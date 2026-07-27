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Al Ahly Mesir Teken Kontrak Investasi Terbesar dalam Sejarahnya, Impian Stadion Kian Dekat

Al Ahly SC
Premier League
Al Masry SC vs Al Ahly SC
Al Masry SC
Mesir
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Benteng Merah Membuka Gerbang Era Baru

Dalam langkah bersejarah yang mencerminkan posisi ekonomi dan olahraga klub Al Ahly, "Klub Abad Ini" di Afrika mengumumkan penandatanganan kontrak investasi terbesar dalam sejarahnya, sekaligus yang terbesar dari jenisnya di kawasan Timur Tengah, bersama perusahaan Vodafone, dalam sebuah kemitraan strategis yang merepresentasikan lompatan kualitatif di bidang investasi olahraga, dan membuka pintu bagi babak baru dalam proyek Stadion Al Ahly, yang kini semakin dekat dari sebelumnya untuk berubah dari sebuah mimpi yang lama dinantikan menjadi kenyataan yang nyata.

Prosesi penandatanganan digelar dalam sebuah perayaan besar yang dihadiri oleh dewan direksi klub yang dipimpin oleh Mahmoud El Khatib, bersama sejumlah menteri, jajaran direksi perusahaan Al Ahly untuk sepak bola, fasilitas olahraga, dan Al Qal'a Al Hamra, para perwakilan perusahaan Vodafone, serta sejumlah tokoh olahraga, publik, dan media.

Perusahaan Al Qal'a Al Hamra, yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pelaksanaan proyek Stadion Al Ahly, menandatangani kontrak bersejarah dengan Vodafone yang memberikan perusahaan tersebut hak penamaan Stadion Al Ahly, sementara perusahaan Al Ahly untuk sepak bola menandatangani kontrak sponsor baru dengan Vodafone, sehingga menjadi sponsor utama pada jersey tim utama selama empat tahun, dengan kontrak yang nilainya melampaui seluruh kontrak sponsor sebelumnya.

Kesepakatan ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan investasi olahraga, karena turut memaksimalkan imbal hasil investasi klub, dan mendukung pelaksanaan proyek stadion berkelas dunia, sehingga memperkuat posisi Al Ahly sebagai salah satu entitas olahraga terbesar di kawasan.

El Khatib juga menghadiahkan jersey klub kepada Mohamed Abdallah, CEO dan Managing Director perusahaan Vodafone Mesir sekaligus Regional CEO untuk pasar internasional di grup Vodafone, selama perayaan yang menyaksikan pengumuman resmi kemitraan bersejarah tersebut.

  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    Sebuah mimpi yang kian mendekati kenyataan

    Mahmoud El-Khatib menegaskan bahwa penandatanganan kemitraan strategis dengan perusahaan «Vodafone» merupakan tonggak sejarah baru dalam perjalanan klub, seraya menekankan bahwa Al-Ahly terus menciptakan berbagai pencapaian berkat sejarahnya yang panjang, para pendukungnya, para anggotanya, serta upayanya yang berkesinambungan untuk mengembangkan sumber dayanya guna menjamin pemenuhan kewajiban dan mewujudkan ambisi masa depannya.

    El-Khatib memuji peran yang dijalankan oleh negara Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah El-Sisi dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur dan olahraga, seraya menegaskan bahwa impian para pendukung Al-Ahly untuk memiliki stadion berkelas dunia kini menjadi lebih dekat dari sebelumnya.

    Ia menjelaskan bahwa gagasan kerja sama dengan «Vodafone» bermula selama masa pengobatannya pada awal tahun ini, setelah ia menerima penawaran dari perusahaan tersebut, yang kemudian diikuti dengan serangkaian pertemuan bersama perusahaan sepak bola Al-Ahly dan para penanggung jawab hak komersial, sebelum akhirnya tercapai kontrak investasi terbesar dalam sejarah klub.

