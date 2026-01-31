Getty/GOAL
Al-Nassr Pangkas Jarak! Cristiano Ronaldo & Joao Felix Jadi Bintang Saat Hajar Al Kholood
Al-Nassr meraih kemenangan dengan nyaman
Al-Nassr mendominasi sejak awal di King Abdullah Sport City Stadium, saat Felix dan Sadio Mane bekerja sama menciptakan peluang yang disundul pemain Senegal itu melenceng dalam dua menit pertama. Felix kembali terlibat setelah umpan lambung Inigo Martinez, yang menghasilkan peluang Ronaldo yang mengarah ke gawang namun berhasil dihalau oleh kiper berusia 19 tahun Mansour Camara.
Peluang terus berdatangan, Ronaldo gagal memanfaatkan peluang sundulan setelah salah memperkirakan lompatannya dan gagal menyambut umpan silang yang datang. Tim tuan rumah lebih menguasai permainan di babak pertama, tetapi Al Nassr-lah yang menciptakan semua peluang terbaik. Mane memberikan umpan kepada Felix yang sundulannya melenceng tipis dari tiang gawang, sementara sundulan Simakan yang keras berhasil ditepis oleh tangan kanan kiper Al-Kholood Juan Pablo Cozzani.
Tim tuan rumah beruntung bisa memasuki jeda dengan skor masih 0-0, sebagian berkat blok menakjubkan dari John Buckley, yang dengan berani mengadang Ronaldo dan membelokkan tembakan ke atas mistar gawang. Mereka juga bersyukur atas keputusan offside yang tipis, karena gol Mane dianulir setelah Felix sedikit offside dalam proses serangan.
Namun, Al-Nassr tidak menunjukkan belas kasihan di babak kedua. Hanya dua menit setelah kedua tim kembali dari jeda, tim tamu unggul dan, tak pelak lagi, Ronaldo lah yang memberikan kontribusi penting. Felix kembali berhasil menembus pertahanan lawan dan kali ini lolos dari jebakan offside, memberikan umpan silang tanpa pamrih kepada Ronaldo untuk mencetak gol ke gawang kosong. Gol ke-17 Ronaldo di Saudi Pro League musim ini membuatnya tertinggal satu gol dari pencetak gol terbanyak Ivan Toney dan merupakan gol ke-961 sang legenda Portugal dalam kariernya yang gemilang.
Tak lama setelah Al-Nassr memperlebar jarak, skor menjadi 2-0. Kali ini Simakan yang mencetak gol memanfaatkan umpan Felix, assist keduanya dalam pertandingan tersebut. Sejak saat itu, hanya ada satu pemenang dan tim tuan rumah hampir tidak mampu melakukan serangan. Situasi semakin memburuk bagi Al-Kholood ketika kapten Hatan Bahbri diusir keluar lapangan karena menyikut Simakan di luar permainan, setelah wasit diperintahkan oleh VAR untuk melihat tayangan ulang.
Di menit-menit akhir, hasil pertandingan dipastikan ketika Ramzi Solan menendang punggung Coman sehingga menghasilkan penalti. Dengan Ronaldo dan Mane keluar lapangan, pemain Prancis itu maju untuk mengambil tendangan penalti dan dengan tenang mengecoh Cozzani untuk memastikan kemenangan besar bagi Al-Nassr.
MVP
Meskipun tidak mencetak gol malam itu, Felix menjadi pusat hampir semua aksi Al-Nassr dan tak diragukan lagi adalah pemain terbaik di lapangan. Memberikan assist kepada Ronaldo dan Simakan, pemain berusia 26 tahun itu menciptakan peluang tambahan bagi kedua pemain dan memberikan umpan kepada Mane dari posisi yang sedikit offside setelah melakukan pergerakan yang cerdas di belakang pertahanan lawan.
Felix terlalu sulit untuk ditangani oleh pertahanan tuan rumah dan mengungkapkan betapa senangnya dia ketika melihat tendangan rabona yang berani ditepis melewati mistar gawang setelah satu jam pertandingan berjalan. Sungguh cara yang sempurna untuk melengkapi kemenangan telak Al Nassr.
Pecundang
Al-Kholood tampil kurang maksimal sepanjang pertandingan dan perbedaan kualitas antara kedua tim terlihat jelas dari bagaimana pertahanan tuan rumah kesulitan mengatasi Ronaldo, Felix, dan kawan-kawan. Namun, pecundang terbesar malam itu adalah kapten Bahbri, yang menunjukkan frustrasinya dengan menyikut Simakan secara tidak perlu 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Kontak tersebut mungkin minimal, tetapi itu adalah tindakan kekerasan yang akan membuat pemain berusia 33 tahun itu menjalani larangan bermain yang akan berdampak lebih lanjut pada timnya dalam beberapa minggu mendatang.
Rating Pertandingan: ⭐⭐⭐
