Al-Nassr berhasil meraih kemenangan tanpa CR7 lagi! Raksasa Saudi Arabia memimpin 1-0 atas Arkadag dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions AFC, dengan Cristiano Ronaldo absen dari skuad menjelang kembalinya dia.

Hanya butuh 19 menit bagi tim tamu Saudi untuk memimpin. Sebuah kombinasi apik di tengah lapangan berakhir dengan Angelo mengirim Abdullah Al Hamdan menuju gawang dengan umpan terobosan yang rapi, yang diselesaikan dengan tendangan yang presisi.

Angelo nyaris menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-30 saat ia menerima umpan rapi di kotak penalti, namun upayanya melebar tipis dari gawang.

Al Hamdan seharusnya menggandakan keunggulan pada menit ke-10 babak kedua dengan tendangan dari jarak dekat, tetapi bola langsung mengarah ke kiper Rasul Caryyev, yang berhasil menghalau bola keluar untuk tendangan sudut.

Abdulrahman Abdullah Ghareeb juga memiliki peluang besar untuk memberikan keunggulan 2-0 bagi Nassr di akhir babak pertama, tetapi entah bagaimana ia melepaskan tembakan di atas mistar gawang saat berhadapan satu lawan satu dari jarak dekat.

Nassr kini membawa keunggulan 1-0 kembali ke Arab Saudi, setelah penampilan yang solid, dan tanpa kehadiran Ronaldo. Namun, dia akan kembali ke tim pada akhir pekan ini.