    Ia menyebutkan bahwa kontrak tersebut mencakup mekanisme finansial inovatif untuk melindungi hak-hak Al-Ahly, melalui penetapan nilai dan jaminan bahwa klub akan memperoleh manfaat dari setiap kenaikan nilai tukar, dengan menerima nilainya dalam mata uang pound Mesir, sesuatu yang mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan berkas investasi.

    Ia menambahkan bahwa perolehan hak penamaan stadion Al-Ahly oleh «Vodafone» merupakan dukungan finansial yang besar bagi proyek tersebut, seraya menyatakan keyakinan penuhnya terhadap perusahaan Qalaa Holdings di bawah pimpinan Mohamed Kamel untuk menyelesaikan stadion sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, meski ada tantangan teknis dan rekayasa yang menghadang pelaksanaannya dan telah berhasil diatasi.

    Presiden Al-Ahly mengungkapkan bahwa ia meminta dilakukannya sejumlah modifikasi pada desain stadion, di antaranya mengganti tangga beton dengan tangga berjalan, agar sesuai dengan standar internasional terkini dan memberikan pengalaman yang lebih maju serta nyaman bagi para pendukung, dan hal itu memang telah dilakukan.

    El-Khatib menyampaikan terima kasih kepada perusahaan «Vodafone», perusahaan Qalaa Holdings, perusahaan sepak bola Al-Ahly, dan seluruh tim kerja, ia juga menghargai upaya dewan direksi klub dan manajemen eksekutif, seraya memuji apresiasi dewan terhadap kondisi kesehatannya yang ia alami sejak September lalu, serta peran setiap individu yang dijalankan dengan sebaik-baiknya.

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  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    Kemitraan yang menjadi salah satu model olahraga paling sukses

    Jauhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga, menegaskan bahwa kemitraan yang berlangsung saat ini antara Al Ahly dan "Vodafone" merupakan salah satu kemitraan terbaik dan tersukses di bidang olahraga, seraya mengungkapkan kebahagiaannya atas langkah ini yang mencerminkan besarnya nilai klub Al Ahly.

    Ia menjelaskan bahwa kemitraan ini selaras dengan arah kebijakan pimpinan politik dan visi Presiden Abdel Fattah El-Sisi terkait investasi pada sumber daya manusia, seraya memperkirakan kemitraan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi klub Al Ahly, perusahaan "Vodafone", olahraga Mesir, sepak bola, dan para suporter Mesir secara umum.

    Ia menambahkan bahwa pengalamannya di bidang olahraga dan investasi membuatnya menyadari nilai kemitraan yang menyatukan dua entitas yang mengusung panji keunggulan dan kesuksesan ini, seraya menegaskan bahwa kemitraan tersebut akan berkontribusi dalam melayani olahraga Mesir dan memperkuat kedudukannya.

    Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan: "Saya dibesarkan di dalam klub Al Ahly, dan ini merupakan sumber kebanggaan bagi saya. Di sana saya belajar bahwa mewakili nama Mesir dan mengibarkan benderanya adalah tujuan tertinggi. Oleh karena itu, hari ini saya adalah menteri bagi seluruh rakyat Mesir dan seluruh institusi olahraga, jauh dari segala keberpihakan, demi mengangkat nama Mesir di seluruh ajang olahraga."

  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    Kemitraan bersejarah

    Mohamed Abdullah, CEO sekaligus Managing Director Vodafone Mesir dan Regional CEO untuk International Markets Grup Vodafone, menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan dan klub Al Ahly telah berlangsung lebih dari 25 tahun, serta menyaksikan berbagai keberhasilan dan pencapaian bersama.

    Ia menjelaskan bahwa perusahaan hari ini membuka babak baru dalam hubungannya dengan Al Ahly, yang mencerminkan visi Vodafone yang meyakini bahwa teknologi merupakan fondasi bagi kemajuan, dan berkontribusi dalam mengembangkan berbagai pengalaman serta layanan yang diberikan kepada masyarakat.

