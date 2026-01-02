Al-Nassr Mulai Runtuh! Cristiano Ronaldo Dkk Tak Berkutik Di Hadapan Al-Ahli Di Saudi Pro League

Babak pertama yang penuh aksi menyuguhkan empat gol tercipta, dengan Toney mencetak gol pada menit ketujuh untuk memberi Al-Ahli keunggulan awal. Keadaan semakin membaik bagi tuan rumah ketika mantan striker Brentford itu menyambut umpan panjang dari belakang dan menyelesaikannya dengan keras untuk gol keduanya malam itu.

Para pengunjung terkejut, tetapi diberi kesempatan untuk kembali ke pertandingan berkat blunder dari kiper Abdulrahman Al-Sanbi, yang membiarkan upaya Abdulelah Al-Amri dari jarak jauh memantul melewati kakinya.

Dengan Ronaldo yang tampil kurang maksimal, bek tengah itulah yang kembali mencetak gol untuk Al-Nassr untuk menyamakan kedudukan. Tendangan sudut Marcelo Brozovic yang melengkung disambut oleh bek Arab Saudi itu, yang sundulannya yang keras tidak dapat dijangkau oleh Al-Sanbi.

Toney memberikan kontribusi penting lainnya tepat sebelum menit ke-60, dengan melakukan sentuhan brilian untuk menjaga agar bola mati tetap hidup dan memungkinkan Merih Demiral untuk menyundul bola dan menjadikan skor 3-2.

Al-Nassr berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, tetapi dengan Ronaldo dan Joao Felix yang sama-sama tampil kurang maksimal, mereka tidak mampu menyamakan kedudukan lagi. Terjadi drama di menit-menit akhir ketika Ali Majrashi dan Nawaf Al-Boushail diusir keluar lapangan pada waktu tambahan, tetapi itu tidak berpengaruh karena Al-Nassr mengalami kekalahan liga pertama mereka musim ini, memberi Al-Hilal kesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen.