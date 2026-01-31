Al-Nassr Pangkas Jarak! Cristiano Ronaldo & Joao Felix Jadi Bintang Saat Hajar Al Kholood

Al-Nassr mendominasi sejak awal di King Abdullah Sport City Stadium, saat Felix dan Sadio Mane bekerja sama menciptakan peluang yang disundul pemain Senegal itu melenceng dalam dua menit pertama. Felix kembali terlibat setelah umpan lambung Inigo Martinez, yang menghasilkan peluang Ronaldo yang mengarah ke gawang namun berhasil dihalau oleh kiper berusia 19 tahun Mansour Camara.

Peluang terus berdatangan, Ronaldo gagal memanfaatkan peluang sundulan setelah salah memperkirakan lompatannya dan gagal menyambut umpan silang yang datang. Tim tuan rumah lebih menguasai permainan di babak pertama, tetapi Al Nassr-lah yang menciptakan semua peluang terbaik. Mane memberikan umpan kepada Felix yang sundulannya melenceng tipis dari tiang gawang, sementara sundulan Simakan yang keras berhasil ditepis oleh tangan kanan kiper Al-Kholood Juan Pablo Cozzani.

Tim tuan rumah beruntung bisa memasuki jeda dengan skor masih 0-0, sebagian berkat blok menakjubkan dari John Buckley, yang dengan berani mengadang Ronaldo dan membelokkan tembakan ke atas mistar gawang. Mereka juga bersyukur atas keputusan offside yang tipis, karena gol Mane dianulir setelah Felix sedikit offside dalam proses serangan.

Namun, Al-Nassr tidak menunjukkan belas kasihan di babak kedua. Hanya dua menit setelah kedua tim kembali dari jeda, tim tamu unggul dan, tak pelak lagi, Ronaldo lah yang memberikan kontribusi penting. Felix kembali berhasil menembus pertahanan lawan dan kali ini lolos dari jebakan offside, memberikan umpan silang tanpa pamrih kepada Ronaldo untuk mencetak gol ke gawang kosong. Gol ke-17 Ronaldo di Saudi Pro League musim ini membuatnya tertinggal satu gol dari pencetak gol terbanyak Ivan Toney dan merupakan gol ke-961 sang legenda Portugal dalam kariernya yang gemilang.

Tak lama setelah Al-Nassr memperlebar jarak, skor menjadi 2-0. Kali ini Simakan yang mencetak gol memanfaatkan umpan Felix, assist keduanya dalam pertandingan tersebut. Sejak saat itu, hanya ada satu pemenang dan tim tuan rumah hampir tidak mampu melakukan serangan. Situasi semakin memburuk bagi Al-Kholood ketika kapten Hatan Bahbri diusir keluar lapangan karena menyikut Simakan di luar permainan, setelah wasit diperintahkan oleh VAR untuk melihat tayangan ulang.

Di menit-menit akhir, hasil pertandingan dipastikan ketika Ramzi Solan menendang punggung Coman sehingga menghasilkan penalti. Dengan Ronaldo dan Mane keluar lapangan, pemain Prancis itu maju untuk mengambil tendangan penalti dan dengan tenang mengecoh Cozzani untuk memastikan kemenangan besar bagi Al-Nassr.