Al-Ittihad mengincar bintang Real Madrid senilai €60 juta setelah kehilangan N'Golo Kante ke Fenerbahce.

Pasar transfer Liga Pro Saudi bersiap untuk musim panas yang penuh kejutan, dengan Al-Ittihad memimpin pergerakan. Klub berbasis di Jeddah ini menghadapi kekosongan besar di lini tengah setelah kepergian N'Golo Kante. Pemain veteran Prancis, yang menjadi rekrutan bintang liga, memutuskan untuk memperpendek masa tinggalnya di Timur Tengah dan bergabung dengan Fenerbahce di Turki setelah kesepakatan awalnya gagal.

Kepergian Kante membuat Al-Ittihad kehilangan jangkar lini tengah mereka, dan manajemen klub tidak membuang waktu untuk mencari pengganti. Menurut laporan, mereka menargetkan seorang pemain yang tidak hanya sesama warga negara Kante tetapi juga dianggap sebagai salah satu gelandang muda terbaik di dunia: Camavinga dari Real Madrid.

Klub mencari nama besar untuk meyakinkan para penggemar bahwa ambisi mereka tetap tak tergoyahkan. Menggantikan pemenang Piala Dunia dengan salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa tentu akan mengirim pesan kepada rival mereka, Al-Hilal dan Al-Nassr.