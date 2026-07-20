Alajbegovic, Atalanta mengalami penurunan performa yang tajam: Fiorentina dan Milan kembali bersaing

Negosiasi antara Cristiano Giuntoli dan Bayer Leverkusen memang mengalami perlambatan yang signifikan akibat penilaian nilai pemain tersebut, yang ditetapkan sekitar 30 juta euro ditambah bonus. Situasi ini berpotensi membuka kembali berbagai kemungkinan: menurut laporan Radio Bruno, Fiorentina—yang dalam beberapa pekan terakhir telah menunjukkan minat yang kuat—kini mengamati dengan cermat perkembangan bursa transfer, mengingat Fabio Paratici sedang mempersiapkan transfer penting untuk posisi sayap, dan pemain kidal yang bisa bermain di sisi kanan ini cukup menarik perhatian. Fiorentina sejauh ini telah membuktikan diri sebagai pemain utama di bursa transfer pemain baru dan mampu dengan mudah menanggung biaya transfer Alajbegovic.







