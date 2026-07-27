Dalam langkah bersejarah yang mencerminkan posisi ekonomi dan olahraga klub Al Ahly, "Klub Abad Ini" di Afrika mengumumkan penandatanganan kontrak investasi terbesar dalam sejarahnya, sekaligus yang terbesar dari jenisnya di kawasan Timur Tengah, bersama perusahaan Vodafone, dalam sebuah kemitraan strategis yang merepresentasikan lompatan kualitatif di bidang investasi olahraga, dan membuka pintu bagi babak baru dalam proyek Stadion Al Ahly, yang kini semakin dekat dari sebelumnya untuk berubah dari sebuah mimpi yang lama dinantikan menjadi kenyataan yang nyata.

Prosesi penandatanganan digelar dalam sebuah perayaan besar yang dihadiri oleh dewan direksi klub yang dipimpin oleh Mahmoud El Khatib, bersama sejumlah menteri, jajaran direksi perusahaan Al Ahly untuk sepak bola, fasilitas olahraga, dan Al Qal'a Al Hamra, para perwakilan perusahaan Vodafone, serta sejumlah tokoh olahraga, publik, dan media.

Perusahaan Al Qal'a Al Hamra, yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pelaksanaan proyek Stadion Al Ahly, menandatangani kontrak bersejarah dengan Vodafone yang memberikan perusahaan tersebut hak penamaan Stadion Al Ahly, sementara perusahaan Al Ahly untuk sepak bola menandatangani kontrak sponsor baru dengan Vodafone, sehingga menjadi sponsor utama pada jersey tim utama selama empat tahun, dengan kontrak yang nilainya melampaui seluruh kontrak sponsor sebelumnya.

Kesepakatan ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan investasi olahraga, karena turut memaksimalkan imbal hasil investasi klub, dan mendukung pelaksanaan proyek stadion berkelas dunia, sehingga memperkuat posisi Al Ahly sebagai salah satu entitas olahraga terbesar di kawasan.

El Khatib juga menghadiahkan jersey klub kepada Mohamed Abdallah, CEO dan Managing Director perusahaan Vodafone Mesir sekaligus Regional CEO untuk pasar internasional di grup Vodafone, selama perayaan yang menyaksikan pengumuman resmi kemitraan bersejarah tersebut.