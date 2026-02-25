Al-Nassr mencatatkan kemenangan kesembilan berturut-turut setelah Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan Kingsley Coman mencetak gol dalam penampilan gemilang yang memperkuat klaim mereka sebagai calon juara Liga Pro Saudi

Harapan Al-Nassr untuk meraih gelar juara mendapat dorongan besar berkat dua hasil imbang berturut-turut yang diraih Al-Hilal. Ronaldo dan rekan-rekannya tahu bahwa kemenangan atas Al-Najma pada Rabu malam akan mengembalikan mereka ke puncak klasemen, dan mereka mendapat awal yang terbaik ketika mereka mendapat penalti pada awal pertandingan setelah tinjauan wasit video.

Tentu saja, Ronaldo yang mengambil tendangan penalti tersebut, mencetak gol ke-965 dalam upayanya mencapai angka empat digit.

Al-Najma segera kewalahan oleh kualitas individu lawan mereka, dan pertandingan segera lepas dari kendali mereka saat Al-Nassr mencetak dua gol lagi sebelum babak pertama berakhir. Coman berputar dan melepaskan tembakan untuk membuat skor menjadi 2-0, sebelum Inigo Martinez mencetak gol dari jarak jauh, dengan upaya bek Spanyol veteran itu berbelok secara beruntung melewati kiper Waled Al-Enazi.

Situasi semakin buruk bagi tuan rumah di awal babak kedua saat tim tamu menyerang dan mencetak gol keempat, dengan Ronaldo memberikan assist dengan mengoper bola kepada Mane yang dengan ahli mencetak gol ke pojok atas gawang dengan tendangan keras.

Alih-alih para bintang serangan, Martinez yang mencetak dua gol saat ia menyundul bola dari tendangan sudut, membantu Al-Nassr mengamankan kemenangan liga kesembilan berturut-turut dan unggul dua poin di puncak klasemen.