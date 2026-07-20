Sepertinya sudah pasti, ternyata tidak demikian. Setidaknya, belum. Kerim Alajbegovic, gelandang serang atau sayap asal Bosnia kelahiran 2007 yang menjadi pahlawan atas kekalahan Italia dalam babak playoff Piala Dunia Maret lalu, hampir saja bergabung dengan Atalanta, namun kepindahannya ke Bergamo kini tidak lagi begitu pasti. Masa depan pemain berusia 18 tahun ini memang masih belum jelas.
Diterjemahkan oleh
Alajbegovic, Atalanta mengalami penurunan performa yang tajam: Fiorentina dan Milan kembali bersaing
PERMINTAAN TINGGI DARI BAYER DAN KEMBALI NYA FIORENTINA
Negosiasi antara Cristiano Giuntoli dan Bayer Leverkusen memang mengalami perlambatan yang signifikan akibat penilaian nilai pemain tersebut, yang ditetapkan sekitar 30 juta euro ditambah bonus. Situasi ini berpotensi membuka kembali berbagai kemungkinan: menurut laporan Radio Bruno, Fiorentina—yang dalam beberapa pekan terakhir telah menunjukkan minat yang kuat—kini mengamati dengan cermat perkembangan bursa transfer, mengingat Fabio Paratici sedang mempersiapkan transfer penting untuk posisi sayap, dan pemain kidal yang bisa bermain di sisi kanan ini cukup menarik perhatian. Fiorentina sejauh ini telah membuktikan diri sebagai pemain utama di bursa transfer pemain baru dan mampu dengan mudah menanggung biaya transfer Alajbegovic.
WASPADALAH TERHADAP MILAN
Namun, bukan hanya Fiorentina, Milan pun mulai menaruh perhatian. Setelah kedatangan Cissè, Gonçalo Ramos, dan Mario Gila, rencana untuk menyaingi Atalanta memang sudah ada: target utama tetaplah Konstantinos Karetsas, pemain kelahiran 2007 berkewarganegaraan Yunani dari Genk, namun Zlatan Ibrahimovic secara eksplisit menyebut nama pemain asal Bosnia tersebut, yang sudah menjadi incaran sejak awal musim panas. Jika Milan ikut serta dalam perburuan ini, sejarah dan reputasi klub selalu bisa menjadi pembeda, terutama terkait dengan keinginan sang pemain.
Kerim Alajbegovic juga telah menyetujui tawaran dari Atalanta, namun Bayer Leverkusen—yang baru saja membeli hak kepemilikannya dari Salzburg beberapa pekan lalu—meminta 30 juta euro: waspadai juga kemungkinan kejutan dari Liga Premier, karena beberapa klub telah meminta informasi mengenai pemain tersebut.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami