk gol di semua kompetisi musim ini.
Flick memberikan pujian penuh kepada jebolan akademi La Masia tersebut, dengan mengatakan: “Fermin adalah pemain yang fantastis. Sangat penting baginya dan klub bahwa ia tetap di sini musim panas lalu karena ia tumbuh di Barcelona,
ia hidup untuk Barca. Saya sangat menghargai apa yang saya lihat hari ini.”
Barcelona telah naik ke posisi kesembilan di klasemen Liga Champions, dengan delapan tim teratas otomatis lolos ke babak 16 besar. Mereka memiliki satu pertandingan tersisa untuk menembus babak tersebut, melawan FC Copenhagen yang akan bertandang ke Camp Nou pada 29 Januari.
Flick sangat ingin melihat timnya menang dalam pertandingan tersebut, dengan harapan kemenangan akan memastikan Blaugrana tetap berada di jalur yang benar dan terhindar dari bertarung di babak play-off.
Flick berkata: “Tidak akan mudah untuk mengalahkan Copenhagen. Kita tidak tahu apakah Ferran [Torres] akan kembali, mungkin Pedri tidak akan bermain sekarang, Frenkie [de Jong] akan diskors. Tapi Lamine [Yamal] kembali, itu benar, dan kita memiliki peluang bagus untuk masuk delapan besar. Kita tidak memulai Liga Champions dengan baik, tetapi dengan satu pertandingan tersisa, kita masih memiliki kesempatan untuk berada di tempat yang kita inginkan.”
Yamal kembali tersedia
Yamal absen dalam kemenangan Barca atas Slavia karena skorsing, setelah mengumpulkan tiga kartu kuning di Liga Champions musim ini. Ia seharusnya langsung dipanggil kembali untuk pertandingan kandang melawan Real Oviedo akhir pekan ini.
Barcelona memasuki pertandingan tersebut dengan berada di puncak klasemen La Liga, tetapi rival mereka Real Madrid kini hanya terpaut satu poin. Tim asuhan Flick mengalami kekalahan mengejutkan 2-1 di Real Sociedad dalam pertandingan domestik terakhir mereka, yang berarti mereka sekarang harus waspada.
