Alami Cedera, Mimpi Marc-Andre Ter Stegen Untuk Bela Jerman Di Piala Dunia 2026 Sirna?!

Musim ini menjadi periode yang sangat menyedihkan bagi Marc-Andre ter Stegen. Kiper berusia 33 tahun tersebut tercatat hanya tampil sebanyak dua kali bersama Barcelona sebelum dipinjamkan ke Girona untuk paruh kedua musim ini. Ia terpaksa absen hampir di seluruh paruh pertama musim untuk menjalani pemulihan pasca operasi punggung yang cukup serius.

Harapan sempat muncul saat ia pindah ke Montilivi, namun nasib berkata lain. Setelah baru tampil dalam dua pertandingan, ter Stegen kembali dihantam cedera robek hamstring yang memaksanya menepi dari lapangan hijau. Rentetan cedera ini membuat konsistensi permainannya terganggu di saat yang paling krusial dalam kariernya.

Kecil kemungkinan bagi Ter Stegen untuk kembali beraksi sebelum bulan April mendatang. Hal ini menyisakan waktu yang sangat sempit, hanya beberapa pekan, untuk mengembalikan kebugaran fisiknya sebelum perhelatan Piala Dunia 2026 dimulai. Ambisinya untuk menjadi starter Jerman di turnamen besar untuk pertama kalinya kini berada di ambang kegagalan total.