    Ia menunjukkan bahwa kemitraan ini merupakan yang pertama dari jenisnya di Timur Tengah, melalui penyematan nama Vodafone pada stadion Al Ahly, sehingga menjadi stadion pertama di Mesir yang menyandang nama perusahaan tersebut, dalam kerangka visi yang menargetkan pembangunan stadion pintar yang mengandalkan teknologi dalam meningkatkan pengalaman suporter, mulai dari pemesanan tiket dan mobilitas hingga menyaksikan pertandingan dan menikmati acara-acara olahraga.

    Ia menekankan bahwa Vodafone merupakan investor terbesar di bidang infrastruktur digital dan teknologi di Mesir, dengan investasi yang melampaui 125 miliar pound, seraya menegaskan bahwa investasi di bidang olahraga merupakan perpanjangan dari peran teknologi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat.

    Ia menambahkan bahwa edisi-edisi terbaru dari turnamen dunia telah membuktikan bahwa teknologi telah menjadi bagian mendasar dari pengalaman sepak bola, seraya menunjukkan bahwa kemitraan baru dengan Al Ahly bertujuan untuk memberikan nilai nyata bagi suporter Mesir, melalui pengembangan ekosistem olahraga dan sepak bola.

    Ia menutup sambutannya dengan menyampaikan terima kasih kepada tim kerja Vodafone dan seluruh mitra kesuksesan, serta secara khusus berterima kasih kepada Kapten Mahmoud El Khatib, memuji visi masa depannya, dan menyatakan harapannya agar pertemuan berikutnya berlangsung di dalam "Stadion Vodafone".

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  • حفل الأهليالحساب الرسمي للنادي الأهلي

    Sejarah dan Masa Depan Al Ahly

    Karim Eid, Kepala Sektor Komersial di perusahaan Vodafone Mesir, mengungkapkan kegembiraannya atas kemitraan dengan klub Al Ahly, seraya menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan salah satu tonggak strategis terpenting dalam dunia olahraga Mesir.

    Ia menjelaskan bahwa kontrak sponsorship ini berlangsung selama empat tahun, dan bertujuan untuk memperkaya pengalaman para suporter Mesir serta menghadirkan model modern dan mutakhir bagi sistem keolahragaan, sejalan dengan perkembangan besar yang tengah dialami industri sepak bola di dunia.

    Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari kemitraan ini adalah memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan olahraga Mesir, serta menghadirkan pengalaman yang menyeluruh bagi suporter, yang selaras dengan standar-standar internasional terkini.

    Sementara itu, Ir. Ayman Fathy, Presiden perusahaan Al Ahly untuk Sepak Bola, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, serta kepada Kapten Mahmoud El Khatib, atas dukungan berkelanjutannya kepada perusahaan dalam mewujudkan visi investasinya dan memaksimalkan sumber daya klub.

    Ia juga memuji profesionalisme dan transparansi yang ditunjukkan perusahaan «Vodafone» selama negosiasi berlangsung, seraya menegaskan bahwa Al Ahly selalu berupaya memilih mitra yang memiliki ambisi dan visi yang sama, dan hal itu terwujud dalam kemitraan ini.

    Ia menambahkan bahwa persaingan dalam sepak bola tidak lagi terbatas pada lapangan hijau, melainkan telah meluas ke ranah investasi dan sponsorship, seraya menegaskan bahwa kesepakatan dengan «Vodafone» mencakup sejumlah hak komersial yang memerlukan upaya besar untuk mencapai formula terbaik yang mewujudkan kepentingan kedua belah pihak.

    Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih kepada Naira Ali, Direktur Eksekutif perusahaan Al Ahly untuk Sepak Bola, serta Penasihat Shady El Barqouqi, yang mengawasi aspek-aspek hukum kontrak, dan seluruh karyawan perusahaan, sebagai apresiasi atas upaya mereka dalam merampungkan kesepakatan bersejarah ini, yang menjadikan «Vodafone» bagian dari sejarah dan masa depan klub Al Ahly.