Al-Nassr mencatatkan kemenangan kesembilan berturut-turut setelah Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, dan Kingsley Coman mencetak gol dalam penampilan gemilang yang memperkuat klaim mereka sebagai calon juara Liga Pro Saudi
Ronaldo mencetak gol saat Al-Nassr meraih kemenangan mudah.
Harapan Al-Nassr untuk meraih gelar juara mendapat dorongan besar berkat dua hasil imbang berturut-turut yang diraih Al-Hilal. Ronaldo dan rekan-rekannya tahu bahwa kemenangan atas Al-Najma pada Rabu malam akan mengembalikan mereka ke puncak klasemen, dan mereka mendapat awal yang terbaik ketika mereka mendapat penalti pada awal pertandingan setelah tinjauan wasit video.
Tentu saja, Ronaldo yang mengambil tendangan penalti tersebut, mencetak gol ke-965 dalam upayanya mencapai angka empat digit.
Al-Najma segera kewalahan oleh kualitas individu lawan mereka, dan pertandingan segera lepas dari kendali mereka saat Al-Nassr mencetak dua gol lagi sebelum babak pertama berakhir. Coman berputar dan melepaskan tembakan untuk membuat skor menjadi 2-0, sebelum Inigo Martinez mencetak gol dari jarak jauh, dengan upaya bek Spanyol veteran itu berbelok secara beruntung melewati kiper Waled Al-Enazi.
Situasi semakin buruk bagi tuan rumah di awal babak kedua saat tim tamu menyerang dan mencetak gol keempat, dengan Ronaldo memberikan assist dengan mengoper bola kepada Mane yang dengan ahli mencetak gol ke pojok atas gawang dengan tendangan keras.
Alih-alih para bintang serangan, Martinez yang mencetak dua gol saat ia menyundul bola dari tendangan sudut, membantu Al-Nassr mengamankan kemenangan liga kesembilan berturut-turut dan unggul dua poin di puncak klasemen.
Pemain Terbaik
Ronaldo mungkin telah menghentikan sementara performa mencetak golnya setelah absen dalam beberapa pertandingan pasca jendela transfer Januari, namun tren positifnya baru-baru ini menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh absennya tersebut.
Ia mencetak gol pada awal pertandingan kemenangan Rabu lalu, mencetak gol dengan tendangan penalti yang percaya diri, dan menunjukkan kesadaran yang baik untuk memberikan umpan kepada Mane kemudian.
Pemain internasional Portugal itu mungkin sedikit kesal dengan keputusan manajer Jorge Jesus untuk menggantikannya saat pertandingan baru berjalan kurang dari satu jam, mengingat ia bisa saja mencetak beberapa gol lagi melawan lawan yang lemah, tetapi pada akhirnya ia akan lebih segar untuk itu saat Al-Nassr berusaha memberinya gelar Liga Pro Saudi pertamanya sejak kedatangannya pada 2023.
Itu pasti kemenangan.
Pihak yang paling dirugikan
Dengan Al-Nassr memanfaatkan kesalahan-kesalahan mereka, tim yang paling dirugikan tentu saja Al-Hilal.
Ketika Karim Benzema tiba pada Januari dan langsung mulai mencetak gol, sepertinya gelar juara sudah di tangan mereka. Namun, penurunan performa baru-baru ini dimanfaatkan oleh Al-Nassr, yang kini memimpin dalam perburuan gelar juara.
Meski demikian, masih ada 11 pertandingan tersisa bagi kedua tim, sementara Al-Ahli asuhan Ivan Toney berada di posisi kedua dan tidak boleh diabaikan dalam persaingan ini.
Peringkat pertandingan (dari lima): ⭐⭐
