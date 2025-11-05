Getty
Berstatus Pesepakbola Miliarder Pertama, Megabintang Al Nassr Cristiano Ronaldo Ungkap Barang Termahal Yang Pernah Dibelinya
Pemain sepak bola pertama yang menjadi miliarder
Di musim panas, Ronaldo menandatangani perpanjangan kontrak paling menguntungkan dalam sejarah olahraga dengan Al-Nassr saat dia menandatangani kesepakatan baru selama dua tahun. Pemain berusia 40 tahun itu kini menghasilkan £178 juta per tahun dalam gaji, yang setara dengan £488.000 per hari. Dia juga diyakini menerima biaya penandatanganan sebesar £24,5 juta ($32,8 juta/€28,2 juta), yang akan meningkat menjadi £38 juta ($51 juta/€43,8 juta) jika dia memasuki tahun kedua kontraknya.
Pada bulan Oktober, publikasi AS Bloomberg melaporkan bahwa setelah perpanjangan kontrak baru, mantan bintang Manchester United, Real Madrid, dan Juventus tersebut menjadi pemain sepak bola pertama di dunia yang menjadi miliarder karena kekayaan bersihnya kini mencapai $1,4 miliar (£1,04 miliar/€1,2 miliar).
Kepemilikan berharga Ronaldo
Berbicara di 'Piers Morgan Uncensored', Ronaldo mengungkapkan bahwa pembelian terbesar dalam hidupnya sejauh ini adalah jet pribadi yang disesuaikan, yang menghabiskan sekitar €50 juta. Bintang Portugal itu berkata: "Hal termahal yang pernah saya beli? Sebuah pesawat terbang, ya. Saya sudah memiliki pesawat sejak saya berusia 30 tahun, tetapi saya menggantinya setahun yang lalu, jadi itu agak mahal. Saya memiliki [Bombardier] Global Express [model 6500]. Saya tidak menghabiskan uang [hanya karena]... Misalnya, saya bisa membeli apapun yang saya inginkan, tetapi saya tidak membutuhkannya. Tiga hari yang lalu saya membeli mobil, tetapi itu untuk koleksi saya. Itu seperti membeli lukisan. Saya tidak akan mengemudikan mobil itu, itu adalah investasi. Saya tidak tahu berapa banyak mobil yang saya miliki, saya tidak menghitungnya. Ini normal, saya tidak mencoba untuk rendah hati, itu adalah fakta. Sejujurnya, jika saya harus bertaruh, saya akan mengatakan 41, 42. Saya tidak tahu, saya bersumpah saya tidak tahu. Saya suka Bugatti, mereka adalah binatang yang berbeda. Saya tidak pernah mengemudi. Saya menghabiskan seminggu di Madrid dan bahkan tidak pergi ke garasi untuk melihat apakah mobil-mobil itu ada di sana. Hari ketika saya pergi, dua Bugatti pergi untuk pemeriksaan dan kembali, saya melihatnya, mereka bersih, mereka bagus, mereka akan masuk garasi. Jujur, mobil bukan lagi hasrat. Saya tidak banyak mengemudi di Arab Saudi dan lalu lintasnya mengerikan. Kemarin saya bahkan mengemudi pulang dengan BMW baru saya, yang diberikan oleh Al Nassr kepada semua pemain, tetapi saya tidak mengemudi selama enam bulan."
'Angka tidak berbohong'
Ronaldo menambahkan tentang menjadi miliarder: "Saya tahu ini akan terjadi, saya sudah siap. Ini hanya masalah waktu. Sejujurnya, saya sangat senang. Ini seperti memenangkan Ballon d'Or, karena Anda memiliki tujuan untuk memiliki rumah, mobil, dan itu adalah tujuan saya untuk mencapai angka tersebut. Sejujurnya. Saya tidak terobsesi dengan uang, karena uang dapat membantu Anda dalam banyak hal, tetapi ketika Anda mencapai tingkat tertentu, itu tidak penting lagi, tetapi bagus untuk memiliki lebih, karena kita adalah manusia, kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Ada hal-hal yang lebih penting daripada uang, tetapi saya sangat senang karena itu adalah salah satu tujuan saya, selain sepak bola, trofi, Ballon d'Or, Liga Champions. Pada usia 39 tahun, saya mencapai angka itu dan saya sangat bangga.
"Dalam sepak bola, saya satu-satunya. Itu tidak terlalu mengejutkan saya; angka-angkanya tidak berbohong. Jika Anda melihat begitu banyak rekor dalam sepak bola, saya berada di puncak daftar, jadi ini hanya satu lagi. Sejujurnya, itu tidak mengejutkan saya karena saya tahu potensi saya dalam sepak bola dan di luar itu. Saya tahu saya akan mencapai angka itu karena banyak alasan."
Kapan Ronaldo akan pensiun?
Ketika ditanya tentang rencana pensiunnya, penyerang veteran itu menjawab: "Saya pikir saya akan siap. Itu akan sulit, ya, itu akan sulit. Saya mungkin akan menangis, itu normal. Saya mudah menangis, saya tidak suka menahan perasaan saya. Itu akan sangat sulit, tetapi saya sudah mempersiapkan masa depan saya sejak saya berusia 25 tahun, jadi saya pikir saya akan bisa menghadapinya. Tidak ada yang akan sebanding dengan sepak bola, adrenalin mencetak gol, itu akan berakhir.
"Segala sesuatu memiliki awal dan akhir, jadi saya pikir saya akan siap. Saya memiliki hasrat lain, saya akan memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga saya, anak-anak saya. Saya ingin mengikuti jejak Cristiano Jr., karena ini adalah usia ketika orang melakukan hal-hal bodoh, karena saya melakukan hal yang sama. Saya ingin lebih hadir dan kemudian saya memiliki hobi saya. Menonton UFC, saya suka padel. Saya ingin belajar lebih banyak tentang bisnis saya. Saya tidak akan pernah menjadi YouTuber, tetapi saya juga akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu."
Kapten Al-Nassr diharapkan akan kembali beraksi untuk klubnya pada hari Rabu saat raksasa Liga Pro Saudi menghadapi FC Goal dari India dalam pertandingan kedua Liga Champions AFC di Riyadh.
