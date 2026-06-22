"Aku sudah melakukannya bersama Barcelona".. Mengapa Arab Saudi tidak menanggapi peringatan Yamal?

24 jam sebelum pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol di Piala Dunia 2026, Lamine Yamal melontarkan pernyataan yang bagi banyak orang tampak biasa saja, namun setelah pertandingan, pernyataan itu justru menjadi berita utama terkait apa yang terjadi di lapangan.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan dia akan dijaga ketat atau menghadapi barisan pertahanan yang terdiri dari tiga bek tengah, bintang Barcelona itu menjawab dengan percaya diri: “Tidak ada masalah, saya sudah terbiasa dengan hal itu di Barcelona.” Setelah kemenangan telak Spanyol, tampak bahwa sang pemain benar-benar menyadari sifat tantangan yang menantinya.

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Lamin Yamal kemudian berhasil memimpin tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-0, dalam pertandingan putaran kedua Piala Dunia 2026.