Al-Nassr Mulai Runtuh! Cristiano Ronaldo Dkk Tak Berkutik Di Hadapan Al-Ahli Di Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo mengalami malam yang buruk di depan gawang saat dua gol Ivan Toney membantu Al-Ahli mengalahkan Al-Nassr di Saudi Pro League. Mantan bintang Brentford itu membawa timnya unggul 2-0 sebelum Al-Nassr bangkit dan menyamakan kedudukan menjelang babak pertama, tetapi gol Merih Demiral memastikan Al-Ahli meraih poin sebelum dua kartu merah dikeluarkan di waktu tambahan.

    Ronaldo menderita, Toney borong dua gol

    Babak pertama yang penuh aksi menyuguhkan empat gol tercipta, dengan Toney mencetak gol pada menit ketujuh untuk memberi Al-Ahli keunggulan awal. Keadaan semakin membaik bagi tuan rumah ketika mantan striker Brentford itu menyambut umpan panjang dari belakang dan menyelesaikannya dengan keras untuk gol keduanya malam itu.

    Para pengunjung terkejut, tetapi diberi kesempatan untuk kembali ke pertandingan berkat blunder dari kiper Abdulrahman Al-Sanbi, yang membiarkan upaya Abdulelah Al-Amri dari jarak jauh memantul melewati kakinya.

    Dengan Ronaldo yang tampil kurang maksimal, bek tengah itulah yang kembali mencetak gol untuk Al-Nassr untuk menyamakan kedudukan. Tendangan sudut Marcelo Brozovic yang melengkung disambut oleh bek Arab Saudi itu, yang sundulannya yang keras tidak dapat dijangkau oleh Al-Sanbi.

    Toney memberikan kontribusi penting lainnya tepat sebelum menit ke-60, dengan melakukan sentuhan brilian untuk menjaga agar bola mati tetap hidup dan memungkinkan Merih Demiral untuk menyundul bola dan menjadikan skor 3-2.

    Al-Nassr berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, tetapi dengan Ronaldo dan Joao Felix yang sama-sama tampil kurang maksimal, mereka tidak mampu menyamakan kedudukan lagi. Terjadi drama di menit-menit akhir ketika Ali Majrashi dan Nawaf Al-Boushail diusir keluar lapangan pada waktu tambahan, tetapi itu tidak berpengaruh karena Al-Nassr mengalami kekalahan liga pertama mereka musim ini, memberi Al-Hilal kesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen.

    MVP

    Pada malam yang penting dalam perebutan gelar Saudi Pro League, Ivan Toney berhasil mengalahkan lawannya yang terkenal. Dua gol pemain internasional Inggris itu memberi Al-Ahli keunggulan awal untuk mengantarkan timnya menuju kemenangan, meskipun Al-Nassr berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Satu-satunya penyesalannya malam itu mungkin adalah melewatkan peluang yang relatif mudah untuk mencetak hat-trick, ketika tembakannya mengenai tiang gawang dan bergulir ke belakang.

    Al-Ahli mungkin masih tertinggal enam poin dari Al-Nassr meskipun menang, tetapi gol Toney akan mengisi skuad dengan kepercayaan diri saat mereka berusaha mengejar defisit tersebut.

  • Pecundang

    Dengan tiga gol dicetak oleh bek tengah, jelas ini bukan malam bagi para striker. Namun, Cristiano Ronaldo tetap merasa tidak puas dengan jalannya pertandingan.

    Legenda Portugal itu benar-benar 'hilang' di babak pertama saat permainan berjalan tanpa kendali, sementara ia benar-benar menyia-nyiakan satu peluang untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dengan kurangnya kontrol diri saat bola bergulir ke arah kiper. Kemudian ia melepaskan tembakan jarak jauh yang melambung tinggi dan melebar, lalu menunjuk ke langit dengan frustrasi, menunjukkan kekesalannya atas penampilannya yang buruk.

    Rating Pertandingan: ⭐⭐⭐⭐

