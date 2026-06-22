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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

"Aku sudah melakukannya bersama Barcelona".. Mengapa Arab Saudi tidak menanggapi peringatan Yamal?

FEATURES
L. Yamal
Barcelona
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Spanyol
Arab Saudi
AS

24 jam sebelum pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal melontarkan pernyataan yang bagi banyak orang tampak biasa saja, namun setelah pertandingan, pernyataan itu justru menjadi berita utama terkait apa yang terjadi di lapangan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan dia akan dijaga ketat atau menghadapi barisan pertahanan yang terdiri dari tiga bek tengah, bintang Barcelona itu menjawab dengan percaya diri: “Tidak ada masalah, saya sudah terbiasa dengan hal itu di Barcelona.” Setelah kemenangan telak Spanyol, tampak bahwa sang pemain benar-benar menyadari sifat tantangan yang menantinya.

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Lamin Yamal kemudian berhasil memimpin tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-0, dalam pertandingan putaran kedua Piala Dunia 2026.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rencana Donis... masuk akal di atas kertas

    Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, memasuki pertandingan dengan strategi defensif yang jelas, yaitu meningkatkan kepadatan pemain di lini belakang dan mengandalkan lima bek untuk meminimalkan ancaman tim nasional Spanyol, terutama Lamine Yamal yang dianggap sebagai senjata serangan utama “La Roja”.

    Strategi tersebut tampak masuk akal sebelum peluit kick-off dibunyikan, karena Spanyol saat ini memiliki salah satu sayap terbaik di dunia, sehingga wajar jika mereka mempertimbangkan untuk menggandakan pengawasan terhadapnya. Namun, masalahnya bukanlah pada strategi itu sendiri, melainkan pada cara pelaksanaannya di lapangan.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal bukanlah sayap konvensional

    Yang diabaikan oleh tim nasional Arab Saudi adalah bahwa Yamal sudah terbiasa menghadapi skema seperti ini bersama Barcelona, karena tim-tim di La Liga sering kali bertahan dengan formasi blok rendah dan berusaha menutup ruang di depannya, hal yang mendorong sang pemain untuk mengembangkan kemampuan menyerangnya secara menonjol.

    Selama pertandingan, Yamal tidak terpaku pada posisi tetap di sayap, melainkan terus bergerak ke dalam, bertukar posisi dengan rekan-rekannya, dan menarik para bek menjauh dari posisi semula mereka, yang membuat sistem pertahanan Saudi kebingungan sejak menit-menit awal.

    Karena itulah, penambahan jumlah pemain di lini belakang tidak berhasil membatasi pengaruhnya, karena masalahnya bukan terletak pada jumlah bek, melainkan pada ruang-ruang yang ditinggalkan di antara lini-lini.

  • Krisis ruang, bukan krisis individu

    Meskipun memiliki lima pemain belakang, terlihat celah yang jelas antara lini pertahanan dan lini tengah tim Saudi, serta tidak adanya tekanan yang efektif terhadap pemain Spanyol yang menguasai bola, sehingga memberikan kebebasan besar kepada para pemain “La Roja” dalam membangun serangan dan bergerak.

    Gol pertama menggambarkan masalah ini dengan sempurna, setelah bola dari sisi kiri sampai ke Yamal di dalam kotak penalti tanpa pengawalan yang berarti, sehingga ia dapat dengan mudah mencetak gol. Gol tersebut bukan hanya hasil dari keterampilan individu yang luar biasa, tetapi juga mengungkap seberapa besar kelemahan dalam penempatan dan organisasi pertahanan.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fokus pada Yamal memberikan kebebasan kepada orang lain

    Seiring meningkatnya fokus untuk menghentikan Yamal, para pemain Spanyol lainnya memanfaatkan ruang-ruang yang terbuka di lini belakang. Mikel Oyarzabal dan rekan-rekannya pun memiliki kebebasan besar untuk bergerak di antara lini-lini, yang berkontribusi pada runtuhnya sistem pertahanan Arab Saudi dan kebobolan beberapa gol dalam waktu singkat.

    Alih-alih mengurangi ancaman Spanyol, penumpukan pemain di lini pertahanan justru memberikan keunggulan lebih besar kepada lawan, akibat ketidakseimbangan antara lini pertahanan dan lini tengah serta ketidakmampuan untuk mengoper bola keluar atau mempertahankannya dalam waktu yang cukup lama.

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    Pertandingan tersebut membuktikan bahwa menghadapi pemain sekelas Lamine Yamal tidak hanya bergantung pada penambahan jumlah bek atau pengawalan individu terhadapnya; sepak bola modern didasarkan pada penguasaan ruang, kedekatan antar lini, dan tekanan kolektif, yang merupakan elemen-elemen yang jelas-jelas tidak dimiliki tim nasional Saudi saat menghadapi Spanyol.

    Pada akhirnya, pernyataan Yamal sebelum pertandingan tampak seperti prediksi atas apa yang akan terjadi di lapangan, ketika ia berkata: “Saya sudah terbiasa dengan hal itu bersama Barcelona,” ia tidak hanya menunjukkan rasa percaya dirinya, tetapi juga menyampaikan pesan yang jelas bahwa menghadapi pemain sekelas itu membutuhkan lebih dari sekadar menambah jumlah bek—pelajaran yang dipelajari tim Hijau dengan cara yang pahit dalam salah satu malam tersulit mereka di Piala Dunia.