Berstatus Pesepakbola Miliarder Pertama, Megabintang Al Nassr Cristiano Ronaldo Ungkap Barang Termahal Yang Pernah Dibelinya

Ronaldo menambahkan tentang menjadi miliarder: "Saya tahu ini akan terjadi, saya sudah siap. Ini hanya masalah waktu. Sejujurnya, saya sangat senang. Ini seperti memenangkan Ballon d'Or, karena Anda memiliki tujuan untuk memiliki rumah, mobil, dan itu adalah tujuan saya untuk mencapai angka tersebut. Sejujurnya. Saya tidak terobsesi dengan uang, karena uang dapat membantu Anda dalam banyak hal, tetapi ketika Anda mencapai tingkat tertentu, itu tidak penting lagi, tetapi bagus untuk memiliki lebih, karena kita adalah manusia, kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Ada hal-hal yang lebih penting daripada uang, tetapi saya sangat senang karena itu adalah salah satu tujuan saya, selain sepak bola, trofi, Ballon d'Or, Liga Champions. Pada usia 39 tahun, saya mencapai angka itu dan saya sangat bangga.

"Dalam sepak bola, saya satu-satunya. Itu tidak terlalu mengejutkan saya; angka-angkanya tidak berbohong. Jika Anda melihat begitu banyak rekor dalam sepak bola, saya berada di puncak daftar, jadi ini hanya satu lagi. Sejujurnya, itu tidak mengejutkan saya karena saya tahu potensi saya dalam sepak bola dan di luar itu. Saya tahu saya akan mencapai angka itu karena banyak alasan."